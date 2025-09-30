LINEのやりとりがいまいち盛り上がらないのは、男性があなたのLINEに興ざめしているからかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身男性500名に聞いたアンケートを参考に「『なんかおバカっぽいな…』と男性にガッカリされるLINE」をご紹介します。【１】「血液型は何型？」など、同じことを何度も質問してくるLINE「何度A型と言えば…。そして、そこから始まる血液型トーク」（20代男性）というように、同じやりとりを繰り