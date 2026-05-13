【3社無料募集】DXの盲点“Wi-Fiの途切れ”を解消。社内移動時も安定接続「ローミング支援機能」搭載Wi-Fiアクセスポイント2台セットのモニターキャンペーンを開催

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、2026年5月13日(水)から6月3日(水)まで、Wi-Fi 6対応法人向けアクセスポイント「WAPM-AX4R」×2台セットを3社に無料で提供するモニターキャンペーンを開催いたします。

業務のネットワークにWi-Fiアクセスポイントは欠かせない商品ですが、機器を選定するにあたり、使い勝手などを実際に試してみたいと感じるシステム担当者は多いのではないでしょうか？

今回、バッファローのWi-Fi 6対応法人向けアクセスポイント「WAPM-AX4R」×2台セットをお試しいただき、実際に使用した感想のアンケートにご協力をいただける方を募集します。

ご協力いただける方には、「WAPM-AX4R」×2台セットを無料で提供します。是非、皆様のご応募をお待ちしております。

キャンペーンモデル

応募フォーム :https://forms.buffalo.jp/monitor部屋を移動した際にWi-Fiが不安定になる問題を解決するローミング支援機能を搭載DXを支えるWi-FiアクセスポイントWAPM-AX4R 税込希望小売価格：83,490円工場倉庫、オフィス、学校、介護施設など、あらゆる現場で活用可能（以下、活用例）

●工場倉庫

敷地内を移動しながらでも快適にハンディーターミナルで作業をしたい

●オフィス

パソコンを持って自席から会議室へ移動した際にWi-Fiが不安定になる課題を解消したい

●学校

職員室や教室間の移動時にWi-Fiが不安定になる課題を解消したい

●介護施設

インカム通信中に施設内を移動した際、Wi-Fiが途切れてしまう課題を解消したい

キャンペーン概要

応募期間

2026年5月13日(水)～6月3日(水)

募集社数

3社

提供品

・Wi-Fi 6対応法人向けアクセスポイント「WAPM-AX4R」×2台

・給電用ACアダプター「WLE-OP-AC12C2」×2台

募集対象者

・業務でネットワーク機器、またはストレージ機器を取り扱う方

・従業員規模10名以上の法人、または自治体・団体に所属されている方

・現在、「WAPM-AX4R」を使用していない方

※過去の使用経験の有無は問いません

応募条件

・当選賞品をお届けするため、日本国内でお受け取り可能な住所・氏名・電話番号を登録することができる方

・当選賞品を活用し、後日、実際に使用した感想のアンケートにご協力いただける方

・当選賞品の第三者への譲渡、転売を行わないことにご同意いただける方

応募方法

応募フォームよりご応募ください。

応募フォーム :https://forms.buffalo.jp/monitor

当落案内

6月中旬ごろにご登録いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

モニターキャンペーンの流れ

１. 応募フォームから、ご応募下さい。（5月13日(水)～6月3日(水)）

２. バッファローから当選者へモニター商品を納品します。（6月中旬）

３. モニター商品をお試しください。（6月中旬～7月中旬）

４. 使用後アンケートにご協力ください。（7月21日(火)まで）

５. モニター期間終了後は機器をそのままお使いいただけます。

商品ページ：WAPM-AX4R :https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax4r.html特集ページ：ローミング支援機能 :https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/wifi-roaming.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.