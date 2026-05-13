ピザーラの“今いちばん食べたい”をひとり占め　Pサイズ限定『プレミアムトリオ』新発売

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2026年5月13日（水）から期間限定で、人気No.1の「テリヤキチキン」と今春の新作「プライムガーリックビーフ」「大海老のシーフードタルタル」の3種を一枚で楽しめる、Pサイズ限定商品『プレミアムトリオ』を販売いたします。

■今いちばん食べたい3つの味を、1枚に。 『プレミアムトリオ』

“今日は自分にちょっとご褒美”。そんな時にぴったりの直径約22.8cmのPサイズに、今いちばん食べたいプレミアムな3つの味を詰め込んだ『プレミアムトリオ』が登場します。

新作「プライムガーリックビーフ」と「大海老のシーフードタルタル」、さらに人気No.1ピザ「テリヤキチキン」を一枚に組み合わせた、満足感あふれる特別なトリオです。ひとりでしっかり楽しむご褒美ピザとしてはもちろん、軽めのランチや、もう一品追加したいときにもぴったり。3つの味を一枚で楽しめる、満足感のあるピザ時間をお届けします。

大きすぎない。でも、しっかり満たされる。

“今食べたい”を詰め込んだ一枚で、ちょっと贅沢なプレミアムタイムをお楽しみください。

■初夏のオールスターが揃ったプレミアムなトリオ

プレミアムトリオ

Pサイズ限定 2,480円～（税込）

テリヤキチキン

人気No.1ピザ。特製テリヤキソースが染み込んだ柔らかな鶏もも肉に、香り高いブラウンマッシュルーム、甘味のあるコーン、こんがり焼けたマヨネーズのコクが一体となった和風ピザ。

プライムガーリックビーフ

ガーリックの香ばしさと旨みたっぷりの特製醤油ダレを絡めた牛肉に、ガーリック香るブラウンマッシュルーム、ダイスオニオン、赤パプリカをトッピング。旨みと食感が重なり、奥行きのある味わいに仕上げた一枚です。

大海老のシーフードタルタル

ぷりっとした弾力と甘みを楽しめる大ぶりの海老に合わせたのは、酸味を抑えたまろやかな特製タルタルソース。大海老の旨みを引き立てながら、コクを重ねつつ後味は軽やかに仕上げた、彩り豊かな一枚です。

※生地タイプにより価格が異なります ※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます ※写真はイメージです