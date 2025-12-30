【開催内容】2026年運勢ランキング【利用料金】完全無料【会員登録】不要【公開日時】2025年12月29日～2026年12月31日【開催場所】特設ページ https://zired.net/year-ranking-2026/占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は2025年12月29日、『2026年運勢ランキング』を無料公開しました。利用者は、①生年月日②血液型③性別の3点からなる全96パタ&#12540