定番3モデルを自然由来の色と質感で再解釈した限定コレクション『Terrain Pack』を5月19日（火）より順次発売

キーン・ジャパン合同会社上から順に、Jasper Zionic (ジャスパー ザイオニック)、Uneek Lea （ユニーク レザー）、Hyperport HL（ハイパーポート エイチエル）

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」は、人気モデル「Jasper Zionic（ジャスパー ザイオニック）」「Uneek（ユニーク）」、そして夏の新定番「Hyperport（ハイパーポート）」の3モデルを、大胆なアースカラーと質感豊かな素材で再解釈。限定コレクション『Terrain Pack』として、2026年5月19日（火）より順次発売します。

『Terrain Pack』は、深みのあるブラウンを基調に、苔、砂、樹皮、土といった自然の要素からインスピレーションを得たコレクションです。マーブル調のミッドソールやヘアカウ、ヘアリースエード、織り柄を思わせるディテールなど、自然の表情を想起させる素材とテクスチャーを組み合わせ、KEENらしいハイブリッドなデザインに落とし込みました。また、レザーには全て、環境に配慮した革のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用しています。

KEEN 公式オンラインストア(https://www.keenfootwear.jp)、KEEN 直営店（一部店舗除く）、および各取扱店で発売します。

Uneek Lea （ユニーク レザー）

「アウトドアパフォーマンスの伝統を活かしながら、素材表現を突き詰めることで、これまでにない意外性とユニークさを生み出せないかと考えました。『Jasper Zionic』のヘアカウを使ったかかと部分から、『Uneek Lea』の毛足のあるバンジーコードに至るまで、すべてのディテールに意図が込められています。自由な感覚で、思いきり楽しんでほしいですね。これらのスタイルには、そんな遊び心が詰まっています」

ー KEEN プロダクトマネジメント ライフスタイル担当 ディレクター へイディ・クーパー

Director of lifestyle product management at KEEN (Heidi Cooper)

『Terrain Pack』商品ラインアップ

Jasper ZionicJasper Zionic (ジャスパー ザイオニック)

KEENのハイキングシューズを、アースカラーのルックで仕上げたモデル。泥でひび割れたプラヤ（干上がった湖の跡）を思わせるスコッチグレイン箔のテクスチャーを施したスプリットスエードを採用し、かかとまわりやシュータン、シューレースまわりにはヘアカウのディテールをあしらいました。コントラストの効いたヘリテージ感のある織りレースが、全体のクラフト感を引き立てます。

税込価格：\23,100

商品番号：1032233(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-jasper-zionic-terrain-java) / 1032234(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-jasper-zionic-terrain-java)

カラー：Terrain Java

サイズ展開：Men 25-29, 30 cm / Women 22.5-26 cm

Uneek Lea

Uneek Lea（ユニーク レザー）

オリジナルのオープンエア・スニーカーを、ヘアカウのアッパーや毛足の長いバンジーレースなど、質感豊かなディテールでアップデート。KEENを象徴するコード構造に、クライミングから着想を得た独自のコード使いを組み合わせ、アイコニックなデザインをさらに際立たせました。

税込価格：\19,800

商品番号：1032098(https://www.keenfootwear.jp/products/all-gender-uneek-lea-terrain-bison) / 1032099(https://www.keenfootwear.jp/products/all-gender-uneek-lea-terrain-roasted-pecan)

カラー： Terrain Bison / Terrain Roasted Pecan

サイズ展開：All Gender 23-29, 30 cm

Hyperport HL

Hyperport HL（ハイパーポート エイチエル）

ヘザー調の表情を持つヘアリースエードが、土の自然な質感をモダンに表現。半透明のパーツや、織物から着想を得たストレッチ仕様のかかと、モールループ仕様のウェビングを組み合わせることで、KEENならではの高い汎用性を備えたサンダルにクラフト感を加えました。

税込価格：\18,700

商品番号：1032031(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-hyperport-hl-terrain-bison) / 1032030(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-hyperport-hl-terrain-bison)

カラー：Terrain Bison

サイズ展開：Men 25-29, 30 cm / Women 22.5-26 cm

※ JASPER ZIONIC（ジャスパー ザイオニック）

Vapor/Keen Maple \20,900(税込)

クライミングシューズからインスパイアされたKEENのロングセラーモデル「JASPER」のデザインDNAに、トレイルシューズのソールユニットをハイブリッド。

全てつま先から配したホールド力の高いレースシステムや、足を包み込むフィット感はそのままに、軽快なクッション性と安定感を備えています。街から山まで、“今ここ”をアクティブに楽しむことに寄り添う一足です。

※ UNEEK（ユニーク）

Black/Black \15,400(税込)

2014年に登場した、サンダルの快適さにスニーカーの履き心地をハイブリッドしたオープンエア・スニーカー。２本のコードと１枚のソールを編み上げた唯一無二のデザインには、どんな足の形や動きにもフィットするアッパー構造、足裏形状に合わせた立体形成のフットベッド、クッション性に優れたソール機能も備わっています。

※ HYPERPORT H2（ハイパーポート エイチツー）

Chipmunk/Birch \15,400(税込)

KEENのベストセラーモデル「NEWPORT H2」を、より軽量でスポーティにアップデートした水陸両用サンダル。つま先を守るトゥプロテクションや、脱ぎ履きしやすいバンジーコードシステム、幅広設計による快適な履き心地を備えています。軽量でクッション性に優れたミッドソールと高グリップアウトソールが、日常からアウトドア、ウォーターアクティビティまで幅広いシーンをサポートします。

◆KEEN公式オンラインストア：www.keenfootwear.jp(https://www.keenfootwear.jp/)

◆KEEN公式Instagram：www.instagram.com/keen_japan(https://www.instagram.com/keen_japan/)

◆KEEN公式TikTok：www.tiktok.com/@keen_japan(https://www.tiktok.com/@keen_japan)

◆KEEN公式Facebook：www.facebook.com/KEENJapan(https://www.facebook.com/KEENJapan/)

◆KEEN公式YouTubeチャンネル：www.youtube.com/user/KEENJapan(https://www.youtube.com/user/KEENJapan)

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害化学物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。 地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した革のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。