『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ(クロエコ)』、事前登録者数10万人突破！さらに、10万人突破記念キャンペーンを開催！

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グリーエンターテインメント株式会社


2026年7月5日（日）より第3期の放送が決定したTVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』のスマートフォン/PC向けゲーム『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ』（以下、『クロエコ』）の事前登録者数が10万人を突破したことをお知らせします。


また、2026年5月11日（月）より事前登録者数10万人突破を記念したキャンペーンを開催します。



事前登録者数10万人突破！引き続き事前登録受付中！





事前登録者数が10万人を突破したため、正式リリース時に魔石合計1,500個の配布が決定しました。



ストア事前登録者数と『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C）フォロワー数の合計数に応じて、「魔石」最大7,500個や、お好きな★5キャラクターを選べる「スタートダッシュ！選べる★5チケット」がもらえますので、ぜひ事前登録をお願いします。



▼ストア事前登録はこちら


App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6754311241


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gree_ent.mushoku


DMM GAMES：https://mushokutensei-coe.com/dmghome/



事前登録者数10万人突破記念キャンペーン開催！





2026年5月11日（月）より、『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）にてキャンペーンを開催します。


この機会にぜひご応募ください。



【応募期間】


2026年5月11日（月）12:00 ～ 2026年5月18日（月）23:59



【景品内容】


・オリジナルポスター（B2サイズ）…3名様


・Amazonギフトカード（コードタイプ・1,000円分）…10名様



【応募方法】


１.『クロエコ』公式Xアカウント（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）をフォロー


２.対象ポストをリポスト



詳細は『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）にてご確認ください。


※景品内容は予告なく変更となる場合がございます



INTRODUCTION




「この世界で、もう一度本気だす――」



本気だす異世界×3DバトルRPG。


2026年7月より3期が放送されるTVアニメ『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』がスマートフォン/PC向けゲームに！


原作は「異世界転生ラノベ」の代表的な作品として位置づけられる、理不尽な孫の手の著による『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』。



ゲームではルーデウスやヒロイン達をはじめ、様々なキャラクターが3Dになって登場！


シンプル操作で、戦略的なバトルから手軽なオートバトルまで楽しめる。



ストーリーは、アニメの物語を新規ボイスのナレーションとともに追体験できる他、


アニメでは描かれなかった原作エピソードをフルボイスで収録。


さらに、『クロエコ』ならではのオリジナルエピソードも楽しめる！



ヒロイン達と親密な時間を過ごせるプライベートタイムでは、ここでしか見られない一面も──。



転生した無職の引きこもりニートが「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。


「人生やり直し」の物語を、その手で。



作品情報



タイトル：『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ』


配信予定：2026年


ジャンル：本気だす異世界×3DバトルRPG


対応OS：iOS / Android（機種によりご利用いただけない場合があります）


配信プラットフォーム：App Store / Google Play / DMM GAMES


価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）


企画・配信：グリーエンターテインメント株式会社


開発・運営：アソビモ株式会社



原作：理不尽な孫の手（MFブックス／KADOKAWA刊）


キャラクター原案：シロタカ



CHARACTER／CAST


ルーデウス：内山夕実


前世の男：杉田智和


シルフィエット：茅野愛衣


ロキシー：小原好美


エリス：加隈亜衣



公式サイト：mushokutensei-coe.com(http://mushokutensei-coe.com)


公式X：@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)



(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会


(C) GREE Entertainment, Inc. /ASOBIMO, Inc.