Couture Worldwide X Watsonとの限定コラボレーションモデル「WATSON EDITION」を発表。5月14日にリリースイベント開催。
Couture Worldwide（クチュールワールドワイド）は、ラッパー“Watson”とのコラボレーションモデル「WATSON EDITION」を2型を2026年5月14日（木）18:00より発売いたします。
本モデルは、Watsonの持つストリートカルチャーと、Couture Worldwideが掲げるラグジュアリーな世界観を融合させた限定デザインモデルです。
ブラックボディをベースに、スワロフスキーによるグラフィックやロゴを大胆に配置。ストリートのPOP感と高級感を共存させた、存在感のあるアイテムに仕上がっています。
発売当日は、Watson本人も店舗に来店予定。店舗では数量限定販売に加え、実際に商品を手に取れる空間をご用意しております。
「WATSON EDITION」 ＄499
「LIGHT SIGNATURE / Watson Edition」 ＄220
■ 商品概要
・商品名：WATSON EDITION（20点限定販売）
価格：＄499
・商品名：LIGHT SIGNATURE / Watson Edition
価格：＄220
発売日時：2026年5月14日（木）18:00～
ブランド：Couture Worldwide
■ 販売店舗
東京都台東区上野5-25-16 OWNERS ONLY
※Watson本人来店予定
※詳細はブランド公式Instagramにて随時公開予定
■ 販売サイトURL
https://www.coutureworldwide.online/
■Couture Worldwideについて
Couture Worldwideは、ハンドクラフトで一つひとつ制作されるJEWEL CAPを展開するブランド。
スワロフスキーやダイヤモンドといった高級素材を用い、
ストリートウェアにラグジュアリーの新しい価値をもたらしています。
アートピースのように輝くそのキャップは、
単なるファッションアイテムを超え、
“自分らしさを象徴するジュエリー”として多くのアーティストやスタイリストに支持されています。
■本件に関するお問い合わせ先
Couture Worldwide Official
HP : https://www.coutureworldwide.online
E-mail：info@couturela.net
Instagram：@couture_worldwide
株式会社Yoda