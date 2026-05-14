AI時代に「考える力」を取り戻す──幸福度世界一フィンランド・オウルで自律的な働き方を学ぶ9日間プログラム、参加者募集中

エラマ合同会社フィンランド・オウルにて。エラマ合同会社×名鉄観光サービス共催の9日間プログラム

フィンランド発の学びとウェルビーイングのプログラムを企画運営するエラマ合同会社（本社：岐阜県高山市）は、AI時代における新しい人材育成のあり方として、フィンランド・オウル市での研修プログラム『フィンランドでAI時代の個人と組織の自律的な働き方を描く研修プログラム』（ツアーコード：ELM20261001）の参加者を、2026年7月1日（水）まで募集中です。なお、本プログラムは2019年以降、累計4社の企業研修として導入された実績があります。

フィンランド生涯教育研究家の石原侑美がプログラム全体をプロデュースし、プログラムディレクターとしてフリーランス人事・人材開発コンサルタントの平田萌が全日程に同行。旅行手配・添乗は名鉄観光サービス株式会社が担当します。2026年10月17日（土）出発、全9日間です。

▼ プログラム詳細ページ

https://elama.be/finlandprogram20261001_02/

▼ 説明会アーカイブ動画（YouTube）

https://youtu.be/zBiPIg9gi2g

1. 背景--なぜ今、この研修が必要なのか

生成AIの急速な普及により、多くの企業で業務効率化が進む一方、新たな課題が浮上しています。AIに判断を委ねることで社員の「自分で考える力」が低下する、情報過多による判断疲労が蓄積する、管理職がAI導入の変化に対応しきれずチームのモチベーションが低下する--。こうした「AI疲れ」とも呼ぶべき現象が、組織の現場で広がりつつあります。

この課題に対してエラマ合同会社が提案するのは、AI先進国であると同時に幸福度ランキング世界1位を継続するフィンランドでの現地研修です。フィンランドは一人当たりGDPが日本の約1.75倍の生産性を誇りながら、ワークライフバランスの先進国として知られています。かつてNokiaの経営危機を経験しながらも「失敗から学ぶ力」を国家戦略に昇華させたレジリエンスの文化は、まさにAI時代の日本企業が必要としているものです。

フィンランド生涯教育研究家として長年フィンランドの教育・働き方を研究してきた石原侑美は、「AI時代に必要なのは、AIを使うスキル以上に、自分の軸をもち自律的に判断する力。フィンランドには、その力を育む仕組みが社会全体に根づいている」と語ります。

2. プログラムの3つの独自性

１. 現地専門家による「働き方ウェルビーイング研修」（2日間）以前のプログラムの様子

フィンランド在住のライフスタイル専門家、モニカ・ルーッコネン氏による本格的なワークショップを実施します。ルーッコネン氏はNokia社員として日本駐在経験を持ち、フィンランドに関する書籍を日本で3冊出版。現在はオウル大学アカウントマネージャー兼博士課程に在籍し、ウェルビーイングやレジリエンスを取り入れた自律的な働き方を研究・実践しています。英語が苦手な参加者にも、プログラムディレクターが概念の翻訳・補足を行うため、言語の壁なく深い学びが可能です。

２. 職業専門学校「OSAO」視察 & 学生との対話オウルにある職業専門学校「OSAO」

フィンランド最大規模の職業教育機関のひとつであるOSAOを訪問し、アントレプレナーシップ教育の現場を視察します。「自律的に学ぶ文化」「失敗を恐れない組織風土」が根づいた教育現場を実際に見ることで、日本の組織における人材育成のあり方を問い直す機会となります。学生や教員との対話セッションも実施し、フィンランドの「キャリア観」「職業観」に直接触れることができます。

３. 働く大人のための「森林自然学校」（Naturest Finland Oy）以前のプログラムの様子

森林ウェルネスの専門機関Naturest Finland Oyの創業者兼CEO、リタ・ポルッカ氏による特別プログラムを終日で体験します。単なるハイキングではなく、メンタルエクササイズや「自分の場所を見つける」ワークショップを通じて、森がもたらす心理的な回復効果（グリーンケア）を体感。Visit Finlandのサステナブルな旅行認定も受けた同社は、フィンランド国内の企業にも研修プログラムを提供しており、AI時代に不可欠なレジリエンスや創造性を、自然環境の中で養います。

3. 企業研修としての5つの効果

4. 法人導入実績

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103516/table/8_1_c278761d22cd7328bd47c71eafce1e37.jpg?v=202605141051 ]

本プログラムは2019年から累計4社が企業研修として導入しており、勤務先の研修補助金制度を活用して個人で参加された方もいます。旅行代金・プログラム費用は「研修費」「教育研修費」「福利厚生費」等での経費計上が想定されます。法人名義の請求書・領収書の発行、稟議書に添付可能なプログラム概要資料、研修報告書テンプレートの提供にも対応しています。

5. 過去の参加者の声

IT企業・人事マネージャー（40代女性）

「自分の"いま"を客観的に見つめることができ、職場に戻ってからの部下への接し方が変わりました」

メーカー・開発リーダー（30代男性）

「フィンランドの自律的な働き方は、AI時代にこそ必要だと実感しました。森での時間は最高の贅沢でした」

6. プロデューサー & プログラムディレクター

■プロデューサー：石原侑美（いしはら ゆみ）石原侑美のプロフィール写真

フィンランド生涯教育研究家

エラマ合同会社 代表

フィンランドの教育・働き方・ウェルビーイングを研究し、日本企業や自治体向けにフィンランド現地プログラムを企画・プロデュース。2019年より法人研修としての導入実績を重ね、フィンランドの「生涯にわたって学び続ける文化」を日本に届ける活動を展開している。本プログラムでは、現地の専門家・教育機関との関係構築からカリキュラム設計までを統括。

■プログラムディレクター：平田 萌（ひらた もえ）平田萌のプロフィール写真

フリーランス人事 ／ エラマ認定講師 ／ フィンランド的働きかた実践家

企業の人事職として十数年間で4社を経験したのちフリーランス人事として独立。スタートアップ・中小企業・上場企業など幅広い企業で人材・組織支援を行う。「組織と個人の心地よい働き方」をテーマに活動し、フィンランドには5回の渡航経験を持つ。プログラムでは全日程に同行し、ファシリテーション、文化的背景の解説・通訳、参加者のメンタリングを担当。

7. プログラム概要

プログラム名：フィンランドでAI時代の個人と組織の自律的な働き方を描く研修プログラム

ツアーコード：ELM20261001

日程：2026年10月17日（土）～10月25日（日） 9日間

渡航先：フィンランド・オウル

募集定員：16名（最少催行人員：10名）

参加条件：中学生以上（高校生以下は保護者の同伴が必要）

旅行代金：847,000円（2名1室利用時）※燃油サーチャージ・諸税が別途必要

募集期間：2026年4月1日（水）～7月1日（水）

利用航空会社：フィンエアー

宿泊：Lapland Hotels Oulu（2名1室・朝食付）

企画監修：エラマ合同会社／フィンランド生涯教育研究家 石原侑美

プログラムディレクター：平田萌（エラマ認定講師）

旅行企画・実施：名鉄観光サービス株式会社

8. スケジュール概要

9. 各種リンク

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103516/table/8_2_67bfe85cfdba9899639625c7bebc4e7d.jpg?v=202605141051 ]

プログラム詳細ページ：https://elama.be/finlandprogram20261001_02/

説明会アーカイブ動画：https://youtu.be/zBiPIg9gi2g

法人向けお問い合わせフォーム：https://ws.formzu.net/fgen/S989856553/

個人のお申し込み（名鉄観光サービス）：https://www.mwt-mice.com/events/elama261017

会社概要

エラマ合同会社（Elama LLC）

所在地：〒509-4114 岐阜県高山市国府町半田

代表：石原侑美（フィンランド生涯教育研究家）

事業内容：フィンランドの暮らし方・働き方に関するプログラム企画運営、企業・自治体向け研修事業、Webメディア「よむエラマ」運営

HP：https://elama.be

お問い合わせ：yumi.ishihara@elama.be ／ 070-4207-0904

名鉄観光サービス株式会社（旅行手配）

教育推進部 担当：尾関 梓

TEL：052-581-5435

MAIL：azusa.ozeki@mwt.co.jp