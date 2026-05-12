発酵と旬が響き合う、初夏のモダンタイ。代々木上原”thalee ling”、新コース「薫風」を提供開始

株式会社 Root

代々木上原のモダンタイレストラン thalee ling（タレーリン）[ 運営：株式会社Root ]は、2026年4月27日（月）より、初夏の新ディナーコース「薫風（くんぷう）」の提供を開始いたしました。

「薫風」は、爽やかな風、初夏の気配を意味する言葉です。thalee lingでは、日本各地の生産者との出会いから届く個性豊かな旬食材を、タイ料理の香り・酸味・発酵の技法で束ね、初夏の空気がゆるやかに移ろう情景を一つのコースとして表現しました。

thalee lingは、日本の四季の食材を取り入れた“japa-thai”をコンセプトに、日本人の感性とフレンチの技法を背景にした新しいタイ料理を提案しています。今回の「薫風」でもその考え方を軸に、魚介や米、果実、発酵の要素を重ねながら、軽やかな立ち上がりから香りと熱の余韻へと続く流れを描いています。

■日本の初夏の ” ゆるやかな空気の移ろい ” を表現するコース構成

軽やかな幕開けカオヤム

コースの幕開けを飾るのは、高知県宿毛湾産の鰹を藁焼きにし、ビーツや苺、山形県伊藤農園の古代米と合わせた「カオヤム」。タイのライスサラダをベースに、香ばしさ、果実味、食感の重なりで初夏の風が立ち上がるような一皿に仕立てました。

続く「トムカータレー」では、紅富士サーモン、新玉ねぎ、タイのハーブ「カー」を用いた冷製仕立てのココナッツスープで、初夏ならではの涼感を表現しています。

トムカータレーやわらかな旨みの層を楽しむ中盤ポピアソット

48時間かけて発酵させた豚肉「ジンソム」と淡竹、赤海老を合わせた「クイッティアオロート」。青唐辛子やレモングラスを使った伝統的なソースで仕上げる「オップウンセン」。冷製の茶碗蒸しに旬のアスパラガスや釜揚げしらす、ライムの酸味を重ねた「ゲーンチュータオフー」などを通して、コースの中盤には発酵、香り、やわらかな旨みの層を重ねています。

夏らしい香りと熱を感じるクライマックス

終盤には、タイ中部発祥の辛酸っぱいタイカレー「ゲーンソム」をご用意。ディナーコースでは岩手県産岩中豚、スペシャルコースではその日ごとの鮮魚を合わせ、山形県産の香り米「プリンセスサリー」とともにご提供いたします。爽やかな立ち上がりから始まったコースは、ここで香りと熱をともなう力強い余韻へと移ろいます。

ゲーンソム

デザートには、高知県南国市・にしがわ農園のグアバを使った「カノムグアバ」をご用意。マンゴー、ココナッツミルク、塩味を効かせたココナッツサブレを重ね、南国果実の香りをやわらかな余韻として残します。

「薫風」は、タイ料理がもつハーブや発酵、酸味の魅力を軸にしながら、日本の初夏に感じる軽やかさと移ろいを表現した、thalee lingならではの季節コースです。

■コース概要

提供開始日

2026年4月27日（月）

提供店舗

thalee ling

東京都渋谷区元代々木町16-16 今井ビル1F

代々木上原駅 徒歩3分

コース内容

ディナーコース「薫風」 6,500円

スペシャルコース「薫風」 9,500円

構成

ディナーコースは全7皿、スペシャルコースは全8皿。

スペシャルコースでは、蛤のフリットに濃度をつけたグリーンカレーソースを合わせる「プラーホイトート」、グリルした赤海老と米麺を濃厚なスープで楽しむ「トムヤムナムコン」などを加え、より立体的に「薫風」の世界観を表現します。

《 本コースの取材について 》

別途お問い合わせに対し個別に対応させていただきます。

以下へお問い合わせください。

広報：高成（ninakotakanari＠gmail.com）

《 ご予約方法 》

お電話、または以下URLよりご予約ください。

https://www.tablecheck.com/ja/shops/thalee-ling/reserve

※7名様以上のご予約は直接お電話ください

※ご来店のお人数と同数のコースのご注文をお願いいたします

※甲殻類アレルギーをお持ちのお客様について、メニュー構成上ご対応しかねます

■ thalee ling（タレーリン）

創業以来日本各地の食材に着目し「日本のビストロ」を展開してきた株式会社Rootが2023年１月、グルメの街、代々木上原に開業した"japa-thai"（ジャパ・タイ）をコンセプトにしたモダン・タイ料理のお店。

日本人の私たちだからこそ引き出せる、新しいタイ料理の魅力。豊富なハーブやスパイス、個性的な食材の“香り”を引き出し、タイ料理ならではの“甘・辛・酸”の三味のバランスにこだわった色鮮やかで心躍る料理を、季節ごと年７回変更するコースにてお楽しみいただけます。

■シェフ新井 "パクチー" 貴雄（あらい たかお） プロフィール

2026年春より、thalee lingの新シェフとして新井貴雄が就任いたしました。

2002年3月7日生まれ、現在24歳。福島県いわき市出身。

辻調理師専門学校を卒業後、都内老舗フレンチ勤務を経て株式会社Rootに入社し、ビストロ店舗勤務ののちthalee lingに配属。以来、タイ料理の香りや発酵の奥行き、日本の旬食材の繊細さを一皿の中で調和させる料理を追求してきました。

thalee lingが大切にしてきた“japa-thai”の思想を継承しながら、自身の感性を通して、日本の食材とタイ料理の伝統を掛け合わせたthalee lingならではのタイ料理を表現しています。

シェフコメント

「日本各地の生産者との出会いから届く食材を、タイ料理の香りや酸味、発酵の魅力で束ねることで、初夏の空気感を表現したいと考えました。thalee lingらしい季節のコースとして、多くのお客様に楽しんでいただければ嬉しいです」。

【 店舗情報 】

店名 ：thalee ling（タレーリン）

所在地 ：〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町16-16 今井ビル1F

各線代々木上原駅 徒歩3分

ジャンル ：モダンタイ料理

電話 ：050-5447-0811

営業時間 ：＜LUNCH＞ 土日祝11：30～15：00

＜DINNER＞月～金17：30～22：30 ／ 土日祝17：00～22：30

定休日 ：毎週水曜日（不定休あり。詳細はHPをご確認ください）

HP. ：https://thalee-ling.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/thalee_ling/

【 会社概要 】

株式会社Root

代表取締役：猿田 伸幸

本社：東京都渋谷区元代々木町16-16

https://root-saru.jp/

事業内容：代々木上原で人気のシーフードビストロ「Fresh Seafood Bistro SARU」、目黒では肉料理を中心とした「LODGE BISTRO SARU」、自由が丘に「SARU - Apero Bistro」など、数々の人気店舗を運営しています。

代表・猿田 伸幸の略歴

Logic × Heart = Strong Brands & Professionals

東京工業大学理学部物理学科卒業後、在学中からアルバイトで働いていたグローバルダイニングに入社。店長やエリアマネージャーなどを経て2012年に株式会社Rootを創業。

理系出身の強みである「論理」と25年に渡る現場経験を基にした職人の「心」に寄り添い、強いブランドと輝く飲食人を育てる経営スタイルで、「SARU」ブランドのワインビストロやタイ料理店、日本発のフレンチクルーラー専門店「FRECKLE donuts」などを人気店に育てることに成功。2024年には地元である長野県松本市で新たにRYOZO VISION株式会社を設立。自身が東京で培ってきた飲食店の成功ノウハウを故郷の発展に活かして、日本中、そして世界から集う観光客に、食を通して松本の魅力を発信している。