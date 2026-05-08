＜KCON JAPAN 2026＞ファンとアーティストが共に楽しむ3日間 Every ‘K’ Festival 本日開幕！今年の会場は「Walk in SOUL CITY」がテーマ

CJ ENM Japan 株式会社

・本日8日より3日間、千葉・幕張メッセで「KCON JAPAN 2026」が開催される

・今年のKCONのテーマである「Walk in SOUL CITY」に合わせた様々な見どころをお届け

・「M COUNTDOWN」を含む様々なステージで計31組の豪華アーティストが出演

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CJ ENMが主催する「K-POPファンとアーティストが共に作り上げる世界最大級のK-カルチャーフェスティバルKCON JAPAN 2026」は、本日より10日までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催されます。K-POPのみならず、K-ビューティー、K-フード、K-コンテンツまでを網羅した世界的な総合文化プラットフォームとして、KCONは単なる公演の枠を超え、「体験」を通じて自分自身の「趣向」を発見する特別な時間をお届けします。特に今年のKCONのテーマである「Walk in SOUL CITY」に合わせ、様々な見どころをお届けします。ファンとアーティストがより密に交流しながら、共に「Kの趣向」を探求する旅のようなイベントとなる予定です。

さらにパワーアップした「FESTIVAL GROUNDS」を中心に、様々なK-ライフスタイルを体験できるブースが展開されます。「K-BEAUTY ZONE」は、「OLIVE YOUNG FESTA」のワールドツアー第1弾となる「OLIVE YOUNG FESTA JAPAN 2026」と共に規模を拡大。「K-FOOD ZONE」では、最新トレンドのK-スイーツなども取り揃え、まるで韓国を訪れたかのような空間をお届けします。今年新設された「K-STORY ZONE」では、CJ 4DPLEXの3面スクリーン技術「SCREENX」を活用し、没入感のあるK-コンテンツ体験の場を提供。スタジオドラゴンの人気ドラマや、制作過程にAI技術を導入した最新コンテンツの一部も上映される予定で、現在と未来を繋ぐK-ストーリーテリングを一度に体験できる、KCONの新たな見どころとして期待が集まっています。

3日間の夜を彩るハイライト「M COUNTDOWN STAGE」では、印象的なパフォーマンスが繰り広げられる予定です。KCON史上初となるグローバルアンバサダー、SUNG HAN BINによるオープニングステージを皮切りに、各日程のヘッドライナー公演、PRESHOW、コラボユニット、カバーステージ、そしてファン参加型の「DREAM STAGE」など、KCONならではのコンテンツが続き、計31組のアーティストがステージを熱く盛り上げます。また、「X STAGE」でのSHOWCASEや「ARTIST STAGE」、「DANCE STAGE」など、アーティストとファンがより近い距離で交流ができるステージは、Mnet Plusなどのデジタルプラットフォームを通じて世界へ同時ストリーミング配信されます。会場に足を運べない世界中のファンも、言語の壁を超えてリアルタイムでフェスティバルを楽しむことができます。

また、今年はMnet Plusを活用した「入場待機列システム」を本格導入し、観覧の利便性も向上させました。FESTIVAL GROUNDSやARTIST STAGEなどに順次適用され、来場者がより効率的にスケジュールを管理し、待ち時間を最小限に抑えられるようサポートします。

なお、KCONは2012年アメリカのアーバインをはじめ世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー, Kフード, Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達します。デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなりグローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けています。

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