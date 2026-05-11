モバイルオーダーシステム「ぐるなびFineOrder」が タブレットによる注文サービスの提供を開始

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎、以下ぐるなび）は、飲食店向けモバイルオーダーシステム「ぐるなびFineOrder」の新サービスとして、卓上タブレットから注文を可能にする「FOタブレットオーダー」を2026年5月11日（月）より提供します。

■背景と狙い

飲食店DXが浸透する中で、モバイルオーダーは今や注文スタイルの主流となりつつあります。一方で、1つの飲食企業の中でも店舗やエリア、ブランドによって客層やメニュー構成、サービス提供方法等が異なるため、タブレットオーダーとモバイルオーダーを使いわけたいというニーズも多くありました。しかし、テーブルトップオーダーの導入にはモバイルオーダーとは別に専用のマスタ管理が必要となり、飲食企業の情報システム部門の運用負荷が課題となっていました。

そこでぐるなびは、こうした市場の多様なニーズを統合し、モバイルオーダーと共通のマスタの活用することで卓上タブレットによるオーダーにも対応する新サービスを開発しました（特許申請済み）。

本サービスの導入により、店舗は客層や卓の環境に合わせ、最適な注文手法を柔軟に使い分けることが可能となります。モバイルオーダーとタブレット、双方の利点を生かすことで、店舗のオペレーションを最適化するとともに、すべてのお客様へより快適な注文体験を提供します。

■主な特徴

１．モバイルオーダーと共通のマスタ利用が可能

新たなマスタ作成は不要。1つの管理画面でスマホ注文とタブレット注文の両方をコントロールでき、店舗の事務作業を大幅に削減します。

２．8.7インチの適切なサイズとスマホライクのUI

小さなテーブルでも圧迫感のないコンパクトな端末を採用。

縦型UIにより、普段スマートフォンを利用するユーザーにとっても直感的な操作感を提供します。「ぐるなびFineOrder」の人気機能である「番号入力注文機能」や「Premium UI/UX機能」と組み合わせた利用も可能です。

３．設置場所を選ばない電気工事不要の充電スタイル

マグネット吸着式の専用スタンドを採用し、USB抜き差しが不要で常時充電することができます。

ケーブル版 ： 常時給電が可能な環境向け。

バッテリー版： 電源のない卓でも設置可能。レイアウト変更にも柔軟に対応します。

■導入企業の紹介

チムニー株式会社（本社：東京都墨田区 代表取締役社長：茨田 篤司）では、2026年4月1日（水）より先行して「FOタブレットオーダー」の導入を開始しています。

＜導入概要>

導入店舗：さかな酒場 魚星 潮見駅前店

所在地 ：東京都江東区潮見2-6-18

URL ：https://r.gnavi.co.jp/6chrm1un0000/

＜チムニー株式会社 ご担当様コメント＞

弊社では以前から「ぐるなびFineOrder」を多店舗で導入してまいりましたが、一部のお客様より『タブレットでも注文したい』というご要望も頂戴しておりました。他社のテーブルトップオーダーサービスも検討しましたが、メニュー管理が別々になる運用負荷が大きな課題でした。その点、『FOタブレットオーダー』は既存のモバイルオーダーとメニュー情報を共通化できるため、最小限の追加作業でスムーズに導入することができました。

ぐるなびは、「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義（PURPOSE）のもと、事業を推進しています。本プロジェクトで実現した「モバイルオーダー×タブレット」のハイブリッドな世界観を、今後さらに多くの外食企業へ展開し、持続可能な店舗運営を支えるインフラへと進化を続けてまいります。

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