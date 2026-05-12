Couture Worldwide X Watsonとの限定コラボレーションモデル「WATSON EDITION」を発表。5月14日にリリースイベント開催。

株式会社Yoda

Couture Worldwide（クチュールワールドワイド）は、ラッパー“Watson”とのコラボレーションモデル「WATSON EDITION」を2型を2026年5月14日（木）18:00より発売いたします。

本モデルは、Watsonの持つストリートカルチャーと、Couture Worldwideが掲げるラグジュアリーな世界観を融合させた限定デザインモデルです。

ブラックボディをベースに、スワロフスキーによるグラフィックやロゴを大胆に配置。ストリートのPOP感と高級感を共存させた、存在感のあるアイテムに仕上がっています。

発売当日は、Watson本人も店舗に来店予定。店舗では数量限定販売に加え、実際に商品を手に取れる空間をご用意しております。

「WATSON EDITION」 ＄499

「LIGHT SIGNATURE / Watson Edition」 ＄220

■ 商品概要

・商品名：WATSON EDITION（20点限定販売）

価格：＄499

・商品名：LIGHT SIGNATURE / Watson Edition

価格：＄220



発売日時：2026年5月14日（木）18:00～

ブランド：Couture Worldwide

■ 販売店舗

東京都台東区上野5-25-16 OWNERS ONLY

※Watson本人来店予定

※詳細はブランド公式Instagramにて随時公開予定

■ 販売サイトURL

https://www.coutureworldwide.online/

■Couture Worldwideについて

Couture Worldwideは、ハンドクラフトで一つひとつ制作されるJEWEL CAPを展開するブランド。

スワロフスキーやダイヤモンドといった高級素材を用い、

ストリートウェアにラグジュアリーの新しい価値をもたらしています。

アートピースのように輝くそのキャップは、

単なるファッションアイテムを超え、

“自分らしさを象徴するジュエリー”として多くのアーティストやスタイリストに支持されています。

■本件に関するお問い合わせ先

Couture Worldwide Official

HP : https://www.coutureworldwide.online

E-mail：info@couturela.net

Instagram：@couture_worldwide

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