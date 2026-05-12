ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、2つの特許構造と3つの冷却技術を融合した次世代冷却ウェア「冷却ベスト」を、2026年5月下旬より発売いたします。 2024年、職場における熱中症の死傷者数は1,257人と過去最多を記録しました。なかでも被害が集中したのが製造業（235人）・建設業（228人）・運送業（186人）の現場です。屋外や高温環境での長時間作業が避けられないこれらの職場では、熱中症対策は事業主に義務づけられる時代になっています。2025年6月には改正労働安全衛生規則が施行され、「熱中症早期発見体制の整備」と「措置手順の作成・周知」が事業主に求められるようになりました。本製品は、こうした社会課題に対し「電源不要で長時間冷やし続ける」という新しいアプローチで応えます。 先行情報：https://camp-fire.jp/projects/937384/view

製品の特徴

2つの特許 × 3つの冷却技術

本製品は、独自の3段階冷却設計により従来の冷却グッズでは実現できなかった長時間冷却を実現しています。 第1段階：2段階冷却構造（特許取得済み） 独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わずじっくりと長く吸熱します。従来製品と比較して保冷時間2倍を実現しています。 第2段階：グレードアップPCM素材（ISO 9001認証工場製造） PCM（相変化素材）とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間2倍を達成しています。 第3段階：断熱レイヤー（特許取得） 高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。

人が快適に感じる「28℃」設計

冷えすぎず、体に負担をかけない温度帯である28℃に設計。長時間着用でも自然でやさしい冷却を持続します。

3WAY使用が可能

全身冷却・部分冷却・背中冷却の3WAY使用が可能。**全身冷却はベスト全体を着用して前面・背面・側面を同時に冷やし、部分冷却は取り外し可能なパッドを患部や首元など気になる箇所に当てて使用、背中冷却は背面パッドのみをリュック内側に装着して使用します。**建築現場・農作業・倉庫工場・バイク・アウトドアなど、あらゆる「暑さに悩む場面」に対応した設計です。

使用テスト結果

テスト条件結果36℃環境・光なし（室内・身体密着）完全融化まで4.5～5時間45℃熱風送風・距離0.5m完全融化まで3.5時間45℃熱風送風・距離1m完全融化まで6時間冷蔵（3℃）で結晶化完全結晶まで3時間冷凍（-18℃）で結晶化完全結晶まで2時間

製品仕様

製品名：冷却ベスト 販売価格：15,800円（税込） サイズ：前側 400×150mm／側面 80×150mm／背面 450×320mm 重量：約1.4kg 材質：保冷剤 - PCM、保冷剤包材 - TPU 冷却時間：冷凍庫2時間・冷蔵庫3時間以上／20℃環境下4時間以上保冷剤融化温度約28℃ 洗濯：水洗い可能（洗濯機不可） 充電：不要

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要

会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com