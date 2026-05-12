ますます加速する年内入試シフト、新指導要領で一変する一般選抜、そして見直される高大連携。大きく変化していく大学入試や高校・大学の教育、高大接続について考える総合イベント『2026年高大接続総会』が開催される。

主催は株式会社アローコーポレーション／アロー教育総合研究所（東京・千代田区）。高校教員や学習塾・予備校関係者を対象とした総合イベントで、実施は東京で8回目、大阪で5回目、福岡で2回目の開催。年内入試受験者の急増に加えて、年内に行われる学力テストの行方、あり方が問われる「高大連携」など、2027年度大学入試の指導現場は、かつてない混迷の状況になっている。今回の高大接続総会では、さまざまな悩みごとを抱える高校教員、学習塾・予備校の進路指導担当者に解決のヒントを提供する。







『2026年高大接続総会』は参加無料（事前申込み制）。東京は52校、大阪は42校、福岡は41校が個別ブースを出展し、新課程で行われる一般選抜の要点、「『入試要項』だけではわからない年内入試」の合否のポイントなど各種の情報を入手することができる。

また、年内入試の志望理由書作成指導や小論文・面接試験指導、多種多様な課題指導の相談ができる「わかべんクリニック」を開設。人気企画「若手高校教員向けオンライン勉強会」を会場で体験できるプログラムだ。進路指導のお悩み事を解消できる内容となっているため、“わかべん”という名称ではあるが、ベテラン層を含め幅広い世代に参加いただきたい。

プレゼンテーションコーナーでは、東京大学やテレビ・雑誌・YouTubeでお馴染みの大学ジャーナリスト、大学受験のエキスパートが登壇し、自由闊達な講演を展開する。また、今年は国際教養大学や広島県公立大学法人叡啓大学、国際基督教大学、九州大学、九州工業大学、立命館アジア太平洋大学など、注目を集める国公私立大学とのパネルディスカッションも予定している。

東京会場では、新たな試みとして『おしゃべりプラザ』を開設。登壇者や有識者と情報交換・名刺のやり取りができるスペースとなっている。すべての参加者とコミュニケーション可能なため、大学・登壇者との対話を求める来場者にはおすすめしたい。「高大連携」をはじめ、大学と高校、学習塾・予備校との関係をさらに広げ深めるイベントをめざす。

来場者には特典として、情報誌「大学入試解体新書2026年度版」を無料で進呈。年内および年明け入試のリアルな最新情報や、進学先でのミスマッチを防ぐための分析、全国93大学の入試変更点などを1冊にまとめた最新の入試動向が把握できる。進路指導を行うためのツールとして役立つ一冊となっている。

各イベントの詳細は、特設サイトをご確認ください。

＜2026年高大接続総会＠東京＞

日時：2026年5月26日（火）13時00分～18時00分 （受付開始 12：30）

場所：ベルサール秋葉原（JR秋葉原駅より徒歩4分）

来場者：高等学校教員、学習塾・予備校関係者

（事前申込み制／入試情報誌『大学入試解体新書』を無料特典配布）

申込み方法：アローコーポレーション高大接続サイト（https://koudai-soukai-t.allow-web.com）にて受付中

◆プレゼンテーションコーナー登壇予定（抜粋）

東京大学教養学部・東京大学大学院総合文化研究科 教授 新井宗仁氏、准教授 永井久美子氏／農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 獣医療提供戦略班 課長補佐 岩田啓氏／元・駿台進学情報事業部長・教育ジャーナリスト 石原賢一氏／大学ジャーナリスト 石渡嶺司氏 ほか

＜2026年高大接続総会＠大阪＞

日時：2026年5月29日（金）13時00分～18時00分 （受付開始 12：30）

場所：梅田スカイビル タワーウエスト3階 ステラホール（「大阪駅」より徒歩7分、「梅田駅」より徒歩9分）

来場者：高等学校教員、学習塾・予備校関係者

（事前申込み制／入試情報誌『大学入試解体新書』を無料特典配布）

申込み方法：アローコーポレーション高大接続サイト（https://koudai-soukai-k.allow-web.com）にて受付中

◆プレゼンテーションコーナー登壇予定（抜粋）

近畿大学 常任理事 経営戦略本部長 世耕石弘氏／高校生のオンライン塾【展展堂】代表 天童辰也氏／元・駿台進学情報事業部長・教育ジャーナリスト 石原賢一氏／株式会社ベネッセコーポレーション 渡辺健太氏／大学ジャーナリスト 石渡嶺司氏 ほか

＜2026年高大接続総会＠福岡＞

日時：2026年6月12日（金）13時00分～18時00分 （受付開始 12：30）

場所：博多国際展示場＆カンファレンスセンター 3階ホール 302・303（「博多駅」より徒歩13分）

来場者：高等学校教員、学習塾・予備校関係者

（事前申込み制／入試情報誌『大学入試解体新書』を無料特典配布）

申込み方法：アローコーポレーション高大接続サイト（https://koudai-soukai-f.allow-web.com）にて受付中

◆プレゼンテーションコーナー登壇予定（一部抜粋）

九州大学 国際戦略企画室 教授 許斐ナタリー氏／立命館アジア太平洋大学 学長 米山裕氏／近畿大学 常任理事 経営戦略本部長 世耕石弘氏／元・駿台進学情報事業部長・教育ジャーナリスト 石原賢一氏／大学ジャーナリスト 石渡嶺司氏 ほか

後援：文部科学省*

埼玉県教育委員会／神奈川県教育委員会／神奈川県私学振興課／埼玉県私立中学高等学校協会／公益社団法人全国学習塾協会*

協力：東京都高等学校進路指導協議会／多摩地区高等学校進路指導協議会／学習塾団体合同会議*／私塾ネット（全日本私塾教育ネットワーク）*／JAC千葉学習塾協同組合／⼀般社団法⼈教育アライアンスネットワーク（NEA）*

開催協力：大学新聞社

*接続総会(東京)＆接続総会(大阪)＆接続総会（福岡）の後援・協力