好きでもない男性から、強引なアプローチを受けたとき、相手を刺激せずにその場を逃れるためには、どんな一言が効くのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者の皆さんの意見を参考に「グイグイ来る男性の熱烈アプローチを『華麗にかわす一言』」をまとめてみました。【１】「ねえ、本気なの？」と冷静に突っ込む「あんまりいいウワサ聞かない相手だったから」（20代女性）というように、ズバッと本心を尋ねて相手をた