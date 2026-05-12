パレスチナを忘れないで―ナクバの日に聞く現地の声。5月14日（木）、日本のNGOが共同オンライン記者会見を開催

特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

報道関係者各位

パレスチナで活動するNGOで構成される「パレスチナの和平を求めるアクション実行委員会」は、5月15日の「ナクバ（大惨事）」の日に合わせ、中東情勢により報道が減少する中で深刻化するパレスチナの現状を伝え、社会の関心を改めて喚起することを目的としてオンライン記者会見を開催します。

ナクバとは、1948年5月のイスラエル建国前後に、600以上のパレスチナ人の町村が破壊され、75万人以上のパレスチナ人が故郷を失い難民化したことを指します。ナクバから78年が経つ今年、私たちは、パレスチナで活動してきた団体として、ナクバを歴史として記憶するだけでなく、現在も続いている現実として捉えることを呼びかけます。

停戦から半年が経過したガザでは、依然として攻撃や物資不足が続き、将来の見通しが立たず、多くの人々は不安の中を生きています。また、ヨルダン川西岸においても、占領や入植者による暴力の拡大により、パレスチナの人びとの生活は深刻に脅かされています。

本会見（イベント）では、まず中東研究者より、昨今の中東情勢、停戦後6か月が経過したガザの現状、西岸で進む人道状況の悪化について解説します。続いて、ガザと西岸から届いた動画メッセージを上映し、パレスチナの「今」を伝える生の声を共有します。さらに、地域全体に視野を広げ、中東情勢により深刻な影響を受けるレバノンの状況について、現地NGOからの声を紹介します。最後に、現地で支援活動を続ける日本のNGOの紹介と声明発表を行います。

本会見を通じ、日本社会が「ナクバ」の日に改めてパレスチナに目を向け、占領と封鎖の終結、そして国際法に基づくパレスチナ人の民族自決について、ともに思いを寄せる機会となることを願います。

■開催概要

日時：2026年5月14日(木) 16:00～17:30

所要時間：会見70分、質疑応答20分

形式：オンライン（ウェビナー形式）

参加方法：下記フォームより必要事項をご記入ください

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lVrr1nQ9ST6CrUiOJ1QcHQ





■主催

パレスチナの和平を求める実行委員会

（実行委員会構成団体、五十音順）

特定非営利活動法人APLA

特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク

株式会社オルター・トレード・ジャパン

特定非営利活動法人国境なき子どもたち（KnK）

特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター（JVC）

公益財団法人日本YMCA同盟

公益財団法人日本YWCA

特定非営利活動法人パルシック

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

ピースボート

特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ







■登壇者紹介（予定）

※研究者・パレスチナゲストは動画出演を予定しております

●研究者による解説（動画解説）

東京大学中東地域研究センター 鈴木啓之氏

1987年生まれ。2010年3月に東京外国語大学外国語学部卒業、2015年5月に東京大学大学 院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学の後、日本学術振興会特別研究員PD（日本女子大学）、同海外特別研究員を経て、2019年9月より現職。博士（学術）。

●パレスチナからの声（ともに動画出演）

パレスチナ医療救援協会（PMRS）Dr.Bassam Zaqout

ガザ含むパレスチナ全土で医療診療活動を行う現地NGO。2023年10月以降、多くの診療所が爆撃の被害にあった。ガザで日本国際ボランティアセンターと協働。

※PMRSと実施しているJVCの活動についてはこちら(https://www.ngo-jvc.net/activity/report?tag=palestine)からご覧いただけます。

The Freedom Theatre Mr.Mustafa Sheta

西岸ジェニン難民キャンプに拠点を構える劇場・文化センター。専門的な演劇トレーニン グ、舞台作品の上演の他、子どもや若者、女性向けの文化、教育活動も行う。ジェリコ県 で国境なき子どもたちと協働。

■問い合わせ先

特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター（JVC）

東京都台東区上野5-22-1東鈴ビル4F

Tel: +81-(0)3-3834-2388 担当：高橋（palestine@ngo-jvc.net)

※個別取材のお申込みは、参加フォームもしくは上記問い合わせよりお願いいたします

※質疑応答は各NGOが対応させていただきます。

◆日本国際ボランティアセンター（JVC）

1980年に日本人によって設立され、現在はスーダンを含む世界で地域開発や人道支援など多岐にわたる支援を実施しています。「問題の根本原因の解決」をポリシーに、ただものをあげたりするのではない、現地の人の力を引き出す支援を重視しています。



・団体名：特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター

・所在地：〒110-8605 東京都台東区上野5-22-1 東鈴ビル4F

・代表者：熊岡路矢（代表理事）

・創立：1980年2月27日

・主な活動国：イエメン、コリア、スーダン、パレスチナ、ラオス、日本

・公式サイト：https://www.ngo-jvc.net/