女の子との会話の中で、自分の魅力をアピールすることは重要です。しかし、何気ない会話の中で「プライドが高い男性」とレッテルを貼られ、知らないうちに嫌われてしまっている可能性があります。そこで今回は、マイナスな印象を与えないようにするために「プライドが高いと思われてしまう言動９パターン」を紹介させていただきます。【１】「俺なんかは．．．」と自分の話にすり替える。どんな話題においても、自分の話に引き込む