YouTubeチャンネル『コーギー犬ノエさん / NOEL and MONA』に投稿されたのは、しゃっくりが止まらなくなったママに怯えるコーギーの姿。体をブルブルと震わせてしまうほどの怖がりようには、「しゃっくりが怖くて震えちゃうの？可愛い（笑）」「しゃっくりした瞬間、顔と耳が反応してるの可愛くて笑っちゃいました」とコメントが寄せられることに。こちらの投稿は、28万再生を超えて注目を集めています。