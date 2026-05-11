株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、BtoBマーケティングにおける戦略設計をテーマとしたオフラインイベント「BtoBマーケティング戦略設計ワークショップ ～The Orchestration 2026 オフラインイベント」(https://attendee.bizibl.tv/events/ofhZ09HqDkGv)を、2026年5月26日（火）に開催いたします。

■ 開催背景

「The Orchestration 2026」カンファレンスで提示した“点を線にするマーケティング”という思想を、参加者自身が実際に体験し、自社の戦略に落とし込むことを目的として、本イベントを開催いたします。

BtoBマーケティングにおいて、多くの企業が広告運用やウェビナー、展示会、インサイドセールスといった個別施策の最適化には取り組んでいる一方で、それらをどのように接続し、ひとつの戦略として設計するかまで踏み込めていないケースは少なくありません。

施策を増やすこと自体が目的化してしまい、再現性のある運用構造が構築されないまま、属人的な判断に依存してしまう。このような課題に対し、本イベントでは「どの施策を行うか」ではなく、「どう組み上げるか」という設計思想に焦点を当てます。

■ イベントの特徴

当日は、オリジナルの「マーケティングチャネルカード」と、書籍『トラクション スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル』で提唱されている「ブルズアイフレームワーク」を活用したワークショップを実施します。

参加者は自社に最適な施策の組み合わせ（＝デッキ）を設計し、マーケティング全体を俯瞰した戦略構築に取り組みます。

また、「The Orchestration 2026」の基調講演にてブルズアイフレームの解説を担当したフロンティア株式会社 常務取締役CMO 田中翔理氏を迎え、実践事例の共有を行います。

さらに、参加者同士が自社の戦略デッキを持ち寄り、フィードバックを行うグループセッションも実施し、単なる情報収集ではなく、「自社にどう組み込むか」まで具体化できる場を提供します。

■ 提供価値

ネットワーキングでは、共催先の発掘や、課題に応じた実践者・ソリューションとの接点創出も行い、学びをその場限りで終わらせず、次のアクションにつなげる機会を設けています。

施策単体ではなく、戦略としてマーケティングを再設計したい方、再現性あるBtoBマーケティング体制を構築したい方に向けた内容となっています。

また、参加者の中から抽選で書籍『トラクション スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル』をプレゼントいたします。

■ このイベントで得られること

- 自社に最適なマーケティング施策の組み合わせを設計する視点- ブルズアイフレームワークを活用した戦略立案の考え方- 他社事例を踏まえた実践的な戦略構築のヒント- 共催先や新たなソリューションとの接点創出

思想論に留まらず、明日から現場で活用できる具体的な設計手法を持ち帰っていただけます。

■ 開催概要

◼︎お申し込み方法

- イベント名：BtoBマーケティング戦略設計ワークショップ ～The Orchestration 2026- 開催日時：2026年5月26日（火）19:00～21:00- 開催形式：オフライン開催- 会場：恵比寿ガーデンプレイスタワー17階 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号- 定員：50名（先着順）- 参加費：無料 ※ドリンク・軽食・交流会付き- 主催：株式会社Bizibl Technologies

本イベントへの参加をご希望の方は、以下のページより事前にお申し込みください。

申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/events/ofhZ09HqDkGv