TOYO TIRES JAPANCUP / JOC ジュニアオリンピックカップ BMXレーシング2026 開催！！

株式会社GANalliance

（公財）日本自転車競技連盟主催大会「TOYO TIRES JAPANCUP / JOCジュニアオリンピックカップ BMXレーシング2026」を、名古屋競輪場BMXレースコースにて開催いたします。

また、本年の「JAPAN CUP」タイトルスポンサーには、TOYO TIRE株式会社が決定いたしました。2021年の第1回大会よりご支援をいただき、本大会で6回目の開催を迎え、初のタイトルスポンサー大会として実施いたします。

さらに本大会は、本年9月に同会場で開催される「第20回アジア競技大会」の日本代表選考レースの一戦として位置づけられており、日本代表強化指定選手を含む国内トップライダーが熾烈な戦いを繰り広げます。

本大会は入場無料でご観戦いただけるほか、会場内ではBMX体験会も実施しており、観戦とあわせて実際にBMXを体験いただくことが可能です。

国内公式戦の中でもトップレベルの選手が集う本大会を、ぜひ会場でご体感ください。

◆ BMXレーシングとは

BMXレーシングは、最大8名が一斉にスタートし大小さまざまな起伏がある400ｍ程のダートコースで順位を競います。トップカテゴリーでは60km程の速度で走り抜け、10m以上の距離をジャンプで飛び越えることもあり、非常にエキサイティングな自転車競技です。

また、大会ではMCやDJが観客を盛り上げ、レースの演出など会場全体で大会を盛り上げるのもBMXレーシングの特徴です。

◆ 大会実行委員長 ・ BMXオリンピアン

阪本 章史のコメント

本大会の実行委員長を務める阪本です。

私はこれまで競技の本場であるアメリカを中心に世界各地でレースを戦い、2008年北京オリンピックにも出場いたしました。

これまでの経験をもとに、現在の国内大会にその価値を反映し、アスリートファーストはもちろん、ご来場いただく皆様にも楽しんでいただける大会づくりに取り組んでおります。

出場する選手、それを支える方々、そして観戦に訪れるすべての皆様が、BMXレーシングの魅力を感じていただける大会を目指しています。

国内最高峰のレースを、ぜひ会場でご体感ください。

なお、本大会は株式会社GANallianceが主管しております。

◆ 開催概要

名 称：TOYO TIRES JAPANCUP / JOCジュニアオリンピックカップ

主 催：公益財団法人日本自転車競技連盟

主 管：株式会社GANalliance

日 程：2026年5月17日（日）14:00～ 決勝レース開始予定

会 場：名古屋競輪場 BMXレースコース

住 所：〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町字高畑68番地

費 用：入場無料

◆ 配信情報

今大会は無料LIVE配信を実施いたします。

JCFのYouTubeチャンネルから当日配信されますのでぜひご視聴ください。

https://youtube.com/live/PQJRQ2Cya6w

【大会公式Webサイト】

https://bmxracing.jp/

【大会取材申請フォーム】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScypE3sfoRHzFTGkepHyQkQg_ym0nKBkOnk6QA4NrS8i07kHw/viewform