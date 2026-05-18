Racbaki独自の骨格アプローチが融合した新”トリプルソール”搭載の「エアサボ」が新登場!!

【足から再構築】新“トリプルソール”搭載「エアサボ」

株式会社Racbaki履くだけ簡単！ラクにカラダ整う。美容・健康シューズブランド「Racbaki（ラクバキ）」を運営する株式会社Racbaki（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古川美佐子）が、2026年5月15日（金）に新”トリプルソール”を搭載した極シリーズ「エアサボ」を新発売しました。

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「スポッと履くだけ。ふかふかのサボが、私のカラダを整える。」

エアサボは、快適な履き心地とボディメイクサポートを両立した新しい矯正サボです。Racbaki独自の骨格アプローチが融合し、足元を包み込みながら、こっそりボディメイク＆姿勢改善を叶える骨格矯正靴です。

サッと履けて足元を優しく包み込み日常の「歩く」をボディメイクに変えていき、日々歩くたびに自然と美脚&美姿勢を育てていきます。

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さらにパワーアップした“トリプルソール”搭載

本モデルでは、以前登場した大人気トリプルソールをパワーアップして採用。

Racbaki独自の骨格アプローチを融合させ、“頑張らなくても痩せやすい脚”の土台をつくります。

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骨格の土台の足の向きから矯正

親指と人差し指の間に空間を作ることで足指を正しい位置に導きます。

親指の向きと足の捩れは連動しているため、足指の向きから元の位置に促すことで脚の捩れを矯正し骨格の土台を整えていきます。

さらに足指を元の正しい位置に導くことで外反母趾ケアも可能です。

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足指で握るグリップソール

足指で握るグリップソール搭載で、足裏から刺激し足裏&足指の機能を呼び戻します。

身体は指1本使えないだけでバランスが崩れ全身が傾いてしまいます。そうすると、バランスを取ろうと過剰に使ってしまう場所が現れてしまいます。過剰に使用された箇所は使った分だけ太く発達してしまうのです。

そのため、5本の指と足裏全体を正しく使って全身を支えることが大切になります。

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重心のブレを防ぐかかとポケット搭載

かかと部分に凹みを作り、かかとポケットを搭載することで、重心をブレを防ぎつつ自然なかかと重心に矯正します。

かかとから着地することで前ももや外ももの過度な使用を防ぎます。

これにより脚が太くなる原因である前重心歩行を根本からリセットし、日常の歩行をより効率的なものへと導きます。

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つま先に向かって傾斜ありで強烈なかかと重心へ

インソールとアウトソールに傾斜をつけることで、かかとポケットと合わせて強烈なかかと重心を再現。

前傾しがちな姿勢を「かかと重心」へ導き、普段使われにくい筋肉を自然に刺激。

歩くだけで、スッと伸びた美しい姿勢へとサポートします。

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かかと側・小指側カットで重心移動を導く

Racbaki独自の構造で正しい重心移動が自然にできる形状に。

履いて歩くだけなので毎日の歩行時間が、“ながらボディメイク”時間に早変わり。

姿勢バランスを整えることで、ぽっこりお腹や下半身の悩みにもアプローチします。

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足から再構築する“極シリーズ”

Racbaki最上位モデルの極シリーズの人気が急上昇中

Racbaki最上位モデル”イージーサンダルレックス”

今年の4月15日(水)から発売を開始したRacbaki最上位モデルの”イージーサンダルレックス”

完売サイズ続出中でイージーサンダル レックスのレディースS・M・Lサイズは現在予約受付中です。

※2026年6月下旬から7月上旬に入荷予定。入荷次第の発送となります。

外反母趾ケア特化型”イージーサンダルアンカー”

親指と人差し指の間に隙間を作ることで足指を正しい位置に導きます。

イージーサンダルアンカーは全サイズ完売中です。

商品概要

エアサボ(ブラック)エアサボ(ホワイト)エアサボ(ピンク)

商品名：エアサボ

カラー：全3色(ブラック・ホワイト・ピンク)

サイズ：カラーによりサイズ展開が異なります

〈ブラック〉1サイズ(~23.0cm)～6サイズ(~27.5cm)

〈その他カラー〉 1サイズ(~23.0cm)～4サイズ(~25.5cm)

発売日：2026年5月15日(金)

イージーサンダルレックス(ブラック)

商品名：イージーサンダルレックス

カラー：全1色(ブラック)

サイズ：レディースSサイズ(~23.0cm)～メンズXLサイズ(~29.5cm)

【Racbaki公式HP】

https://racbaki.com/

⬜︎株式会社Racbakiについて

社名：株式会社Racbaki

本社所在地：150-0031

東京都渋谷区桜丘町12番10号住友不動産渋谷インフォスアネックス１階

取締役社長：古川美佐子

事業内容：フットウェアブランド

設立： 2024/6/21

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本件に関する取材のお申し込み先について

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