トレーディングフィギュア『ViViSTAR（ビビスター）』第2弾『Dream Orchestra』を5月15日(金)より公式オンラインストアにて受注開始
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、アジア発の人気ブランド「HERE」によるトレーディングフィギュア『ViViSTAR（ビビスター）』第2弾『Dream Orchestra』を、2026年5月下旬より、全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。
公式オンラインストアでは、5月15日(金)10:00から受注を開始いたします。
商品ページはこちら :
https://www.hashy-topin.com/product.php?id=697
◆発売情報
〇受注開始
2026年5月15日(金)10:00～
※「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にてご購入の方は、5月20日(水)より順次出荷いたします。
◆商品紹介
『WAKUKU（ワクク）』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」より、
『ViViSTAR（ビビスター）Dream Orchestra』が登場します。
本シリーズでは、ViViSTAR（ビビスター）のキャラクターたちが夢のオーケストラの演奏者として登場。楽器をモチーフにした衣装やポーズをまとい、音楽が生み出す幻想的な世界観を表現しました。
輝く瞳の造形とツヤのある塗装により、上品な質感と美しい仕上がりを実現。
優雅な演奏姿勢や繊細な楽器のディテール、ドレスデザインなど、細部までこだわったコレクションフィギュアです。
ブラインドボックス仕様のため、どのキャラクターに出会えるかは開封してからのお楽しみです。
【ラインナップ】
・Rosetta's Serenade（ロゼッタのセレナーデ）
・Concerto in Violet（すみれ色のコンチェルト）
・Velvet Nocturne（ベルベットのノクターン）
・Silver Vibra（銀の響き）
・Overture of Oneiro（夢の前奏曲）
・Cupidia's Oath（キューピッドの誓い）
・Secret：Phantom Sanctus（幻影の聖歌）
【セット内容】
・フィギュア（ランダム） ×1
・キャラクターカード ×1
※全7種類（シークレット含む）です。
ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。
※6個ご購入いただいた場合は、ディスプレイボックス入りでお届けします。
〇品番：LV-3651 ViViSTAR（ビビスター）Dream Orchestra
〇商品サイズ：約W100×D75×H130(ｍｍ)
〇PKGサイズ：W120×D100×H165(ｍｍ) / DP BOX：W366×D205×H170(ｍｍ)
〇材質 ：[本体] PVC,ABS,MABS,PC,ポリエステル
[カード] 紙
〇注意事項 ：対象年齢15歳以上
〇販売価格 ：2,970円(税込)
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