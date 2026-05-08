話してもいい、話さなくてもいい誰かと夜に繋がれる居場所「ひげぞ～のこころ酒場」開催

NPO法人しろひげ・たゆらかファンド

「NPO法人しろひげ・たゆらかファンド（本社所在地：東京都江戸川区、理事長：山中 光茂、以下：当法人）」は、2026年4月30日（木）に、医師・看護師・管理栄養士が企画・運営をする「ひげぞ～のこころ酒場」を開催いたしました。

本イベントは、しろひげ在宅診療所で働く医療従事者が料理を振る舞い、こころに障がいがある人やひきこもり状態の人、その支援をする人たちが集まり気軽に話ができる居場所を提供するだけでなく、当事者の人たちが社会へ踏み出す一歩を経験できる機会として開催いたしました。

イベントの概要・背景について

こころ酒場の様子

近年、こころの不調や社会的孤立、ひきこもり・不登校の問題は深刻化・広がりを見せており、医療や福祉の枠組みだけでは十分に支えきれないケースも増えています。当法人ではこれまで、地域食堂や相談支援、イベント開催などの居場所づくりを通じて、社会の中で誰もが安心して過ごせる場があることの大切さを実感してきました。

「ひげぞ～のこころ酒場」は、居場所を求めている方が気軽に立ち寄り、社会へ踏み出す一歩になるイベントとして今回で3回目の開催となりました。江戸川区を中心に在宅診療・看護・福祉事業を行う「医療法人社団しろひげファミリー しろひげ在宅診療所」と連携し、健康に関する相談や普段は周りに話しづらいことを話せる場としてこれまで多くの当事者や支援者、地域の方々にお越しいただきました。参加される方の中には、学生時代からひきこもり状態になり、お酒の場を経験したことが無い方も多いため、専門職がサポートする環境でお酒の場での振る舞い方や適性な飲酒方法などを学んでいただき、社会に踏み出す練習をしてもらえる場にもなっています。

当日は、適切な飲酒量を知っていただくために、アルコールパッチテストの実施や適性なお酒の呑み方に関するハンドブックも配布。「体験する」だけでなく「学ぶ」ことでお酒をコントロールできる方法を身に付けられるようにしました。

会話を楽しむ様子料理を楽しむ様子こころ酒場の様子

【イベント詳細】

イベント名：ひげぞ～のこころ酒場

日 時：2026年4月30日（木）18:00～21：00

会 場：ひげぞ～のいえ 米粉のおやつファクトリー

（江戸川区南篠崎町2丁目10-5 日のでアパルトマン 1階）

主 催：NPO法人しろひげ・たゆらかファンド

協 賛：医療法人社団しろひげファミリー しろひげ在宅診療所

【サポーター募集について】

当法人では、地域の方々を始め、活動に共感してくださったみなさまのご支援のもと、「学ぶこと」「体験すること」「食べること」を通じてつながれる「居場所づくり」に取り組み、一人ひとりの「あたりまえの幸せ」に寄り添っています。この居場所を安定して継続するために、みなさまからのご寄付がとても大切な支えとなっております。一人でも多くの方に安心とつながりのある時間をお届けするためにみなさまのご協力をお待ちしております。

マンスリーサポーター詳細ページ

https://congrant.com/project/shiro-tayu/17846

【法人概要】

NPO法人しろひげ・たゆらかファンド

所在地 ：東京都江戸川区南篠崎町2-11-２ ニューサザンクロス１階店舗Ｃ

理事長 ：山中 光茂

設 立 ：2025年6月

事業内容 ： 居場所支援事業

公式サイト：https://shirohige-tayuraka.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shirohige_tayuraka_npo/

「NPO法人しろひげ・たゆらかファンド（本社屋：東京都江戸川区、理事長：山中 光茂）」は、ひきこもり状態にある人や不登校の子ども、こころに障がいがある人たちなどの「居場所」づくりをする団体として、「医療法人社団 しろひげファミリー しろひげ在宅診療所（本社屋：東京都江戸川区、院長：山中 光茂）」と協働し、「学ぶこと」「食べること」「体験すること」の3つを軸に人と人がつながる「居場所」の創出をしております。



