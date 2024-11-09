Instagramアカウント「柴犬 むぎ」に投稿された、ある日のおうちでの出来事。柴犬のむぎちゃんが、双子の赤ちゃんを見守っていました。 むぎちゃんの忍耐強さと優しさを収めた投稿は138.6万回以上再生され、視聴者からは「相手が赤ちゃんだとわかっているんですね！健気で可愛い！」「むぎちゃん優しいね！見守ってあげてね！」と、むぎちゃんを褒めるコメントが多数寄せられました。 【動画：双子の赤ちゃんにキックをされたら