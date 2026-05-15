トレーディングフィギュア『ViViSTAR（ビビスター）』第2弾『Dream Orchestra』を5月15日(金)より公式オンラインストアにて受注開始

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株式会社ハシートップイン


株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、アジア発の人気ブランド「HERE」によるトレーディングフィギュア『ViViSTAR（ビビスター）』第2弾『Dream Orchestra』を、2026年5月下旬より、全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。
公式オンラインストアでは、5月15日(金)10:00から受注を開始いたします。


商品ページはこちら :
https://www.hashy-topin.com/product.php?id=697

◆発売情報

〇受注開始
2026年5月15日(金)10:00～

※「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にてご購入の方は、5月20日(水)より順次出荷いたします。


◆商品紹介










『WAKUKU（ワクク）』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」より、
『ViViSTAR（ビビスター）Dream Orchestra』が登場します。



本シリーズでは、ViViSTAR（ビビスター）のキャラクターたちが夢のオーケストラの演奏者として登場。楽器をモチーフにした衣装やポーズをまとい、音楽が生み出す幻想的な世界観を表現しました。



輝く瞳の造形とツヤのある塗装により、上品な質感と美しい仕上がりを実現。
優雅な演奏姿勢や繊細な楽器のディテール、ドレスデザインなど、細部までこだわったコレクションフィギュアです。



ブラインドボックス仕様のため、どのキャラクターに出会えるかは開封してからのお楽しみです。



【ラインナップ】


・Rosetta's Serenade（ロゼッタのセレナーデ）


・Concerto in Violet（すみれ色のコンチェルト）


・Velvet Nocturne（ベルベットのノクターン）


・Silver Vibra（銀の響き）


・Overture of Oneiro（夢の前奏曲）


・Cupidia's Oath（キューピッドの誓い）


・Secret：Phantom Sanctus（幻影の聖歌）



【セット内容】


・フィギュア（ランダム） ×1


・キャラクターカード ×1



※全7種類（シークレット含む）です。
　ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。
※6個ご購入いただいた場合は、ディスプレイボックス入りでお届けします。





〇品番：LV-3651　ViViSTAR（ビビスター）Dream Orchestra
〇商品サイズ：約W100×D75×H130(ｍｍ)


〇PKGサイズ：W120×D100×H165(ｍｍ)　/　DP BOX：W366×D205×H170(ｍｍ)
〇材質　　　：[本体]　PVC,ABS,MABS,PC,ポリエステル


　　　　　　　[カード]　紙
〇注意事項　：対象年齢15歳以上
〇販売価格　：2,970円(税込)







ハシートップイン


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