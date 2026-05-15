6/6・6/7「エコパココ スポーツパーク OPEN DAY 2026」開催

小笠山総合運動公園 エコパ

エコパスタジアム



静岡県小笠山総合運動公園 エコパでは、2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、「エコパココ スポーツパーク OPEN DAY 2026」を開催します。

本イベントは、エコパが2026年度から新たに取り組む自主事業の第一弾として、県内のスポーツ団体・地域クラブ等と連携して実施するものです。

当日は、東京2020オリンピック女子バスケットボール銀メダリストで、Wリーグ ENEOSサンフラワーズ所属の馬瓜エブリン選手が登場。小中学生を対象とした3x3チャレンジクリニックを通じて、トップアスリートと地域の子どもたちが直接ふれあう機会を創出します。

そのほか、焼津CITY UNITEDによる3x3エキシビジョンマッチ、アジア競技大会正式競技であるテックボール、BMX・スケートボードなどのアーバンスポーツ体験、キッチンカー15台によるFOOD PARKを展開します。を実施します。

エコパは本イベントを通じて、“みるスポーツ”の拠点から、地域の人々が集い、体験し、つながる“体験型スポーツパーク”への進化を目指します。

■ イベント概要

名称：エコパココ スポーツパーク OPEN DAY 2026(https://www.ecopa.jp/event2/ecopa-coco_202606)

日時：2026年6月6日（土）・7日（日） 10:00～16:00

※6月6日（土）3x3バスケ チャレンジクリニックのみ9:30開始

会場：小笠山総合運動公園 エコパ （スタジアム前エントランス広場） 入場・観覧：無料

※雨天時は一部内容を変更して実施、荒天時は中止となる場合があります。実施可否や内容変更については、エコパ公式Webサイト・公式SNSにてお知らせします。

本イベントのポイント

1.東京2020オリンピック銀メダリスト・馬瓜エブリン選手が登場！

2.3x3バスケットボール、テックボール、BMXなど次世代スポーツを一度に体験

3.地域スポーツ団体やクラブと連携し、子どもたちのスポーツ体験機会を創出

4.体験・交流・滞在も楽しめる“体験型スポーツパーク”への第一歩

■ イベントプログラム

＜6月6日（土）体験イベントDAY＞

【3x3バスケットボール】 協力：焼津CITY UNITED

〇馬瓜エブリン選手 3x3バスケ チャレンジクリニック ※事前申込制

小学生・中学生を対象に、馬瓜エブリン選手による特別クリニックを開催します。

基礎からミニゲームまで、3ｘ3の楽しさを体感できるプログラムです。

第1部（小学4～6年生の部）：9時30分～11時

第2部（中学生の部）：14時～15時30分

募集人数：各回20名 ※参加無料・ 募集締め切り：5月25日（月）

申込方法：エコパWebサイト イベントページ、またはQRコードからお申し込みください。

〇シュートチャレンジ 協力：モルテン

誰でも気軽に参加できるシュートチャレンジを実施。シュート成功者には賞品をプレゼント。

〇焼津CITY UNITED 3x3エキシビジョンマッチ

3ｘ3ならではのスピード感あふれるプレーを間近で体感できます。



■馬瓜エブリン選手 プロフィール

馬瓜エブリン選手 (C)W LEAGUE

Wリーグ ENEOSサンフラワーズ所属の女子バスケットボール選手。東京2020オリンピック女子バスケットボール日本代表として銀メダル獲得に貢献。明るいキャラクターと発信力でも知られ、競技の魅力を幅広い世代に伝える存在として活躍しています。

【アーバンスポーツ】

〇BMX／スケートボード デモンストレーション

プロアスリートによる、息を呑むようなハラハラドキドキのショーケースをお楽しみいただけます。

〇BMX／スケートボード／パルクール／スラックライン体験会

子どもも初心者も参加しやすく、専門スタッフのサポートのもと安全に楽しく参加していただけます。※参加無料

【テックボール（TEQBALL）】（アジア競技大会正式競技）

サッカーと卓球の要素を組み合わせた新しいスポーツで、2026年のアジア競技大会でも正式競技として実施されます。

〇地元アスリート vs テックボール日本代表 スペシャルマッチ

地元プロチームのアスリートたちが、テックボールの日本代表選手にチャレンジ。競技の魅力と迫力を間近で楽しめる、見どころたっぷりの特別企画です。

■参加チーム

静岡SSUボニータ（女子サッカー） ・ブレス浜松（女子バレーボール）

アザレア・セブン（7人制女子ラグビー） ・デリッツィア磐田（男女フットサル）

〇体験会およびルール説明、フリープレー

はじめて見る方でも楽しめるよう、ルール説明と基本レクチャーを実施。ミニゲームを通じて、テックボールの面白さを気軽に体験できます。

【FOOD PARK】

FOOD PARKでは、キッチンカー15台が出店予定。ハンバーガー、タコス、スイーツ、ドリンクなど、スポーツ体験の合間に楽しめる多彩なメニューを展開します。子どもから大人まで、スポーツとともに“食”も楽しめる開放的なフードエリアです。

＜6月7日（日）パーク開放 DAY＞

6月7日は、3x3バスケットボール、テックボール、アーバンスポーツエリアを自由に楽しめるパーク開放日として実施します。前日の体験イベントとは異なり、来場者が自分のペースでスポーツやフードを楽しめる1日です。

※内容は変更となる場合があります

※画像はイメージです。

■ エコパココ とは

「エコパココ」は、“ここに集まる”“つながる”をテーマにしたエコパの自主事業ブランドです。

“ココ（COCO）”は Connect／Community／Collaboration の「CO」に由来し、ファミリー層や若年層にも親しみやすく、地域をつなぐブランドづくりを目指します。

■ 報道関係者の皆さまへ

当日は、馬瓜エブリン選手による3x3バスケ チャレンジクリニック、焼津CITY UNITEDによるエキシビジョンマッチ、BMX・スケートボードのデモンストレーション、テックボールのスペシャルマッチなど、写真・映像撮影に適したプログラムを予定しています。取材をご希望の方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

主催： 小笠山総合運動公園 エコパ

後援： 静岡県バスケットボール協会

協力： 焼津CITY UNITED／NINJAGAMES／日本テックボール協会／

静岡SSUボニータ／ブレス浜松／アザレア・セブン／デリッツィア磐田／モルテン

静岡県サッカー協会／JR東海エージェンシー

＜お問い合わせ先・取材お申込先＞

小笠山総合運動公園 エコパ 経営企画部

広報担当：天野・三輪・柳原

TEL：0538-41-1800

https://www.ecopa.jp(https://www.ecopa.jp/)