話題の新規開業リゾート　IHGホテルズ＆リゾーツで叶える「アテンションデトックス」の旅

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社2026年開業予定のキンプトン スンタヤ バリ ウブド

IHGホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan#:~:text=IHG%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BA%EF%BC%86?msockid=3a6ab32b95086db32664a71794726c86)（本社：英国、日本：東京都港区、国内運営会社：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表： IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア、以下IHG）は、世界各地のホテルを通じて、自然環境を生かした滞在体験と、五感を解きほぐすウェルネスプログラムを提供しています。

近年デジタル中心の生活から離れ、心身をリセットする滞在への関心が高まっています。こうしたニーズに応え、IHGホテルズ＆リゾーツでは、旅先でデバイスを置いて静寂に身を委ね、思考を解放する「アテンションデトックス」のひとときを提案しています。自然に囲まれた環境の中で自分自身と向き合い、新たな豊かさに出会う旅にぴったりのIHG最新リゾートをご紹介します。

ウブドの静寂に身をゆだね、感覚を研ぎ澄ますリトリート

キンプトン スンタヤ バリ ウブド(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/bali/dpsud/hoteldetail) （2026年開業予定）

ウブド中心部を流れる神聖なウォス川沿いに位置する、静寂と洗練されたデザインが調和するリトリート。豊かな自然環境に溶け込むよう設計されており、ウブド王宮から徒歩圏内という立地にありながら、バリの文化や精神性をブティックホテルのキンプトンならではの魅力と融合させています。館内には全101室の客室のほか、個性豊かな4つのレストラン、ジムやスパ、プールなど、充実したウェルネス施設を完備。ミシュラン星付きシェフが手がけるシグネチャーレストラン「IMAMURA」では、バリの中心でありながら、繊細な味わいの日本料理をお楽しみいただけます。

海を望むスパで心身を整える、ビーチウェルネスステイ

インターコンチネンタル シドニー クージービーチ(https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/sydney/sydcb/hoteldetail) （2026年4月グランドオープン）

グランドオープンに際し新たに誕生した「Eliva Spa」では、オーストラリアの自然素材を活かしたトリートメントを通じて、心身をやさしく解きほぐすひとときを提供しています。また、新設されたレジャーデッキには、海を望むインフィニティプールやプールサイドバー、スパのほか、クージービーチを一望する「クラブインターコンチネンタルラウンジ」が揃います。シドニー中心部にも近い利便性を備えながら、ビーチや海沿いの遊歩道へとつながる静けさと開放感に包まれ、日常から解き放たれる上質な滞在をお楽しみいただけます。

大自然に没入する、アドベンチャー・ウェルネス

voco クアンビン リゾート(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/dong-hoi/vdhbq/hoteldetail)（2025年5月開業）

IHGのプレミアムブランド「voco」初のリゾート型ホテル。ベトナム中部ドンホイに位置し、ボーニンビーチに面した全68室のスイート＆ヴィラでは、インドシナ様式を取り入れたデザインと、ベトナムの職人文化が息づくインテリアが、自然と調和した上質な空間を演出します。プライベート感あふれる没入型の滞在を叶えるとともに、フォンニャ＝ケバン国立公園やソンドン洞窟への観光拠点としても最適なロケーションが魅力です。カヤックやジップライン、泥浴びなどの多彩なアクティビティで大自然を体感できるほか、「Yen Spa & Wellness」では、水の温度や圧力、浮力を活かしたハイドロセラピーなどのウェルネス体験を提供します。地域文化と自然が融合した、深いリラクゼーションと非日常に浸る滞在をお楽しみいただけます。

ジャングルの鼓動を感じる、ネイチャーエクスペディション

インターコンチネンタル ダナン サン ペニンシュラ リゾート(https://www.danang.intercontinental.com/intercontinental-danang-launches-exciting-new-nature-experiences/) （2026年3月、新たな自然体験プログラム発表）

ベトナム・ソンチャ半島の豊かな自然に抱かれた「インターコンチネンタル ダナン サン ペニンシュラ リゾート」。約2,000頭の絶滅危惧種アカアシドゥクラングールをはじめ、多種多様な植物、鳥類、蝶、哺乳類や爬虫類が共存するこの地は、都市の喧騒を離れ、自然と再びつながる旅を求める方にふさわしいデスティネーションです。3月より、奥深い自然環境をより深く体感できる新たな教育型アクティビティを導入。熱帯植物に囲まれた小道を歩き、蝶や鳥などの生態に触れる「リゾート・エコウォーク」（宿泊ゲスト無料）、樹齢約800年のガジュマルの木を目指す「ジャングルハイク」（有料）、「モンキーマウンテン」として知られるソンチャ山を巡る「ソンチャ・ワイルドライフ・エクスペディション」（有料）など、いずれも専門ガイドが案内します。自然の鼓動に耳を澄ましながら、この地ならではの学びと発見に満ちたひとときをお過ごしください。

北アルプスに抱かれる、天然温泉ビューバスの静謐な時間

ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん(https://kuroyon.holidayinnresorts.com/) （2025年9月新館オープン）

世界各地で新たな旅の目的地を提供し、多くのトラベラーを迎えてきたホリデイ・イン リゾート。その中でも「ANA ホリデイ・イン リゾート信濃大町くろよん」は、黒部立山アルペンルートの玄関口からほど近く、豊かな自然と歴史、文化に恵まれた長野県大町市に位置する屈指のマウンテンリゾートです。昨年9月にオープンした新館は、全30室に葛温泉の引き湯を贅沢にかけ流した天然温泉ビューバスが備えられ、客室からは北アルプスの雄大な山々とゴルフ場の緑を望めます。視界いっぱいに広がる自然に包まれながら、日常の喧騒やデジタルから距離を置き、静けさのなかで自分と向き合うひとときをお過ごしいただけます。新レストラン「LASOIL（ラソイル）」では、北アルプスの大自然に抱かれながら、信州の旬の恵みを五感で味わう、心と身体を満たすダイニング体験をご堪能いただけます。

音と水に身をゆだねる、新感覚ウェルネス

インターコンチネンタル札幌(https://sapporo.intercontinental.com/) （2025年10月開業）

世界的なラグジュアリーホテルブランド「インターコンチネンタル」の、日本国内11軒目となる最新ホテル。149室の客室のほか、クラブインターコンチネンタルや屋内温水プールなどを備え、自然と都市文化が響き合うラグジュアリーステイを叶えます。ご宿泊のお客様とフィットネス会員様限定で、ヨガやフローティング・サウンドバスなどの無料モーニングウェルネスセッション（07:30～08:00、内容は日によって異なります）をご用意。中でも「フローティング・サウンドバス」はプールに浮かびながら、音の波に身をゆだねる新感覚のリラクゼーションです。心と身体をやさしく包み込むサウンドバスを通じて、深い癒しのひとときをお過ごしください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHGホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。