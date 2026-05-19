【最大50%OFF】Amazon暮らし応援＆スマイルセールでエフシーエルのLED・HIDライトがお得に

株式会社WiNEEDS HOLDINGSセール会場はこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/10BF9291-6981-4F32-A59F-EC5F29994DFE?channel=PR-108

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年5月20日よりAmazonにて開催される「暮らし応援＆スマイルセール」に参加し、LED・HIDライトなどのカー用品とバイク用品を最大50%OFFで販売するキャンペーンを開始します。

【おすすめ】新モデル 2色切り替えフォグランプ

エフシーエルの大人気商品『2色切り替えLEDフォグランプ』が、従来モデルの長所である正確な配光性能と品質を一切犠牲にすることなく、明るさを最大11,000lm（従来品比約2倍以上）へと引き上げる大幅なモデルチェンジを実現しました。

特徴1：圧倒的なスペック向上

従来モデルの4,000lmから、最新モデルでは8,500～11,000lmへと進化。夜間走行や悪天候時の不安を払拭する力強い光を提供します。

特徴2：2色切替機能による環境適応

純正スイッチのON/OFF操作で「ホワイト」と「イエロー」もしくは「ライムイエロー」を瞬時に切り替え。晴天から雨天・霧まで、あらゆるシーンに寄り添う設計です。

特徴3：徹底した配光へのこだわり

明るさを高めながらも、エフシーエルが掲げる「信頼光」の基準を遵守。対向車に配慮したカットラインを維持しつつ、路面を確実に照らし出します。

エフシーエル(fcl.)Amazon店 暮らし応援＆スマイルセールの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/98_1_27bc9ad9f908a40676a3425fdec5b99b.jpg?v=202605191051 ]商品はこちら :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97-2%E8%89%B2%E5%88%87%E6%9B%BF-h8-h11-h16-hb4-psx26w-led-/dp/B07GV8YDM9/ref=sw_img_1?smid=A3UHHD01AFLWWO&th=1[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/98_2_06cbd69221143f6e30768984f95cc784.jpg?v=202605191051 ]セール会場はこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/10BF9291-6981-4F32-A59F-EC5F29994DFE?channel=PR-108

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

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信頼光について

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