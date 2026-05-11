株式会社アーバンフィットが「全日本シニアバドミントン選手権大会」の大会冠パートナーに決定！挑戦を続けるシニアアスリートを支援！

株式会社カナミックネットワーク

株式会社カナミックネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本拓真、以下「当社」）の子会社、株式会社アーバンフィット（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本景士、以下「アーバンフィット」）は、このたび、公益財団法人日本バドミントン協会（東京都新宿区、会長：村井満、以下「日本バドミントン協会」）が主催する全日本シニアバドミントン選手権大会の大会冠パートナーとして合意いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、本大会は「第43回アーバンフィット24全日本シニアバドミントン選手権大会」として開催される予定です。本大会は、30歳以上の幅広い年代の競技者が参加し、都道府県ごとに予選を勝ち抜いた選手が本戦で優勝を争う、日本のバドミントン界における生涯スポーツ推進の象徴的な大会です。

■本パートナーシップの背景

アーバンフィットが運営する「URBAN FIT24」は、24時間ジムの利便性に加え、上質で洗練された空間、ホスピタリティの高いサービス、理学療法士監修のプログラムやボディケア、会員専用ヘルスケアアプリ等を通じて、地域で暮らす人々の“ライフパフォーマンス”を支える次世代型フィットネスジムです。

アーバンフィットでは、地域の健康増進活動や生涯スポーツ支援にも取り組んでおり、2026年にスポーツ庁の「スポーツエールカンパニー」に認定されたほか、千代田区「ちよだアクティブシニア塾」への参画などを通じて、高齢者の介護予防・フレイル対策・社会参加促進にも取り組んでいます。

このたびの大会冠パートナーシップは、その取り組みをさらに発展させるものであり、競技スポーツに取り組む方から日常的に健康維持を目指す方まで、誰もが持続的な健康を得られ、活躍できる社会の実現を後押しするものと位置づけています。

■今後の展開

当社グループは、医療・介護・健康分野におけるICTサービスの提供に加え、アーバンフィットを通じたフィットネス・ウェルネス領域での事業展開を進めています。本パートナーシップを通じて、アーバンフィットは全国規模の大会を支援し、生涯スポーツの価値発信とブランド認知の向上を図るとともに、参加者・観戦者・地域社会との接点拡大を通じて、ウェルネスブランドとしての存在価値をさらに高めてまいります。

当社グループは今後も、医療・介護・健康づくりの各領域を横断しながら、人々のより豊かな暮らしと健康寿命延伸に貢献してまいります。

▲URBAN FIT24 ブランドイメージ

■第43回アーバンフィット24全日本シニアバドミントン選手権大会 本戦大会詳細

日程：2026年10月24日(土)～10月26日(月)

北海道 旭川市、鷹栖町、帯広市、釧路市、室蘭市、苫小牧市、岩見沢市

2026年10月30日(金)～11月1日(日)

北海道 小樽市、札幌市

■日本バドミントン協会について

公益財団法人日本バドミントン協会は、日本におけるバドミントン競技の統括団体として、トップアスリートの強化、ジュニア世代の育成、そして幅広い世代への競技普及に取り組んでいます。

「こころが躍る・豊かな世界を創る」ことを目指し、スポーツを通じた心身の健康、豊かな人間性、多様なつながりの創出を推進しており、全日本シニアバドミントン選手権大会も、生涯スポーツの魅力を社会へ発信する重要な大会の一つとして位置づけています。

日本バドミントン協会 公式HP：https://www.badminton.or.jp/

【会社概要】

社 名： 株式会社カナミックネットワーク（東証プライム上場：3939）

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

代 表 者： 山本拓真

設 立： 2000年10月

社 名： 株式会社アーバンフィット

本社所在地： 大阪府大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル 7階

代 表 者： 山本景士

設 立： 2015年11月

【本件に関するお問合せ先】

株式会社カナミックネットワーク 管理部

所在地 〒150-6031

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

ＴＥＬ 03-5798-3955

ＦＡＸ 03-5798-3951