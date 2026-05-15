【2026年夏の暑さ対策】きものレンタルwargoが浴衣レンタル開始に伴い、「JisuLife」とコラボ。2026年5月22日（金）よりハンディファン先着数量限定で無料貸出キャンペーン実施

株式会社羅針盤「きものレンタルwargo×JisuLife」2026年5月22日（金）よりハンディファン先着数量限定で無料貸出

株式会社羅針盤（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木文人）が運営する「きものレンタルwargo（HP:https://kyotokimonorental.com）」は、2026年5月15日（金）の浴衣レンタル開始に伴い、ポータブルファンブランド「JisuLife（ジスライフ）」とのコラボキャンペーンを2026年5月22日（金）～8月31日（月）の期間で実施します。

キャンペーン期間中、京都、大阪、東京などのきものレンタルwargo全国8店舗で浴衣レンタルをご利用のお客様へ、“熱中症対策”として同ブランドのハンディファンを先着数量限定で無料貸出します。夏の和装をより涼しく快適にお楽しみいただける特別な体験を提案します。

コラボキャンペーン詳細ページ：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/yukata_handyfan?hl=ja

「きものレンタルwargo×JisuLife」とコラボキャンペーンの背景

2026年5月15日（金）きものレンタルwargo全国8店舗で浴衣レンタル開始に伴い、「JisuLife」とのコラボキャンペーン実施

きものレンタルwargoでは、毎年夏季に浴衣レンタルサービスを提供しており、多くのお客様にご来店いただいております。

2026年の夏は全国的に平年を上回り、例年以上に厳しい暑さとなる見込みです。*そこで本年は、夏の浴衣姿をより涼しく快適にお楽しみいただくため“熱中症対策”として、ポータブルファンブランド「JisuLife」とのコラボキャンペーンを企画しました。

機能性とデザイン性を兼ね備えた「JisuLife」のハンディファンを使用することで、過酷な暑さを和らげ、夏の浴衣レンタルでの悩みを解決します。

*出典：Weather X（日本気象協会）「2026年春は寒暖差大、夏は猛暑の可能性 夏商材は4月中に立ち上がりか(https://weather-jwa.jp/news/topics/post11457)」（2026年3月11日発表）

「JisuLife」とコラボで解決する「夏の浴衣レンタル」の悩み

本コラボキャンペーンにより、浴衣レンタルを利用されるお客様の『3つの悩み』を、「JisuLife」のハンディファン貸出によって解決します。

１．夏の暑さ対策

夏祭りや観光中は、慣れない浴衣での移動や人混みにより暑さを感じやすいものです。100段階の細かい風量設定ができる「JisuLife」は最大9m/sの風速で、かつ30時間の長時間バッテリーを搭載のため、歩きながらしっかり涼しくお化粧崩れや汗による不快感を軽減します。

２．持ち運び便利な軽量設計

コンパクトで軽量なため、巾着や小さめのバッグにもすっきり収納できます。食べ歩きや観光地巡り、フォトスポットでの撮影など、長時間の移動でも負担になりません。

３．浴衣コーデになじむ上品なデザイン

シンプルで上品なデザインは、浴衣スタイルとも相性抜群です。和装の雰囲気を崩さず、アクセサリー感覚で持ち歩けるため、女子旅やデートシーンにも自然になじみます。

「JisuLife」100段階の風量設定と最大9m/sの風速の高機能レザーのような質感でスマホサイズの軽量設計

【先着数量限定】ハンディファン無料貸出キャンペーン概要

2026年5月22日（金）～8月31日（月）の期間、きものレンタルwargoで浴衣レンタルをご利用のお客様へ、「JisuLife」のハンディファンを先着数量限定で無料貸出します。

キャンペーン内容：浴衣レンタルご利用時に店頭にてハンディファン貸出希望の方へ先着順で無料貸出します。※事前予約は不可となります。

キャンペーン期間：2026年5月22日（金）～8月31日（月）

参加対象：きものレンタルwargoにて浴衣レンタルご利用の方

特典内容：先着数量限定で 「JisuLife」ハンディファン無料貸出および「JisuLife」購入割引クーポン配布

クーポン詳細：Amazon、「JisuLife」公式サイトでご使用いただける5%OFFクーポン※他クーポンとの併用可

クーポン使用可能期間：2026年5月22日（金）～9月30日（水）

対象店舗：きものレンタルwargo 全国8店舗

≪きものレンタルwargo 店舗一覧≫

店名：京都きものレンタルwargo 京都駅前京都タワーサンド店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/5

店名 ：京都きものレンタルwargo 京都祇園店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/6

店名：きものレンタルwargo 大阪心斎橋店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/28

店名：きものレンタルwargo 金沢香林坊店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/10

店名：きものレンタルwargo 東京浅草店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/8

店名：きものレンタルwargo 銀座店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/22

店名 ：きものレンタルwargo 麻布十番SAKRA店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/100

店名 ：きものレンタルwargo 川越店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/36

ハンディファン貸出の流れ- きものレンタルwargoへ浴衣レンタルでご来店します。- 店舗スタッフへ「ハンディファン貸出希望」とお伝えください。（※事前予約不可）- 使用規定フォームをお送りいたしますので、ご回答をお願いします。- ご回答確認後、ハンディファン購入割引クーポンコードをお渡しします。

≪お問い合せ先≫

お問い合わせフォーム：https://kyotokimonorental.com/contact

電話での問い合わせ：03-4582-4864

きものレンタルwargoの浴衣レンタルサービス

きものレンタルwargoでは例年、夏季限定で浴衣レンタルサービスを提供しています。夏祭りや花火大会、観光地での街歩きなど、日本の夏を体験できる装いとして、国内外の観光客から人気の浴衣レンタルプランは、2026年5月15日（金）より開始します。

きものレンタルwargo浴衣ページ：https://kyotokimonorental.com/yukata

≪浴衣レンタルのおすすめご利用シーン≫

・花火大会や夏祭りなど、季節を満喫する夏イベントに

・京都・浅草・川越など観光地での街歩きや食べ歩き散策に

・旅行の思い出を残すフォトスポット巡りや記念撮影に

・川床や屋形船、ホテルディナーなど夏ならではのお食事シーンに

きものレンタルwargoの浴衣プラン

きものレンタルwargoの浴衣プランは、全13プランご用意しており、すべてのプランに「着付け」と「簡単ヘアセット」が含まれているため、手ぶらで気軽に浴衣をお楽しみいただけます。さまざまなニーズにお応えする浴衣を種類豊富にご用意しています。

スタンダード浴衣プラン 3,300円～

初めての浴衣レンタルも安心！お手頃価格の浴衣プラン

初めての浴衣レンタルにもおすすめ、手軽に楽しめる人気プラン。リーズナブルな価格ながら、落ち着いた色合いの古典柄や可愛らしいデザインなど、豊富な浴衣からお気に入りをお選びいただけます。浴衣デビューの方でも安心して和装を楽しめます。

ナイトパック浴衣プラン 4,400円～

夜ディナーや花火におすすめ、翌日返却付き浴衣プラン

「スタンダード浴衣プラン」と「翌日返却」がセットになった浴衣プラン。店舗への返却を翌日15時まで延長でき、当日は返却時間を気にせず夜までゆっくり楽しめます。花火大会や夏祭り、屋形船でのお食事など夜のお出かけはもちろん、お仕事でのご利用や撮影衣装として浴衣を着用したい方にもおすすめです。

ブランド浴衣プラン 5,500円～

上品で軽やかな着心地でワンランク上の浴衣プラン

名高いブランドが手掛ける、透け感や機能性に優れた素材を使用した上質な浴衣を楽しめるプラン。洗練されたデザインで、女子旅や夏祭りデート、記念日の撮影など、特別な夏のお出かけをより華やかに演出します。

メンズ浴衣プラン／子供浴衣プラン 3,300円～

男性やお子様も家族みんなで浴衣を着て、夏のお出かけ！

男性向けには、鮮やかな柄から落ち着いた色合いまで、幅広い年代に楽しんでいただける浴衣をご用意しています。

お子様向けには、3歳から10歳まで対応した可愛らしい浴衣を豊富にラインアップ。帯や着付けにもこだわり、長時間でも快適に過ごせるため、家族での夏のお出かけにもおすすめです。

≪その他豊富な浴衣レンタルプラン≫

男女セットでご利用いただける「カップル浴衣プラン」は、WEB予約限定で通常のレンタル料金から1,100円割引となり、お得にお楽しみいただけます。

また、お手持ちの浴衣をお持ち込みいただき、店舗にて着付けをご利用いただける「持ち込み浴衣プラン」もご用意しております。

きものレンタルwargo浴衣プランInstagram投稿：https://www.instagram.com/p/DXgY3i9jtrw/?img_index=1

きものレンタルwargo浴衣レンタル予約：https://kyotokimonorental.com/yukata

「JisuLife」とは

「JisuLife（ジスライフ）」は、4年連続世界No.1のシェア*を誇るポータブルファンブランドです

。Feel Goodをビジョンに掲げ、先進技術と洗練されたデザインを組み合わせた製品づくりに取り組

んでいます。

*出典：JisuLifeは、世界販売金額において4年連続世界No.1のポータブルファンブランドです。デー

タ出典：ユーロモニター・インターナショナル上海。2021年から2024年の各ブランドのポータブル

ファン世界販売金額を測定。製品の販売、マーケティング、流通のために他社に商標の使用を許諾し

ているブランドは除外。ポータブルファンとは、USBケーブルを介して電力が供給される小型の扇風

機と定義する。（2025年7月調査実施）

HP：https://jisulife.co.jp/

JISULIFE TECHNOLOGY株式会社

会社名：JISULIFE TECHNOLOGY株式会社

代表取締役：清原健司

所在地：東京都中央区新富1-8-2 grandir ginza east 8階

事業内容：ポータブルファン（ハンディーファン、ネックファン等）の企画、製造、販売

HP：https://jisulife.co.jp/

きものレンタルwargoの着物レンタルについて

きものレンタルwargoの着物・浴衣レンタルは、種類豊富な着物を3,300円からレンタルでき、着付け・小物代金を全て無料でご提供しています。20代～30代の女性を中心に、カップルデートや女子旅、家族旅行にて国内外と問わずご利用いただいております。特に昨今のインバウンド観光客増加に伴い、海外のお客様のご利用が急増しております。

観光用以外にも、パーティーやお宮参りなど幅広いシーンで着ることのできる訪問着から、卒業式で着る袴や二尺袖、成人式の振袖、七五三の衣装、オシャレ着用の小紋などの取り扱いも開始しており、お客様のご利用用途にあう着物を幅広く取り扱っております。

現在、東京・浅草、東京・銀座、麻布十番、京都・京都駅前、京都・祇園、大阪・心斎橋、石川・金沢、埼玉・川越と、日本の主要観光地8か所の店舗でサービスをご提供しており、お着付け日当日は手ぶらで店舗にお越しいただくだけで、お着物を気軽に日常に取り入れ、“和のある暮らし”をお楽しみいただけるお手伝いをします。

また、wargoは自社開発の予約システム、ICTによる商品管理でコスト削減が実現したことにより低価格でのサービス提供を可能にしました。他にもWEB上でお着物をご覧頂き、ご希望の場所へお届けする宅配レンタルも承っております。

きものレンタルwargo公式HP：https://kyotokimonorental.com

きものレンタルwargo 公式Instagram：https://www.instagram.com/wargo_kimono

【運営会社】株式会社羅針盤

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/