冷却・姿勢改善・作業効率アップを1台で。Wファン搭載ノートPCスタンド新発売

～360°回転ベース・高さ調整・折りたたみ対応。現代のPC作業環境をアップデート～ L&Lライブリーライフ株式会社は、ノートパソコン使用時の「発熱」「姿勢負担」「画面の見づらさ」「作業スペース不足」といった悩みに応える、Wファン搭載ノートPCスタンドを新発売いたしました。 テレワークやオンライン会議、動画編集、学習用途の拡大により、ノートPCを長時間使用する機会は年々増えています。一方で、PC本体の熱による動作低下、目線の低さによる首・肩への負担、限られたデスクスペースなど、多くの課題も顕在化しています。 本製品は、アクティブ冷却・360度回転・人間工学設計・高耐久メタル構造を融合した、次世代型ノートPCスタンドです。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301757/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/a301757.html

パッシブ冷却では物足りない時代へ。強力Wファンで直接クールダウン

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301757/

一般的なPCスタンドは、角度を上げて放熱を促す「パッシブ冷却」が中心です。 本製品は、静音仕様のデュアル冷却ファンを内蔵し、ノートPCの発熱しやすいコア部分へ直接送風。熱がこもりやすい高負荷作業時でも、効率的に熱を逃がします。 これにより、動作のもたつき、フレーム落ち、パフォーマンス低下の軽減が期待できます。

360°回転ベース搭載。見せる・向ける・整えるがスムーズ

底部には回転式ターンテーブルを搭載。軽く回すだけで、角度変更がなめらかに行えます。 - 打ち合わせで画面を共有したい時 - オンライン商談でカメラ位置を整えたい時 - 姿勢に合わせて向きを変えたい時 毎日の「ちょっと不便」を、スムーズな操作性で解決します。

高さも角度も自由自在。双軸設計で理想の姿勢へ

人体工学に基づいたダブルヒンジ構造を採用。高さ・角度を自在に調整でき、目線を自然な位置まで引き上げます。 猫背になりがちなノートPC作業環境を改善し、首・肩・腰への負担軽減をサポートします。

全金属ボディ採用。安定感と放熱性を両立

本体には高強度アルミ合金素材を採用。しっかりとした重量感と安定感があり、タイピング時もぐらつきにくい設計です。 さらに金属素材は熱伝導性にも優れており、ファンとの相乗効果で放熱効率を高めます。

大型オープンパネルで熱を逃がす

スタンド面には大面積の中空設計を採用。空気の通り道をしっかり確保し、ファンの風を効率よく循環させます。 高性能ノートPCやゲーミングPC、動画編集ソフト使用時にも快適な環境を保ちます。

17.3インチPCも安心。耐荷重10kgの高安定設計

強化支柱構造により、最大10kgの耐荷重に対応。17.3インチクラスの大型ノートPCも安定して設置可能です。 打鍵時の揺れも抑え、集中しやすい作業環境を実現します。

滑り止め＆傷防止クッション付き

接触部分には厚手シリコンパッドを配置。PCの滑り落ち防止はもちろん、大切な端末への擦り傷対策にも配慮しました。

折りたたみ式＆ケーブル付属。使いやすさまで考えた設計

使用しない時はフラットに折りたたみ可能。バッグに収納しやすく、オフィス・自宅・出張先など場所を選ばず活躍します。 さらにUSBケーブルが付属し、コンセントやPC本体との距離があっても使いやすい仕様です。

こんな方におすすめ

- ノートPCの熱や動作低下が気になる方 - 在宅ワーク環境を快適に整えたい方 - 首や肩への負担を減らしたい方 - 動画編集・ゲーム・高負荷作業をする方 - 会議や商談で画面共有する機会が多い方 - 持ち運べるPCスタンドを探している方 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301757/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/a301757.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/