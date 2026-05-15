6/6・6/7「エコパココ スポーツパーク OPEN DAY 2026」開催

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小笠山総合運動公園 エコパ



エコパスタジアム


静岡県小笠山総合運動公園 エコパでは、2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、「エコパココ スポーツパーク OPEN DAY 2026」を開催します。


本イベントは、エコパが2026年度から新たに取り組む自主事業の第一弾として、県内のスポーツ団体・地域クラブ等と連携して実施するものです。


当日は、東京2020オリンピック女子バスケットボール銀メダリストで、Wリーグ ENEOSサンフラワーズ所属の馬瓜エブリン選手が登場。小中学生を対象とした3x3チャレンジクリニックを通じて、トップアスリートと地域の子どもたちが直接ふれあう機会を創出します。


そのほか、焼津CITY UNITEDによる3x3エキシビジョンマッチ、アジア競技大会正式競技であるテックボール、BMX・スケートボードなどのアーバンスポーツ体験、キッチンカー15台によるFOOD PARKを展開します。を実施します。
　エコパは本イベントを通じて、“みるスポーツ”の拠点から、地域の人々が集い、体験し、つながる“体験型スポーツパーク”への進化を目指します。




■ イベント概要


名称：エコパココ スポーツパーク OPEN DAY 2026(https://www.ecopa.jp/event2/ecopa-coco_202606)


日時：2026年6月6日（土）・7日（日）　10:00～16:00


※6月6日（土）3x3バスケ チャレンジクリニックのみ9:30開始


会場：小笠山総合運動公園 エコパ　（スタジアム前エントランス広場）　入場・観覧：無料


※雨天時は一部内容を変更して実施、荒天時は中止となる場合があります。実施可否や内容変更については、エコパ公式Webサイト・公式SNSにてお知らせします。




本イベントのポイント


1.東京2020オリンピック銀メダリスト・馬瓜エブリン選手が登場！


2.3x3バスケットボール、テックボール、BMXなど次世代スポーツを一度に体験


3.地域スポーツ団体やクラブと連携し、子どもたちのスポーツ体験機会を創出


4.体験・交流・滞在も楽しめる“体験型スポーツパーク”への第一歩




■ イベントプログラム
＜6月6日（土）体験イベントDAY＞


【3x3バスケットボール】　協力：焼津CITY UNITED
〇馬瓜エブリン選手 3x3バスケ チャレンジクリニック　※事前申込制
　小学生・中学生を対象に、馬瓜エブリン選手による特別クリニックを開催します。
　基礎からミニゲームまで、3ｘ3の楽しさを体感できるプログラムです。


　　第1部（小学4～6年生の部）：9時30分～11時


　　第2部（中学生の部）：14時～15時30分


　　募集人数：各回20名　※参加無料・　募集締め切り：5月25日（月）


申込方法：エコパWebサイト イベントページ、またはQRコードからお申し込みください。


〇シュートチャレンジ 協力：モルテン


誰でも気軽に参加できるシュートチャレンジを実施。シュート成功者には賞品をプレゼント。
〇焼津CITY UNITED 3x3エキシビジョンマッチ


3ｘ3ならではのスピード感あふれるプレーを間近で体感できます。


■馬瓜エブリン選手 プロフィール



馬瓜エブリン選手　(C)W LEAGUE

Wリーグ ENEOSサンフラワーズ所属の女子バスケットボール選手。東京2020オリンピック女子バスケットボール日本代表として銀メダル獲得に貢献。明るいキャラクターと発信力でも知られ、競技の魅力を幅広い世代に伝える存在として活躍しています。











【アーバンスポーツ】
〇BMX／スケートボード デモンストレーション


プロアスリートによる、息を呑むようなハラハラドキドキのショーケースをお楽しみいただけます。


〇BMX／スケートボード／パルクール／スラックライン体験会　


子どもも初心者も参加しやすく、専門スタッフのサポートのもと安全に楽しく参加していただけます。※参加無料



【テックボール（TEQBALL）】（アジア競技大会正式競技）


サッカーと卓球の要素を組み合わせた新しいスポーツで、2026年のアジア競技大会でも正式競技として実施されます。


〇地元アスリート vs テックボール日本代表 スペシャルマッチ


地元プロチームのアスリートたちが、テックボールの日本代表選手にチャレンジ。競技の魅力と迫力を間近で楽しめる、見どころたっぷりの特別企画です。




■参加チーム


静岡SSUボニータ（女子サッカー） ・ブレス浜松（女子バレーボール）


アザレア・セブン（7人制女子ラグビー） ・デリッツィア磐田（男女フットサル）




〇体験会およびルール説明、フリープレー


はじめて見る方でも楽しめるよう、ルール説明と基本レクチャーを実施。ミニゲームを通じて、テックボールの面白さを気軽に体験できます。



【FOOD PARK】
FOOD PARKでは、キッチンカー15台が出店予定。ハンバーガー、タコス、スイーツ、ドリンクなど、スポーツ体験の合間に楽しめる多彩なメニューを展開します。子どもから大人まで、スポーツとともに“食”も楽しめる開放的なフードエリアです。



＜6月7日（日）パーク開放 DAY＞
6月7日は、3x3バスケットボール、テックボール、アーバンスポーツエリアを自由に楽しめるパーク開放日として実施します。前日の体験イベントとは異なり、来場者が自分のペースでスポーツやフードを楽しめる1日です。



※内容は変更となる場合があります


※画像はイメージです。




■ エコパココ とは


「エコパココ」は、“ここに集まる”“つながる”をテーマにしたエコパの自主事業ブランドです。


“ココ（COCO）”は Connect／Community／Collaboration の「CO」に由来し、ファミリー層や若年層にも親しみやすく、地域をつなぐブランドづくりを目指します。



■ 報道関係者の皆さまへ
当日は、馬瓜エブリン選手による3x3バスケ チャレンジクリニック、焼津CITY UNITEDによるエキシビジョンマッチ、BMX・スケートボードのデモンストレーション、テックボールのスペシャルマッチなど、写真・映像撮影に適したプログラムを予定しています。取材をご希望の方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。




主催： 小笠山総合運動公園 エコパ


後援： 静岡県バスケットボール協会
協力： 焼津CITY UNITED／NINJAGAMES／日本テックボール協会／


静岡SSUボニータ／ブレス浜松／アザレア・セブン／デリッツィア磐田／モルテン


静岡県サッカー協会／JR東海エージェンシー




＜お問い合わせ先・取材お申込先＞


小笠山総合運動公園 エコパ　 経営企画部


広報担当：天野・三輪・柳原
TEL：0538-41-1800
https://www.ecopa.jp(https://www.ecopa.jp/)