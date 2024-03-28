オバマ氏がバイデン米大統領のもとを訪れ激励した/Mandel Ngan/AFP/Getty Images/Fileワシントン（ＣＮＮ）オバマ元米大統領が先週ホワイトハウスを訪れ、自身の政権下で副大統領を務めたバイデン現大統領と旧交を温めた。オバマ氏の訪問は、「医療保険制度改革法（オバマケア）」成立から１４周年を記念してホワイトハウスが行った招待を受けたもの。バイデン氏とオバマ氏の面会には、ぺロシ前下院議長も同席した。この場の様子と