アウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』、全国広域の市外局番利用が可能に

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：磯村 亮典 以下、Scene Live）は、アウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）において、利用可能な市外局番を大幅に拡充し、全国の広範囲にわたるエリア（※1） の市外局番に対応することをお知らせいたします。

※1：一部対象外の地域がございます

機能概要

ご利用可能な市外局番はこちら :https://scene-live.com/news/20260513/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260513お問い合わせはこちら :https://scene-live.com/lisnavi/form/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260513

従来は限られた市外局番のみ対応していた、新規番号の発番および番号ポータビリティ（※2） が、今回の拡大により全国の幅広いエリアでご利用が可能となりました。『lisnavi』利用時に新規の市外局番を取得できるほか、ご利用中の市外局番を引き継ぐことも可能です。

これにより、各地域の拠点で市外局番を活用した発信ができ、地域に根ざしたスムーズなコミュニケーションが実現します。

※2：電気通信事業者や通信サービスを変更しても、電話番号は変更しないまま、継続して利用できる仕組み

ベネフィット

本対応により、以下のような効果が期待できます。

- 地域に適した番号での発信全国の拠点がある市外局番を利用できるため、発信先の顧客にとって親しみやすい番号でのコミュニケーションが実現。- アウトバウンド業務の効率化地域ごとに適した番号を使用することで、接続率や応答率の向上が期待できる。- ご利用中の番号を継続使用既存の市外局番をそのまま引き継ぐことができるため、顧客との継続的な関係維持が可能。

またこれまで、市外局番が対応していないといった理由で、『lisnavi』の導入を見送っていた地方の企業さまや、番号ポータビリティのコストがネックで、導入を断念されていた企業さまにも、ご検討いただきやすくなりました。

ご利用可能な市外局番はこちら :https://scene-live.com/news/20260513/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260513お問い合わせはこちら :https://scene-live.com/lisnavi/form/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260513

私たちScene Liveは今後も「“新しい基準 ━━ New Standard” を創出し、社会の不合理をなくす。」という使命のもと、お客さまの声をもとにサービスを進化させ、お客さまと共に歩み、企業のさらなる成長と発展への貢献を目指してまいります。



アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

lisnaviの特長

会社概要

- 状況に適した発信機能で、行動量を最大化- 直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化- 複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260206

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役社長：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：

■セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

■HRテック領域 SaaS事業

面接支援AIプロダクト『bq-Recruit』の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260428