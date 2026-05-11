＜SNIDEL(スナイデル)＞フェスや夏のお出かけに大活躍！快適で便利なWEB限定「Festival Outfit」が登場＜5月14日(木)0時発売開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、5月8日(金)12:00(正午)にWEB限定「Festival Outfit」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにて公開、5月14日(木)0:00に販売を開始いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ：https://mslab.page.link/snidel_sns）

Festival Outfit

夏を快適に過ごせるパイル素材のセットワンピや保冷効果のあるバッグなど、

フェスやレジャーシーンにぴったりのアイテムがスナイデルから登場！

夏のお出かけが楽しくなるラインアップです。

■LOOK

パイル素材のコンパクトなパーカーと、カップ付きキャミワンピがセットに。

パイルは吸水性と通気性に優れていて、汗をかいてもさらっと快適な着心地。

パーカーは日焼け対策にもなるため、野外フェスや夏のアウトドア、海やプールにもおすすめ。

セットではもちろん別々でも使えて、着回し力も抜群です。

■パイルパーカーセットキャミワンピース

カラー：PNK／YEL／BLK

サイズ：F

価格：\17,930

ピンクイエローブラック

保冷スペース付きのトートバッグは夏のお出かけに大活躍。

下のファスナー部分を開けると保冷スペースになっていて、サンドイッチやお弁当がたっぷり入ります。

トート部分には保冷機能のあるドリンクホルダー付きでさらに便利！

うちわも収まるサイズ感で、推し活にもぴったりです。

■WEB限定 保冷トートバッグ

カラー：PNK／NVY／MIX／IVR

サイズ：F

価格：\10,890

ピンクネイビーネイビーミックス

500mlのタンブラーやペットボトルが入る、保冷機能付きのドリンクホルダー内蔵型ショルダーバッグ。

フロントポケットはコンパクトな見た目ながら、コインケースやリップなどの必需品をしっかり収納できる設計となっています。

さらにスマホが入るポケットも備えており、夏フェスにもおすすめ。

5色展開と、豊富なカラーバリエーションも魅力。

■WEB限定 保冷マルチショルダー

カラー：IVR／BLK／YEL／PBEG／LBLU

サイズ：F

価格：\9,900

（全て税込価格表記）

■発売について

・発売日：5月14日(木)0:00より販売開始

・SNIDELオフィシャルオンラインストア（http://www.snidel.com）

・USAGI ONLINE（https://usagi-online.com/）

・MASH STOREアプリ（https://mslab.page.link/snidel_sns）

※WEB限定アイテムのため、店舗での取り扱いはございません

■SNIDEL(スナイデル)について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/