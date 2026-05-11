Dawn Labs、OKJよりSolanaバリデーターノードへの委任を受領　あわせてOKJとの共同キャンペーン「SOL期間限定ステーキングキャンペーン」を実施

CHAIN TEC LAB - FZCO

Solanaチェーンに特化したバリデーター運用および資産運用技術支援を展開するDawn Labs（サービス名：Dawn Labs、運営会社：CHAIN TEC LAB - FZCO、所在地：アラブ首長国連邦・ドバイ、代表：南雲 悠太郎）は、オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：馮 鐘揚、以下「OKJ」）より、同社が提供するSOLステーキングサービスにおけるSolanaバリデーターノードへの委任を受けたことをお知らせいたします。

本連携は、OKJが提供するSOLステーキングサービスの品質向上および報酬年率の最適化を目的としたものです。Dawn Labsは、Solanaチェーンにおいて高いパフォーマンスの維持を目指したバリデーターインフラを運用しており、本委任を通じて、OKJユーザーに対するより効率的なステーキング環境の実現に貢献してまいります。

また、本連携を記念し、OKJではDawn Labsとのコラボレーション施策として、SOLを対象とした「期間限定ステーキングキャンペーン」が実施されます。本キャンペーンでは、対象暗号資産をSOLとし、受付期間中にOKJのステーキングページから申請することで、期間限定のステーキングプランに参加することが可能です。

本連携の背景

Dawn Labsは、Solanaチェーンに特化したバリデーター運用および資産運用技術支援を行っています。独自の研究開発に基づき、ネットワーク上位水準のパフォーマンスを維持するインフラの構築・運用に取り組んでおり、国内外の企業に対して技術支援を提供しています。

OKJは、ユーザーが保有する暗号資産を安心・安全かつ効率的に運用できる環境の提供を目指しており、今回、SOLステーキングサービスの報酬年率の向上および運用品質の強化を目的として、Dawn Labsが運営するSolanaバリデーターノードへの委任を開始しました。

また、両社は今回のネイティブステーキングにおける連携を皮切りに、今後、運用の効率化によってさらなる報酬年率の向上を目指す「Native Staking Looping」など、新たな運用手法の活用についても検討を進めてまいります。

Native Staking Loopingは、Solana最大級のDEXであるJupiterなどを活用し、ステーキングと運用を組み合わせることで、より高い年率リターンを目指す仕組みです。Dawn Labsは、こうしたSolanaエコシステム上の仕組みを活用した運用手法の研究開発を通じて、より効率的で競争力のあるステーキング環境の実現を目指してまいります。

OKJ × Dawn Labs「SOL期間限定ステーキングキャンペーン」について

本連携に伴い、OKJではDawn Labsとのコラボレーション施策として、SOLを対象とした期間限定ステーキングキャンペーンを実施します。

キャンペーン概要は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169307/table/6_1_103cab182702f5307a2cb50c97f15e8e.jpg?v=202605110951 ]

本キャンペーンは、OKJのユーザーがSOLを保有し、受付期間中にステーキングページから数量を指定して申請することで参加できます。通常のSOLステーキングプランとは別に、期間限定で申請可能なプランとして提供されます。

なお、キャンペーン内容は予告なく変更・終了・期間延長となる場合があります。また、推定年率はステーキング状況によって変更される場合があります。詳細はOKJの公式案内をご確認ください。

Dawn Labs 代表 南雲 悠太郎 コメント

この度、オーケーコイン・ジャパン様より、当社が運営するSolanaバリデーターノードへの委任を受けることとなり、大変嬉しく思います。Dawn Labsは、単なるバリデーター運用にとどまらず、Solanaにおける資産運用の最適化という観点から、インフラ設計・運用改善・リターン向上に向けた研究開発を進めてまいりました。今回のOKJ様との連携を通じて、より多くのユーザーに対し、高いパフォーマンスと効率的なステーキング体験を届けることができると考えております。また、今後はNative Staking Loopingをはじめとする新たな運用手法の検討も進め、OKJ様とともに、Solanaエコシステムにおけるより競争力のあるステーキングサービスの実現に貢献してまいります。

オーケーコイン・ジャパン株式会社 代表取締役 馮 鐘揚 氏 コメント

Solanaエコシステムにおいて深い知見と実績を持つDawn Labsとのパートナーシップは、当社のステーキングサービスを次の段階へ引き上げる重要な一歩です。お客様の資産運用ニーズに応えるべく、今後もDawn Labsとともに、革新的かつ信頼性の高い運用手法の検討を進めてまいります。

今後の展望

Dawn Labsは、Solanaチェーンに特化したバリデーター運用事業者として、今後も高品質なインフラ運用と資産運用技術の研究開発を推進してまいります。

今回のOKJとの連携を起点に、国内外の事業者とのパートナーシップを拡大し、Solanaエコシステムにおける安全性・効率性・収益性の向上に貢献してまいります。

Dawn Labsについて

Dawn Labsは、Solanaチェーンに特化したバリデーター運用および資産運用技術支援を展開する企業です。独自の研究開発に基づき、常にネットワーク上位水準のパフォーマンスを維持するインフラを構築しており、国内外の企業へ技術支援を行っています。

会社名：CHAIN TEC LAB - FZCO

サービス名：Dawn Labs

所在地：Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE

代表者：南雲 悠太郎

事業内容：Solanaバリデーター運用、資産運用技術支援

URL：https://www.dawnlabs.tech/

オーケーコイン・ジャパン株式会社について

会社名：オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビル5階

代表者：代表取締役 馮 鐘揚

設立年月：2017年9月

事業内容：暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号：関東財務局長 第00020号

URL：https://www.okcoin.jp

本件に関するお問い合わせ先

Dawn Labs

URL：https://www.dawnlabs.tech/

お問い合わせ：info@dawnlabs.tech