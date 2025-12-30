【開催内容】2026年運勢ランキング【利用料金】完全無料【会員登録】不要【公開日時】2025年12月29日～2026年12月31日【開催場所】特設ページ https://zired.net/year-ranking-2026/占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は2025年12月29日、『2026年運勢ランキング』を無料公開しました。利用者は、①生年月日②血液型③性別の3点からなる全96パターンの区分に分かれたランキング結果を知り、2026年の年間運勢の占い内容と開運のためのアドバイスを受けることができます。また今回のランキングは、生年月日に基づいて西洋占星術に基づいた生まれ日の太陽の位置を自動計算し星座を導き、加えて血液型の運勢傾向、男性女性の運勢傾向をかけあわせた計96パターンから2026年がどんな年になるのかを割り当てた結果から順位付けをしたものです。なおこの2026年運勢ランキングは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などから閲覧が可能で、誰でも一切の登録不要、利用料金完全無料で行うことができます。

ランキングや順位を知りたくない人にも対応

他者との相対的比較による運勢評価を受けたくない人にも、【①生年月日②血液型③性別】の3点を入力することで運勢鑑定やアドバイスだけを受けられる診断機能もあります。この診断機能を使うことで、ランキング順位を知ることなく、2025年の運勢鑑定を受けることができるようになっています。

占い専門メディア zired（ジレット）

占い専門メディア zired（ジレット）

恋愛や占いの情報を扱うWebメディア。2016年から運営を続け、現在は手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を行う。月間閲覧数は300万PVを超える。

【第20位】水瓶座・O型・女性「仲間を増やして幸せに」今年は、周囲から人が寄ってきたら、仲間を増やす絶好のチャンスです。仲間と共に夢を実現する流れが来ています。自分の肌感覚で良いなと思う人には、積極的に近づいていきましょう。恋愛においては、短期的な成果を求めず長期戦覚悟で進めるのが吉と出ます。焦らず、信頼を積み重ねることで、深い絆で結ばれた幸せを掴むことができるでしょう。【第19位】水瓶座・B型・男性「直感を説明できると吉」まず、あなたの感覚を信じましょう。ただし、行動に移す前に、周りの人に理論込みで説明してから進めることで、信頼度と成功度が格段に変わるでしょう。直感を説明できる力が今年の鍵です。恋愛は、焦らずにじっくりと進めるのが正解ですね。勢いだけでなく、論理と計画をもって行動することで、あなたの未来は安定し、望む結果を得られるはずです。【第18位】水瓶座・B型・女性「感覚を言葉にして正解」あなたの持ち前の対人スキルを活かし、直感で感じたことを周りにシェアするのが正解です。このアウトプットによって、物事をスムーズに進めやすくなるでしょう。恋愛においては、「もう絶対ダメ」だと心で思ったら、迷わず関係を切ってしまいましょう。その決断こそが、あなたにラッキーを運びます。自己表現を恐れず、自分の感覚に従って行動することが、今年の幸福に繋がるでしょう。【第17位】水瓶座・A型・男性「感覚も理論も重要視を」その場のムードを肌で感じ取りつつ、感情に流されず論理的に考えて行動を決めてください。感覚も理論も重要視するこのバランスが、成功への鍵となります。まめに人と会話する習慣をつけると、あなたの運気はさらにアップするでしょう。恋愛においては、不要な腐れ縁はビシッと切り、その後は焦らずじっくりと新しい関係を進めるのが正解です。冷静な判断力が吉を呼びます。【第16位】蠍座・B型・男性「焦らないで見直して吉」心が焦る時こそ、無理せず一人の時間でよく休むことが大切です。休息を取ることで、思考がクリアになり、何事も論理的に見直せば、必ず成功への道筋が見えてくるはずです。恋愛においても、感情の勢いで進まず、観察に時間を割くことが重要。そうすることで、最良の良い選択肢が必ず見えてくるでしょう。焦らない粘り強い姿勢が、幸運を呼び込みます。【第15位】双子座・AB型・女性「のめりこまず観察して」一つのことにのめりこみすぎず、良い意味でカッコつけ続けることが幸運（ラッキー）を引き寄せます。熱くなりすぎず、常にクールで洗練された姿勢を保ちましょう。恋愛においては、相手が本当に自分にふさわしいかどうかを観察しながら、冷静に進めるのが成功の鍵です。感情に流されず、一歩引いた視点を持つことで、あなたの選択はより洗練され、最適なパートナーを見つけられるでしょう。【第14位】双子座・AB型・男性「熱くならずコツコツと」今年は、何事も熱くならずにコツコツとしこなし、その都度状況を客観視することが、あなたに幸運をもたらします。地道な努力と冷静な判断力を両立させましょう。恋愛面では、自分磨きを怠らず、内面と外見の魅力を高めることに時間を使いましょう。また、相手への「好き」という気持ちを最も大切にしてください。理性と感情のバランスが、あなたの運気を安定させ、最良の結果を導くでしょう。【第13位】双子座・O型・女性「余裕と冷静さを持って」今年は、どんな時も余裕のある態度を心掛け、冷静に過ごすことが、幸運を呼び込む秘訣となります。感情に流されず、一歩引いて状況を見渡すゆとりを持ちましょう。恋愛においては、相手との関係が単なる付き合いに終わっていないか、この二人だからこそできることがあるかどうかを見極めてください。独自の価値を見出せる相手となら、より深く、充実した関係を築けるはずです。【第12位】蠍座・B型・女性「内省できる力を生かす」今年は、自分自身の行動を他人目線で内省する力を生かすことが重要です。もし内省が難しい時は、いっそ休むことで幸運を呼び込みましょう。無理は禁物です。恋愛を含めた何事においても、ただ感情に流されるのではなく、じっくり振り返りつつ事実を見れば、成功度が確実にアップします。冷静に真実を見極める力が、あなたの運命をより良い方向へ導いてくれるでしょう。【第11位】蠍座・O型・女性「じっくり構えて前進を」どんな時も慌てなくていいと心に留めましょう。事実と自分の気持ちをじっくり見極めてから動くことで、大きな成長の波に乗りやすくなります。じっくり構える余裕が幸運を呼び込みます。恋愛においても、直感や勢いよりも観察が何よりの決め手となります。相手の言動を冷静に見極めてください。深い洞察力を持って行動することで、あなたの選んだ道は間違いなく最良のものとなるでしょう。

株式会社リーチゼム

Webコンサルティング事業、Webメディア事業を行う埼玉県さいたま市のインターネットサービスプロバイダ。自社のWebメディア事業で検証済みのノウハウを駆使したコンサルティングを顧客に提供しています。運営メディアは、生活情報・資格・恋愛・占い・カウンセリングなど。企業サイトURL：[https://reach-them.co.jp/]{https://reach-them.co.jp/}