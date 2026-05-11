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埼玉県草加市に「草加ロジスティクスセンター」を開設
〜首都圏への迅速な配送と先進機器による効率化を実現〜
センコー株式会社（本社：大阪市北区、社長：大越 昇、以下「センコー」）は、2026年5月8日に物流施設「CPD草加」内に「草加ロジスティクスセンター」（埼玉県草加市、以下「新センター」）を開設しました。
(草加ロジスティクスセンター 外観）
新センターは、埼玉県南東部に位置し、首都圏の小売店舗むけ商品の保管・配送を担う新たな物流拠点です。
東京外環自動車道「草加IC」及び、首都高速6号三郷線「八潮南入口」から約4kmと都心へのアクセスに優れた立地にあります。また、近隣には住宅地が広がり、東武鉄道伊勢崎線「草加駅」から約2kmと通勤利便性も高いことから、労働力の確保の面でも優位性を有しています。
新センターは5階建で4階までスロープを利用し各階へトラックが直接乗り入れることが可能となっており、最大68台のトラックが接車可能です。さらに、非常用自家発電設備を設え、BCPに対応した拠点としています。加えて、全階層を連結する仕分けソーター、デパレロッボットや自動フォークリフトを導入し、省人化と高効率なオペレーションの実現を図ります。
センコーは今後もお客様の多様なニーズにお応えし、より一層の物流サービス向上に努めてまいります。
〈草加ロジスティクスセンターの概要〉
https://digitalpr.jp/table_img/2033/134460/134460_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
センコー株式会社
総務部 広報担当
電話：０６−６４４０−５１５８
E-mail：soum@sknet.senko.co.jp
センコー株式会社（本社：大阪市北区、社長：大越 昇、以下「センコー」）は、2026年5月8日に物流施設「CPD草加」内に「草加ロジスティクスセンター」（埼玉県草加市、以下「新センター」）を開設しました。
(草加ロジスティクスセンター 外観）
新センターは、埼玉県南東部に位置し、首都圏の小売店舗むけ商品の保管・配送を担う新たな物流拠点です。
東京外環自動車道「草加IC」及び、首都高速6号三郷線「八潮南入口」から約4kmと都心へのアクセスに優れた立地にあります。また、近隣には住宅地が広がり、東武鉄道伊勢崎線「草加駅」から約2kmと通勤利便性も高いことから、労働力の確保の面でも優位性を有しています。
新センターは5階建で4階までスロープを利用し各階へトラックが直接乗り入れることが可能となっており、最大68台のトラックが接車可能です。さらに、非常用自家発電設備を設え、BCPに対応した拠点としています。加えて、全階層を連結する仕分けソーター、デパレロッボットや自動フォークリフトを導入し、省人化と高効率なオペレーションの実現を図ります。
センコーは今後もお客様の多様なニーズにお応えし、より一層の物流サービス向上に努めてまいります。
〈草加ロジスティクスセンターの概要〉
https://digitalpr.jp/table_img/2033/134460/134460_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
センコー株式会社
総務部 広報担当
電話：０６−６４４０−５１５８
E-mail：soum@sknet.senko.co.jp