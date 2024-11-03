女優の広瀬すず（26歳）が、11月2日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。オフの日は「なんにもしないです。ずっと変わらないです」と語った。嵐・櫻井翔をゲストに迎え、普段の“よはくじかん”について話す中で、櫻井が新聞に目を通すようにしていると話すと、広瀬は「台本をずっと読む生活だと、活字に溺れそうな時があるから、私は絶対映画とか、バラエティとか見るのが好きなので。