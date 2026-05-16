BE:FIRST、3分でチケット完売の自身初のスタジアムライブ初日に世界4都市を巡るワールドショーケースの開催を発表

株式会社BMSG

BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年5月16日(土)、17日(日)の2日間、東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を開催。初日となる5月16日(土)公演にて、今年9月から世界4都市を回るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催を発表した。

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』は、BE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケース。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークの全4都市を巡り、グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へと踏み出す。

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall

2026年9月25日(金)

【台北】Legacy TERA

2026年9月27日(日)

【マニラ】New Frontier Theater

2026年10月3日(土)

【ニューヨーク】Gramercy Theatre

2026年10月23日(金)

本日5月16日(土)に初日を迎えた『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』は、チケットが一般発売開始からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員するBE:FIRST史上最大規模の公演となる。

なお、BE:FIRSTは9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」を5月6日(水)にリリース。さらに、7月1日(水)には10枚目のシングル「Missing」のリリースも決定している。デビュー5周年を迎えるBE:FIRSTから目が離せない。

【リリース情報】

9th Single ‘BE:FIRST ALL DAY’ 発売中

レーベル : B-ME

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CD収録内容（全形態共通）

1.BE:FIRST ALL DAY

2.Rondo

3.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4.Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～

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詳細はこちら：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

ご購入はこちら：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY

‘BE:FIRST ALL DAY’

Music Video：https://youtu.be/6gUu7J9w65I

Streaming & Download：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY

‘Rondo’

Special Dance Performance：https://youtu.be/jURytYCnYAE

Streaming & Download：https://BEFIRST.lnk.to/Rondo

10th Single ‘Missing’ 2026年7月1日(水)発売

レーベル : B-ME

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CD収録内容（全品番共通）

1.Missing

2.タイトル未定

3.Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～

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【プレイリスト】

●BE:FIRSTの楽曲をまとめたプレイリスト公開中

https://BEFIRST.lnk.to/Playlist

●BE:FIRST / Music Video

https://youtube.com/playlist?list=PLbnrvWONK6FdEWKeXArhrUMu53Xb7ruxl

【ライブ情報】

＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"＞

2026年5月16日(土) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日(日) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

●公演の詳細はこちら

https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/

【BE:FIRST プロフィール】

SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの6人組ダンス＆ボーカルグループ"BE:FIRST"。それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして各々個性を持った華やかさが魅力。「BE:FIRST」と名付けられた彼らは、プレデビューから日本の各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出す。2025年には4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初の国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」にてアメリカ・アジア・ヨーロッパ全12都市を回り世界への躍進を果たした。

2026年5月には「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」初の単独スタジアムライブに挑むことが決定している。

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/(https://befirst.tokyo/5th-anniversary/)

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