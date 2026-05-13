株式会社ヨシケン（所在地：奈良県大和郡山市、代表：吉川 顕）は、創業1年目にして受注総額1億円を達成しました。同社が推し進める「チラシ0枚」戦略と、Instagram・TikTok・YouTube中心のSNSマーケティングへの集中投資が、従来型リフォーム業界に新たな集客モデルをもたらしています。

業界常識を打ち破るSNS活用戦略

リフォーム・リノベーション業界では、いまなお折込チラシやポスティング、住宅情報誌といった紙媒体による集客が主流です。新規集客の多くが既存顧客からの紹介または大手ポータルサイトへの掲載料支払いに依存してきました。こうした業界構造の中で、紙媒体を一切使用しないという大胆な選択を行ったのが同社です。同社の成功の鍵は、SNS上での「世界観」「施工事例」「社長自身の人となり」を軸とした一貫した情報発信にあります。Instagram、TikTok等でのコンテンツ発信に特化することで、従来の集客手法に頼らずとも、自社の価値観に共感する顧客層を効率的に獲得できるようになりました。

高単価ニーズに応える施工提案

同社が扱う案件の平均受注単価は500万円に達しています。これは一般的なリフォーム企業の相場を大きく上回る水準です。同社の特徴は、単なる修繕型リフォームではなく「暮らしを変えるリノベーション提案」に特化している点にあります。顧客の生活様式やライフスタイルを深く理解し、空間そのものを再構築する提案を行うため、自動的に工事規模が大きくなり、単価上昇につながっています。SNSで発信するコンテンツも、この姿勢を反映しています。施工前後の劇的な変化を視覚的に表現することで、「修繕」ではなく「生活の質的向上」という価値を訴求しているのです。

YouTube展開による次のステップ

次なる注力分野としてYouTubeチャンネル運営を開始しています。Instagram、TikTokで構築した高いデザイン感度を持つフォロワー層に対して、より詳細なコンテンツを提供するプラットフォームとしてYouTubeを位置付けています。特に「ルームツアー」形式の動画制作に注力しており、施工完了後の実際の生活空間を体験できるコンテンツを展開する計画です。このアプローチにより、同社は受注単価1000万円を超える大型案件の獲得を目指しています。短編動画で世界観を伝え、長編動画で信頼を構築するという段階的な顧客体験設計により、より複雑で高額な案件への対応能力を示すことが可能になります。デジタルプラットフォームの特性を理解し、各メディアの役割を明確に分けることで、同社は単なるSNS活用ではなく「デジタル・マーケティング体系」を構築しつつあります。

数字で見る同社の実績

創業1年目での受注総額1億円という成果は、業界内でも注目を集めています。チラシ配布やポスティングに多額の費用を投下する従来企業と比較して、同社は月の広告費10万円以下でマーケティング効率の観点から高く評価されています。平均受注単価500万円という水準は、ソーシャルメディアからの集客が効果的であることを示唆しています。

業界が注視する新モデル

デジタル時代における新たな顧客獲得の可能性を示す同社の事例に、業界全体の関心が高まっています。同社の代表である吉川顕氏は、AI検索の利用者拡大が特に中高年層で進む中、LLMO（大規模言語モデル）対策が必須になると指摘しています。業界全体がソーシャルメディア活用の必要性を認識しながらも、具体的な実装に踏み切れていない現況において、同社は確実に先行者利益を確保しています。今後、業界内でのデジタル・トランスフォーメーションの加速は確実と考えられます。同社の取り組みは、単なる一企業の成功事例にとどまらず、業界全体のビジネスモデル転換を促す触媒となる可能性を秘めています。

会社概要

社名：株式会社ヨシケン 代表取締役：吉川顕 所在地：奈良県大和郡山市高田町104-6 事業内容：リフォーム・リノベーション 主要マーケティングチャネル：Instagram、TikTok、YouTube 創業年月：2025年7月 実績：2026年5月までの累計受注総額1億円

概要

株式会社ヨシケンは、奈良県大和郡山市に拠点を置くリノベーション企業です。従来のリフォーム業界における営業手法に依存せず、SNS中心のデジタルマーケティングを軸としたビジネス展開を実践しています。 デザイン性の高いリノベーション提案と、各プラットフォームに最適化されたコンテンツ発信により、高単価案件の継続的な受注体制を構築。創業1年目で受注総額1億円を達成し、業界内でも注目を集める企業として急速に存在感を高めています。 今後も、YouTubeなどのプラットフォームを活用した施工事例の発信強化により、さらなる受注規模の拡大を目指します。

企業情報

会社名：株式会社ヨシケン 代表者：吉川 顕 所在地：奈良県大和郡山市高田町104-6 事業内容：リフォーム・リノベーション ブランド名：ヨシケンホーム 公式サイト：https://nara-yoshiken-home.com/ 電話番号：0743-84-5647 Instagram：https://www.instagram.com/nara_reform/

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E9%83%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82%E9%AB%98%E7%94%B0%E7%94%BA104-6