日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」を“食”で盛り上げる「UMAI! GOURMET FEST」開催

株式会社BAKERU

株式会社BAKERU（本社：東京都港区、代表取締役：小林肇）が運営する「CAFE ＆BBQ TERRACE ABURU」は、2026年5月22日（金）より、グルメの祭典「UMAI! GOURMET FEST」を開催いたします。日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」の開催期間に合わせ、会場となる京都市勧業館みやこめっせ内の開放的なテラスエリアにて、3日間限定の特別な食体験を提供します。

イベントページ：https://peatix.com/event/4924563/

2026年の「UMAI! GOURMET FEST」では、ゆっくりと食事を楽しみたい方から、イベントの合間に手軽にエネルギーを補給したい方まで、幅広いニーズに応える2つのフードエリアを展開。昨年も好評を博した、至福の“美味い！”を体験できるフードフェスが今年も登場です。

１：ULTIMATE Food Stage｜The Chef’s Exhibition （Produced by Skeleton Crew Studio）

「CAFE ＆BBQ TERRACE ABURU」店内にて、イートインとテイクアウトの両方に対応した本格メニューを提供します。

２：YATAI Street food Market

みやこめっせ前広場にて、気軽に立ち寄れる屋台スタイルで実施します。

1. ULTIMATE Food Stage：The Chef’s Exhibition

「一生に一度は訪れたい」予約困難な名店が集結！

「CAFE ＆BBQ TERRACE ABURU」の店内・テラスエリアでイートイン、またはテイクアウトが可能な『ULTIMATE Food Stage｜The Chef’s Exhibition』では、予約制や紹介制など、普段はなかなか足を運ぶことができない日本全国の名店が、BitSummitのために特別出店いたします。

「楽しい！だけでなく『美味い！』もゲームラバーに体験してもらいたい」という想いから、高級店の味を可能な限り、手に取りやすい価格で提供。現在、各店が「BitSummit PUNCH」のためだけに限定メニューを考案中です。当日その場で選べる、一期一会の贅沢な一品にご期待ください。

尚、ULTIMATE Food Stageの企画は株式会社Skeleton Crew Studio（本社：京都府京都市、代表取締役：村上雅彦）のプロデュースにより実現いたしました。

営業時間： 10:30 ～ 16:30

※各メニュー数量に限りがございます。売り切れ次第終了となります。

※お得な「早割チケット」を早割サイト：https://ultimatefoodstage.peatix.com で受け付けいたします。

※一部ドリンク（高級日本酒など）は別価格となります。

フードフェス ランチメニュー価格（予定）

フードメニュー：早割 1,500円（当日 イートイン1,800円 /テイクアウト \1,500 ）

デザートメニュー：早割 1,500円（当日 1,800円）

参加予定の名店（順不同）

- Salon inacheve（フレンチ・名古屋） http://salon-inacheve.com/- fudo（イタリアン・京都） https://www.fudokyoto.com/- 祇園肉料理 おか（肉割烹・京都） https://www.nikuyakishi.com/- 熟成鮨 万（鮨・東京） https://sushi-yorozu.com/- ますます増田（日本料理・京都） https://masumasumasuda.com/- とん喜 （とんかつ・東京） https://www.instagram.com/2025tonki/- 中町氷菓店（かき氷・長野） https://www.smiral-company.com/shaved_ice.html- 竹野酒造（日本酒・京都） https://yasakaturu.co.jp/京都・京丹後が誇る蔵元「竹野酒造（弥栄鶴）」による銘酒

食体験をさらに彩るのは、京都・京丹後の蔵元「竹野酒造（弥栄鶴）」が手がけるこだわりの日本酒です。 各店が考案した渾身のメニューに合わせ、蔵元が厳選した一杯を提供。名店の料理と銘酒が引き立て合う、まさに「最高のマッチング」をご体験いただけます。インディーゲームの熱気とともに、京都の風土が育んだ美酒に酔いしれる、特別な3日間をお届けします。

UMAI! GOURMET FEST in BitSummit PUNCH

ULTIMATE Food Stage｜The Chef’s Exhibition

PRESENTED by Skeleton Crew Studio

2. YATAI Street food Market：京都のストリートフードの祭典

みやこめっせ前広場には、京都で人気のフードトラックが集結。国際色豊かなメニューで、お祭り気分を更に盛り上げます。



出店キッチンカー：

- Rude Burger Club（グルメバーガー）- アラシのキッチン（本場ケバブ）- トムキャット（ピザ）- TeraCinquecento テラチンクエチェント（韓国ビビンバ丼、おにぎり）- Pizza Napoletana （イタリアン アンティパスト）

世界中からファンが集う「BitSummit PUNCH」をさらに盛り上げるべく、会場前広場ではイベントならではの“お祭り感”あふれる特別ラインナップを展開します。

京都で人気のキッチンカーが一堂に会し、ゲームファンのためだけの美食フェスを開催。さらに今年は、現役大学生が運営する「Pizza Napoletana（ピザ ナポレターナ）」も土日限定で参戦し、本格的なイタリアン・アンティパストを提供します。多彩なストリートフードと共に、BitSummitの熱狂を五感でお楽しみください！

UMAI! GOURMET FEST in BitSummit開催概要

BitSummitの熱気そのままに、開放感あふれるテラスで美食を堪能。京都勧業館「みやこめっせ」にて、多彩なグルメが集結する3日間限定のイベントを開催いたします。

開催期間： 2026年5月22日（金）～24日（日）3日間

5月22日（金）： ビジネスデイ

5月23日（土）： 一般公開デイ

5月24日（日）： 一般公開デイ

営業時間： 10:00 ～ 17:00

開催場所、営業時間：

１. ULTIMATE Food Stage｜The Chef’s Exhibition

京都市勧業館「みやこめっせ」内 1F CAFE ＆ BBQ TERRACE ABURU

営業時間： 10:30 ～ 16:30

２. YATAI Street food Market

屋台・キッチンカー会場： 京都市勧業館「みやこめっせ」前広場

営業時間： 10:00 ～ 17:00

関連URL：

・BitSummit 公式サイト： https://bitsummit.org/

・CAFE ＆ BBQ TERRACE ABURU： https://aburu.jp/

・UMAI! GOURMET FEST in BitSummit

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/umai.gourmet.fest/

公式X：https://x.com/UMAIGOURMETFEST

「ABURU」店舗概要

京都市勧業館みやこめっせの地下1階に位置するカフェレストラン。広々とした開放的な空間と、四季の移ろいを感じられるテラス席が特徴です。地元の新鮮な食材を活かしたグリル料理を中心に、ランチからディナー、カフェタイムまで幅広くご利用いただけます。

店舗名：CAFE ＆BBQ TERRACE ABURU （カフェ アンド バーべキュー テラス アブル）

営業時間：平日 10：00～：17：00 土日祝 10：00～：19：00

※17：00～21：30は予約・貸し切り制にて営業

定休日：みやこめっせの休館日に準ずる

所在地 ：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 みやこめっせ１F

TEL：075-771-3033

URL：https://aburu.jp/

株式会社BAKERUについて

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要なコンテンツを企画・運営する“場を仕掛ける社会実験推進カンパニー“です。私達は、そのチャレンジが未来の社会の為になると信じて、この世界にこんなモノやあんなモノが“あったらいいのに“を具現化する仕組みを考えて行動し続けます。また、BAKERUは組織ビジョンとして“クリエイティブ合衆国“を掲げ、様々なクリエイターとともに、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、社会やお客様のニーズ、その場の特性を活かした体験事業、飲食事業、住宅事業、クリエイティブ事業などを様々な取組を展開しています。

社名：株式会社BAKERU

代表：代表取締役CEO 小林 肇

役員：取締役 小谷翔一／社外取締役 佐藤誠吾

設立：2006年（東京ピストルは2020年1月にBAKERUに社名変更いたしました）

本社所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-4-4 専修赤坂ビル 2F ※2023年11月より移転

WEB サイト ：https://bakeru.co.jp/

問い合わせ先：info@bakeru.co.jp