Couture Worldwide X Watsonとの限定コラボレーションモデル「WATSON EDITION」を発表。5月14日にリリースイベント開催。

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株式会社Yoda


Couture Worldwide（クチュールワールドワイド）は、ラッパー“Watson”とのコラボレーションモデル「WATSON EDITION」を2型を2026年5月14日（木）18:00より発売いたします。


本モデルは、Watsonの持つストリートカルチャーと、Couture Worldwideが掲げるラグジュアリーな世界観を融合させた限定デザインモデルです。



ブラックボディをベースに、スワロフスキーによるグラフィックやロゴを大胆に配置。ストリートのPOP感と高級感を共存させた、存在感のあるアイテムに仕上がっています。



発売当日は、Watson本人も店舗に来店予定。店舗では数量限定販売に加え、実際に商品を手に取れる空間をご用意しております。



　　　　　　「WATSON EDITION」　＄499




















「LIGHT SIGNATURE / Watson Edition」　＄220


















■ 商品概要
・商品名：WATSON EDITION（20点限定販売）
価格：＄499



・商品名：LIGHT SIGNATURE / Watson Edition
価格：＄220



発売日時：2026年5月14日（木）18:00～
ブランド：Couture Worldwide


■ 販売店舗


東京都台東区上野5-25-16 OWNERS ONLY
※Watson本人来店予定
※詳細はブランド公式Instagramにて随時公開予定


■ 販売サイトURL


https://www.coutureworldwide.online/



■Couture Worldwideについて


Couture Worldwideは、ハンドクラフトで一つひとつ制作されるJEWEL CAPを展開するブランド。
スワロフスキーやダイヤモンドといった高級素材を用い、
ストリートウェアにラグジュアリーの新しい価値をもたらしています。



アートピースのように輝くそのキャップは、
単なるファッションアイテムを超え、
“自分らしさを象徴するジュエリー”として多くのアーティストやスタイリストに支持されています。



■本件に関するお問い合わせ先


Couture Worldwide Official


HP : https://www.coutureworldwide.online
E-mail：info@couturela.net
Instagram：@couture_worldwide



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