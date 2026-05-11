【UGREEN】一般消費者向けNASおよびテクノロジー延長製品が2025年の年間出荷台数「世界第1位」に輝く

株式会社ユーグリーン・ジャパン

一般消費者向けのスマートフォン・PC・タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器を扱うブランドとして180以上の国と地域でブランドを展開し、3億人以上のユーザーに愛用されるグローバルテクノロジー企業のUGREEN（ユーグリーン）は、この度フロスト&サリバンによる調査において、ブランド毎の2025年における一般消費者向けネットワーク接続ストレージ（NAS）の年間出荷台数と小売売上高、および一般消費者向けテクノロジー延長製品の年間出荷台数が世界第1位を獲得いたしました。

【2つの部門で世界No.1に輝く】

▲一般消費者向けテクノロジー延長製品

ブランド毎の一般消費者向けテクノロジー延長製品の2025年における年間出荷台数が、世界第1位を獲得。

※テクノロジー延長製品とは、各種端末間の相互接続性を高める役割を果たす製品であり、充電、オーディオ・ビデオ、拡張・伝送、およびストレージ製品が含まれます。

▲NAS

ブランド毎の2025年一般消費者向けネットワーク接続ストレージ（NAS）の年間出荷台数および小売売上高が世界第1位を獲得。

【UGREEN NASの実績】

■国内のクラウドファンディングで史上最高額10億円を達成！

2025年上半期、「UGREEN NASync DXPシリーズ」がクラウドファンディング「GREEN FUNDING」にて、支援金総額が史上最高額となる「10.5億円」を達成。支援者数は16,849人にも登りました。当該製品は、「初心者でもかんたんに始められるプロ仕様のNAS」として、技術者不要で誰でも手軽に企業レベルのNASを導入できる点が多くのユーザーに評価され、一般家庭からビジネスシーンまで幅広い支持を獲得しています。

■AIを内蔵した次世代NASがKickstarterにて支援金総額14億円突破！

2026年に発表された最新のプロジェクト、ローカルAIを内蔵した次世代型NAS「UGREEN AI NAS」がクラウドファンディング「Kickstarter」にて、早くも支援総額「約884万ドル（14億円相当）」を突破。支援者数は3,872人にも登りました。当該製品は、従来のNASとは異なり、ローカルAIを搭載することで写真や動画を自動で分類したり、チャットによる検索機能でデータを探したり、文書の翻訳・要約を行なったり、音声データから文字起こし&議事録の作成ができたり。次世代型NASとして、注目を集めています。

【実際にUGREEN製品に触れてみよう】

UGREEN製品は、公式サイトやAmazon、楽天などのオンラインストアのほか、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、エディオン、ドン・キホーテなどの家電量販店でも購入いただけます。店舗では実機に触れていただくことも可能ですので、ぜひお近くのお取り扱い店舗までお越し下さい。

【フロスト&サリバンとは？】

フロスト＆サリバンは、調査とコンサルティングの両機能を備えたグローバル企業で、企業の新たな成長機会の発掘からイノベーション実現までを支援し、特に新分野での事業成長に強みを有しています。世界40拠点以上のネットワークを軸に、80か国・300以上の市場を網羅。メガトレンドの分析、海外新興市場の台頭への対応、テクノロジーの進化を踏まえた戦略立案など、グローバルな変化を捉えた360度の視点から、企業のビジネス環境に即した知見を提供します。その独自の調査手法と実践的なコンサルティング機能により、フロスト＆サリバンは単なる調査会社ではなく、企業の成長を導く「ナレッジパートナー」として、世界中のクライアントから信頼を寄せられています。

▲出典：会社概要 - Frost & Sullivan Japan(https://frost.co.jp/about/)

【UGREENについて】

UGREEN（株式会社ユーグリーン・ジャパン）は、一般消費者向けの スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器を扱うブランドとして、世界を牽引するグローバルテクノロジー企業です。

当社では、どんなシーンにも寄り添う「充電ソリューション」、仕事の効率を最大化する「オフィスデバイス」、イマージョンの世界に没入できる「スマートオーディオ・映像製品」、データ管理の可能性を無限に広げる「スマートストレージ」の4つのカテゴリーを軸に製品を展開しています。

2012年の設立以来、常に「ユーザー目線」で物事を考え、信頼と安全を第一に、テクノロジーに苦手意識を持つお年寄りや初心者の方から、プロの技術者や企業利用まで、「すべての人のどんなニーズにも応えられる」オールラウンドな製品の開 発・製造・販売に終始尽力してまいりました。「暮らしを豊かにする製品作りで、個々人の幸福度を高め、社会の発展に貢献する」ことを使命に、現在では日本をはじめ、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダなど世界180以上の国と地域でブランドを展開。現在は3億人以上の方に愛され、信頼を寄せていただくブランドへと成長を遂げております。

また、2025年には「フロスト&サリバン」の調査によって、NAS（ネットワークアタッチストレージ）の年間出荷台数が世界第1位に輝き、世界最大の一般消費者向けNASブランドに認定されました。

私たちはこれからも、世界中のユーザーが自らの可能性を最大限に引き出せるよう、革新的なテクノロジーを届け続けます。

▼製品に関するお問い合わせ▼

会社名：株式会社ユーグリーン・ジャパン

E-mail：support.jp@ugreen.com

公式サイト：https://ugreen.jp/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/ugreenjapan

Instagram：https://www.instagram.com/ugreen_japan/

Amazon公式サイト：https://bit.ly/ugreenstore

LINE：https://lin.ee/mkiIPyD