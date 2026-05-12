「MINISFORUM M2」Intel Core Ultra 7 356H搭載、最大90TOPS対応の高性能ミニPCを発表！
2026年5月8日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、新型ミニPC「MINISFORUM M2」を発表しました。
本製品は、Intel Core Ultra 7 356Hを搭載し、DDR5-5600MT/sメモリ、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、最大3画面4K出力に対応した高性能ミニPCです。さらに、合計90 TOPSのAI処理性能を備えており、ローカルAI運用からビジネス用途、映像視聴、軽量クリエイティブ作業まで幅広く対応します。
「M2」商品ページ：https://bit.ly/4eFjYNC
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348963/images/bodyimage1】
■ 主な特徴
1）Intel Core Ultra 7 356H搭載
16コア・16スレッド、最大4.7GHzに対応しています。高いマルチタスク性能と電力効率を両立し、日常業務からAI処理まで快適に対応します。
2）最大90 TOPSのAI性能
NPU 50 TOPS + GPU 40 TOPSにより、ローカルでのAI推論やAIライティング、画像生成などにも対応します。クラウドに依存しないAI活用環境を実現します。
3）最大128GBメモリ・最大8TBストレージ対応
DDR5-5600 SO-DIMMスロット×2、PCIe 4.0 SSDスロット×2を搭載しています。大容量データやAIモデル運用にも柔軟に対応可能です。
4）最大3画面4K出力対応
HDMI 2.1 TMDS 、DisplayPort 1.4、USB4を備え、最大3画面同時出力に対応します。マルチタスクや映像用途にも適しています。
5）コンパクトかつ高い接続性
約130×127×50mm、約0.52Kgの小型設計を採用しています。USB4（40Gbps）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、デュアル2.5GbE LANなど、豊富なインターフェースを搭載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348963/images/bodyimage2】
■ 製品概要
製品名：MINISFORUM M2
CPU：Intel Core Ultra 7 356H
メモリ：DDR5-5600 SO-DIMM ×2（最大128GBまで）
ストレージ：M.2 PCIe 4.0 SSD ×2（最大8TBまで）
映像出力：HDMI 2.1 TMDS / DP1.4 / USB4
ネットワーク：Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / デュアル2.5GbE LAN
サイズ：約130×127×50mm
重量：約0.52Kg
OS：Windows 11 Pro
商品ページ：https://bit.ly/4eFjYNC
■ MINISFORUMについて
MINISFORUMは、高性能かつコンパクトなPC製品をグローバルに展開するブランドです。日常利用からビジネス、AI、クリエイティブ用途まで、幅広いニーズに対応する製品開発を行っています。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
本製品は、Intel Core Ultra 7 356Hを搭載し、DDR5-5600MT/sメモリ、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、最大3画面4K出力に対応した高性能ミニPCです。さらに、合計90 TOPSのAI処理性能を備えており、ローカルAI運用からビジネス用途、映像視聴、軽量クリエイティブ作業まで幅広く対応します。
「M2」商品ページ：https://bit.ly/4eFjYNC
■ 主な特徴
1）Intel Core Ultra 7 356H搭載
16コア・16スレッド、最大4.7GHzに対応しています。高いマルチタスク性能と電力効率を両立し、日常業務からAI処理まで快適に対応します。
2）最大90 TOPSのAI性能
NPU 50 TOPS + GPU 40 TOPSにより、ローカルでのAI推論やAIライティング、画像生成などにも対応します。クラウドに依存しないAI活用環境を実現します。
3）最大128GBメモリ・最大8TBストレージ対応
DDR5-5600 SO-DIMMスロット×2、PCIe 4.0 SSDスロット×2を搭載しています。大容量データやAIモデル運用にも柔軟に対応可能です。
4）最大3画面4K出力対応
HDMI 2.1 TMDS 、DisplayPort 1.4、USB4を備え、最大3画面同時出力に対応します。マルチタスクや映像用途にも適しています。
5）コンパクトかつ高い接続性
約130×127×50mm、約0.52Kgの小型設計を採用しています。USB4（40Gbps）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、デュアル2.5GbE LANなど、豊富なインターフェースを搭載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348963/images/bodyimage2】
■ 製品概要
製品名：MINISFORUM M2
CPU：Intel Core Ultra 7 356H
メモリ：DDR5-5600 SO-DIMM ×2（最大128GBまで）
ストレージ：M.2 PCIe 4.0 SSD ×2（最大8TBまで）
映像出力：HDMI 2.1 TMDS / DP1.4 / USB4
ネットワーク：Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / デュアル2.5GbE LAN
サイズ：約130×127×50mm
重量：約0.52Kg
OS：Windows 11 Pro
商品ページ：https://bit.ly/4eFjYNC
■ MINISFORUMについて
MINISFORUMは、高性能かつコンパクトなPC製品をグローバルに展開するブランドです。日常利用からビジネス、AI、クリエイティブ用途まで、幅広いニーズに対応する製品開発を行っています。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
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