『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ(クロエコ)』、事前登録者数10万人突破！さらに、10万人突破記念キャンペーンを開催！
2026年7月5日（日）より第3期の放送が決定したTVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』のスマートフォン/PC向けゲーム『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ』（以下、『クロエコ』）の事前登録者数が10万人を突破したことをお知らせします。
また、2026年5月11日（月）より事前登録者数10万人突破を記念したキャンペーンを開催します。
事前登録者数10万人突破！引き続き事前登録受付中！
事前登録者数が10万人を突破したため、正式リリース時に魔石合計1,500個の配布が決定しました。
ストア事前登録者数と『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C）フォロワー数の合計数に応じて、「魔石」最大7,500個や、お好きな★5キャラクターを選べる「スタートダッシュ！選べる★5チケット」がもらえますので、ぜひ事前登録をお願いします。
▼ストア事前登録はこちら
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6754311241
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gree_ent.mushoku
DMM GAMES：https://mushokutensei-coe.com/dmghome/
事前登録者数10万人突破記念キャンペーン開催！
2026年5月11日（月）より、『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）にてキャンペーンを開催します。
この機会にぜひご応募ください。
【応募期間】
2026年5月11日（月）12:00 ～ 2026年5月18日（月）23:59
【景品内容】
・オリジナルポスター（B2サイズ）…3名様
・Amazonギフトカード（コードタイプ・1,000円分）…10名様
【応募方法】
１.『クロエコ』公式Xアカウント（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）をフォロー
２.対象ポストをリポスト
詳細は『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）にてご確認ください。
※景品内容は予告なく変更となる場合がございます
INTRODUCTION
「この世界で、もう一度本気だす――」
本気だす異世界×3DバトルRPG。
2026年7月より3期が放送されるTVアニメ『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』がスマートフォン/PC向けゲームに！
原作は「異世界転生ラノベ」の代表的な作品として位置づけられる、理不尽な孫の手の著による『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』。
ゲームではルーデウスやヒロイン達をはじめ、様々なキャラクターが3Dになって登場！
シンプル操作で、戦略的なバトルから手軽なオートバトルまで楽しめる。
ストーリーは、アニメの物語を新規ボイスのナレーションとともに追体験できる他、
アニメでは描かれなかった原作エピソードをフルボイスで収録。
さらに、『クロエコ』ならではのオリジナルエピソードも楽しめる！
ヒロイン達と親密な時間を過ごせるプライベートタイムでは、ここでしか見られない一面も──。
転生した無職の引きこもりニートが「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
「人生やり直し」の物語を、その手で。
作品情報
タイトル：『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ』
配信予定：2026年
ジャンル：本気だす異世界×3DバトルRPG
対応OS：iOS / Android（機種によりご利用いただけない場合があります）
配信プラットフォーム：App Store / Google Play / DMM GAMES
価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
企画・配信：グリーエンターテインメント株式会社
開発・運営：アソビモ株式会社
原作：理不尽な孫の手（MFブックス／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：シロタカ
CHARACTER／CAST
ルーデウス：内山夕実
前世の男：杉田智和
シルフィエット：茅野愛衣
ロキシー：小原好美
エリス：加隈亜衣
公式サイト：mushokutensei-coe.com(http://mushokutensei-coe.com)
公式X：@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会
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