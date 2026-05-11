5/18（月）から国内しまむらグループ全店舗で「共通ギフトカード」の販売を開始します

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、国内しまむらグループ全店舗（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）にて5月18日（月）より「共通ギフトカード」の販売を開始することをお知らせいたします。

■しまむらグループ共通ギフトカードについて

5月18日（月）より、国内しまむらグループ全店舗（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）にて共通ギフトカードを販売いたします。（台湾思夢樂ではご購入・ご利用いただけません。）

しまむらグループ共通ギフトカード 見本

●ご購入方法

・国内しまむらグループ全店舗のレジカウンターにてご購入いただけます。

・入金方法は現金のみとなります。

・入金は1,000円単位、上限金額は100,000円で、再チャージはできません。

・有効期限は、発行日（当日を含む）から 3年です。

●ご利用方法

・国内しまむらグループ全店舗にてご利用いただけます。お会計時にレジにて共通ギフトカードをお渡しください。

・共通ギフトカードの残高が不足する場合は、不足額を現金もしくは当社の指定する支払方法によりお支払いください。

・共通ギフトカードは 1回の会計で10枚までご使用いただくことができます。

▼詳細はホームページをご覧ください

https://www.shimamura.gr.jp/gift_card/

■しまむらグループ共通商品券について

共通ギフトカードの販売開始に伴い、共通商品券はしまむら・バースデイ・シャンブル各店舗の在庫が無くなり次第販売終了となります。アベイル・ディバロは共通商品券の取扱いはありません。

なお、共通商品券は使用有効期限を設定しておりませんので、販売終了後も今まで通りご利用いただけます。

しまむらグループ共通商品券 見本

●ご購入方法

・しまむら・バースデイ・シャンブル各店舗のレジカウンターにて、ご購入いただけます。

・購入方法は現金のみとなります。

・ 1枚（1,000円）より販売しています。

●ご利用方法

・国内しまむらグループ全店舗にてご利用いただけます。（台湾思夢樂ではご利用いただけません。）

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループの公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）