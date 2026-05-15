小松市とティップネスが連携協定を締結

株式会社ティップネス

株式会社ティップネス（本部：東京都千代田区、代表取締役社長 執行役員：清水 明浩）は、2026年5月8日、石川県小松市（市長：宮橋 勝栄）と「都市と里山の絆を築く交流・活性化に向けた連携協定」を締結しました。

本協定は、都会の子どもたちを小松市の里山へ招き、自然体験や地域住民との交流活動を実施することで、子どもたちの心身の健全な発達を促進するとともに、小松市の里山のにぎわいを創出し、その魅力を発信することを目的としています。

2026年5月8日 締結式にて（左：小松市 宮橋 勝栄 市長 ／ 右：ティップネス代表取締役社長執行役員 清水 明浩）

ティップネスが展開するキッズスクール「ティップネス・キッズ」は、“OPEN MANY DOORS！”をコンセプトに、子どもたち一人ひとりの未来のトビラを増やすことを目指した取り組みをおこなっています。施設内での運動指導にとどまらず、子どもたちにより多くの体験機会を提供するため、施設の外へと学びの場を広げ、2024年からオープンスクールを小松市の里山で継続的に開催してきました。自然の中での多様な体験や、地域に根差す伝統文化に触れ、地域住民との交流を通じて、都会では得がたい学びや気づきを育む取り組みを重ねてきたことが、今回の協定締結につながっています。

また、このたび2026年3月31日には、西俣キャンプ場付近の未利用地（休耕田）を活用して「ティップネス・キッズ村（農園・遊び場）」を整備しました。今後はこの場所も活用しながら、植樹、畑づくり、泥遊びなど、里山ならではの体験機会の充実を図ってまいります。

これまで当社の自治体との連携は、主に店舗を展開する地域を中心に進めてきましたが、今回の小松市との協定は、当社が施設を有しない地域において取り組みを展開する新たな連携です。今後は参加される子どもにとって小松市が「第二のふるさと」と位置づけられるよう、継続的な交流を通じて、子どもたちの豊かな成長と地域活性化の両立を目指してまいります。

主な協定内容

（1）都会の子どもたちを対象とした自然体験型プログラムの企画・運営

（2）小松市内の里山施設等における受入体制の整備・調整

（3）事業の広報及び参加者募集の協力

（4）里山の保存及び地域住民との交流機会の創出

（5）継続的な事業推進に向けた連携モデルの構築

（6）都市と里山の新しい関係人口の創出

具体的な取り組み

このたび整備した「ティップネス・キッズ村（農園・遊び場）」を拠点のひとつとして、今後のオープンスクールでは、地域住民と子どもたちが一緒に植樹、畑づくり、泥遊びなどを行う企画を進めていきます。また、西俣地区に限らず市内のさまざまな里山を訪れることで、小松市全体との継続的なふれあいを育み、都市と地域を結ぶ交流の形を広げてまいります。

小松市でこれまでに開催したオープンスクール内容の一部（地域交流／着衣水泳／歌舞伎見学／流しそうめん体験）

小松市 宮橋 勝栄市長 コメント

我々地方の里山では農山村を中心に過疎化が進み、交流機会が減少するなどの課題があります。一方、都市部の皆さまにとっても、日常生活の中で自然と触れ合う機会が少なくなっているものと思っております。

こうした中で、都心に住む子どもたちが小松市を訪れ、多様な体験活動を通じて交流を深めることは、情操教育の観点からも非常に有意義であり、貴重な機会になるものと考えております。さらに、小松市を訪れることで、この地域を「第二のふるさと」として感じていただき、長きにわたる良好な関係が育まれていくことを願っております。

これまでの取り組みを踏まえつつ、この連携をさらに発展させて、次なる段階への歩みを進めたいと考えております。今後とも様々な形で連携しながら、地域の課題解決や子どもたちにとってのよりよい取り組みにつなげてまいります。

株式会社ティップネス 代表取締役社長執行役員 清水 明浩 コメント

都心の子どもたちは「コンクリートジャングル／ヒートアイランド」といわれる中で生活をしています。そのため、家庭に籠ってゲームをしているような声をよく耳にしますが、この霊峰白山の山々から流れる清らかな水、そこに育つ素敵な緑、そして青々とした日本海という中で、子どもたちが伸び伸びと遊び生き生きとしている姿を思い描くと、本当に心が躍るような気分です。

我々が連携しておこなう活動が都心と小松市との架け橋となり、そしてこの架け橋が、これから何本も何本も結ばれ、より太くなっていくことでお互いの発展につながるよう、引き続き尽力していきます。

株式会社ティップネス概要

代表者：代表取締役社長執行役員 清水 明浩 ｜本部：東京都千代田区四番町5-6 日テレ四番町ビル1号館3階 ｜創立：1986年10月 ｜事業内容：フィットネスクラブの経営 ｜店舗数：直営店142店舗、フランチャイズ3店舗、受託施設（指定管理含む）11施設 ※2026年5月現在