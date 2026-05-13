世界44言語で読まれるシリーズ累計600万部超の絵本『ライオンのこころ』13刷重版のお知らせ

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、俳優の安藤サクラさんが翻訳を担当したことでも話題となった絵本『ライオンのこころ』を13刷重版いたしました。

世界累計600万部超、44言語に翻訳されているベストセラー絵本シリーズ！

イギリスの人気作家レイチェル・ブライトと、数々のベストセラー作品を手がけるイラストレーター、

ジム・フィールドによる、動物絵本シリーズの第1弾となる本作。

日本では2021年に刊行され、お楽しみいただいているみなさまのおかげで、この度13刷となりました。

また、2026 年 5 月 27 日（水）発売、最新第7弾『すすめ、ウミガメ』は俳優 宮沢氷魚さんが翻訳を担当！

プレスリリース：俳優 宮沢氷魚さんが翻訳を担当！世界43言語で読まれるシリーズ累計600万部超の絵本『すすめ、ウミガメ』5月27日（水）発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000054993.html)

動物たちが活躍するこの絵本のシリーズは、コメディアンの藤井隆さん、元サッカー日本代表の内田篤人さんなど、各界のトップランナーたちによって翻訳され話題となっています。

内容紹介

あらすじ

からだが ちいさい ネズミの くらしは

だれにも きづいてもらえず ふんだり けったり。

いっぽう からだも こえも おおきい

ライオンは みんなのあこがれ。

あるひ ネズミは じぶんも ほえることができれば

みんなに きづいてもらえると ひらめきます。

ネズミは ほえかたを おしえてもらうため

ライオンに あいにいきます。

「もう１回読んで！」がとまらない！

からだの大きさや、ちからの強さに関係なく、みんなが夢をもち、

やりたいことができると、勇気をあたえてくれる絵本です。

リズミカルないきいきとしたことばと、

絵本から飛び出してきそうなイラストに小さなお子さんが夢中になります！

担当編集者より

この絵本は、安藤サクラさんのはじめての翻訳絵本です。

彼女が出演する作品での表現力に魅了され、インタビューやSNSでの語り口もステキだなと思い、ぜひこの絵本の翻訳をお願いしたいとひらめきました。

この絵本は、勇気をだしてあたらしい自分になるために一歩ふみだす物語です。

また、自分の中にある弱さや強さに気づいて、だれかとそれを認めあい、尊重しあう話でもあります。

安藤さん自身、絵本の世界へ一歩ふみだして「自分の声」をみつけ、いきいきとした日本語におきかえてくれて、特別な一冊になりました。

だれかといっしょにたのしい時間をすごしたいきみ、お子さんがお友だちになじめず悩んでいるお母さん・お父さん、

表紙の絵がかわいくてなんとなく手にとってくれたあなた、みなさん一人ひとりのこころのどこかに、ライオンとネズミがなかよく生きつづけますように。

書籍紹介

『ライオンのこころ』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変形（210mm×260mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-13-8

著者・翻訳者紹介

文：レイチェル・ブライト（Rachel Bright）

数々の賞を受賞し、44カ国語に翻訳されたミリオンセラーをもつ絵本作家。海の近くにある版画工房で、新しいアイデアを浮かべながらインクまみれの午後を過ごすことが何よりも好き。

X：@RBrightBooks(https://twitter.com/rbrightbooks)

Instagram：@rachelbrightbooks(https://www.instagram.com/rachelbrightbooks/)

絵：ジム・フィールド（Jim Field）

イラストレーター、キャラクターデザイナー、アニメーションディレクター。ロアルド・ダール賞、英イブニング・スタンダード・オスカー賞など多数受賞。妻と娘、そして小さくて不機嫌な猫とともにパリ近郊に住んでいる。

Instagram：@_jimfield(https://www.instagram.com/_jimfield/)

ウェブサイト：https://www.jimfield.me/

訳：安藤サクラ（Sakura Ando）

2018 年 10 月より放送のNHK連続テレビ小説『まんぷく』の主人公・立花福子を演じる。同年、主演した是枝裕和監督の映画『万引き家族』がカンヌ国際映画祭にてパルムドールを受賞。『ライオンのこころ』が初の翻訳絵本となる。

X：@sakura_ando(https://x.com/sakura_ando)

Instagram：＠sakuraando(https://www.instagram.com/sakuraando/?hl=ja)

シリーズ紹介

『ライオンのこころ(https://www.twovirgins.jp/book/lionnokokoro//?utm_source=PRTIMES)』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変形（210mm×260mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-13-8

『のんびりやのコアラ(https://www.twovirgins.jp/book/koala//?utm_source=PRTIMES)』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-43-5

『おかえり、オオカミ(https://www.twovirgins.jp/book/okaeriokami//?utm_source=PRTIMES)』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-97-8

『ほしがりやのクジラ(https://www.twovirgins.jp/book/%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%ae%e3%82%af%e3%82%b8%e3%83%a9//?utm_source=PRTIMES)』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：宮沢氷魚

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-045-0

『ヤモリとこだま(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910467//?utm_source=PRTIMES)』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：藤井隆

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×10mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-046-7

『よくばりなリスたち(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910474//?utm_source=PRTIMES)』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：内田篤人

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×10mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-047-4

『すすめ、ウミガメ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000054993.html)』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：宮沢氷魚

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×10mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-090-0

発売日：2026 年 5 月 27 日（水）＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

会社紹介

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