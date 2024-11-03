Xin chào!（こんにちは）初めまして。現在ベトナムのフエという都市に滞在しているマサ先生と申します。現地の中学校・高校で日本語を教えたり、日本の文化を紹介する活動をしています。ベトナムといえば、円安でも他の国に比べて物価がそれほど上がっておらず、日本人が旅行を楽しめる国として話題♪現地から役立つ情報をたくさんリポートしたいと思います！みなさん、フエという町を知っていますか？僕は正直ほとんど