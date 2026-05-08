セザンヌ パールグロウハイライトが肌なじみアップでリニューアル！下まぶた用アイライナーの新色も登場！

株式会社セザンヌ化粧品

株式会社セザンヌ化粧品（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、「パールグロウハイライト」のリニューアルと、ウォータープルーフで長時間ラインキープする下まぶた用アイライナー「アンダーアイライナー」から新色を、2026年7月上旬より先行発売いたします。

商品概要

■ 「セザンヌ パールグロウハイライトN」

全2色 03 オーロラミント

05 ムーンベージュ

税込\748

パールグロウハイライトがリニューアル登場。中粒パ―ルと小粒パールをメインにブレンドすることで毛穴の凹凸カバーと、お肌の内側からツヤが溢れるような自然な仕上がりが実現しました。透明感をアップする偏光パール×ミントカラーと、デイリーに使いやすい肌なじみの良いベージュカラーの2色展開です。

＜商品特長＞

●ナチュラルなツヤ感

華やかさと、肌になじむ自然な質感を兼ね備えた、理想のツヤ感。

小粒×中粒パールをメインにすることで、肌なじみよく自然な華やかさを実現。

●肌になじむ仕上がり

湿式製法を採用し柔らかな粉質×保湿オイル配合で肌にしっとり密着するような仕上がりに。

美容保湿成分数は、従来の4種類から8種類にアップ！

（ヒアルロン酸Na・ホホバ種子油・ラベンダー花エキス・ローズマリー葉エキス・カミツレ花エキス・シア脂・スクワラン・セラミドNP）

●頬にフィットするラウンド型ブラシ

先端に向かって毛の広がりを抑えたラウンド型のブラシに変更することで、頬へのフィット感UP。

粉飛びしにくく、狙ったところへ均一にハイライトをのせられます。

●無香料・タール系色素不使用・無鉱物油

How To Use

ワンポイントテク

◆POINT1

ブラシにハイライトを含ませ、必ずティッシュオフ！

◆POINT2

ブラシの根元をグッと押さえて、ブラシにコシを持たせたら、お肌を磨くように往復塗り。

⇒この2つのポイントを押さえれば、ハイライトとお肌がまるで一体化したように、きらめく透明感をまとったお肌に♪

商品概要

■ 「セザンヌ アンダーアイライナー」

新1色 02 忍ばせブラウン

税込\660

描くだけで簡単にくっきり目元が完成する下まぶた用アイライナー「セザンヌ アンダーアイライナー」から新色が登場。新色はほんのり白みを加えた絶妙なミルキーブラウン。こすれに強くにじみにくいため、ラインを長時間キープします。

メイク初心者の方にはもちろん、フォーマルやカジュアルなどのシーンを選ばず、年齢も問わずにご使用いただきやすい、万能カラーです。

＜商品特長＞

●仕込みブラウンカラー

ブラウンにほんのり白みを加えた、ぼかさなくても使いやすいブラウンに調色。

下まぶたライン、三角ゾーン、涙袋ラインに描くだけで自然なのに立体感のある目元を演出します。

仕上がりイメージ

●ラスティング処方

水・汗・涙に強いウォータープルーフ。

こすれ・にじみにくいため、ヨレずにラインを長時間キープ。

●繰り出しタイプで細かい部分もなめらかな描き心地

目頭・涙袋の細かい部分にも描きやすい2mmの細芯タイプ。

柔らか芯でデリケートな目元にスルスル描けるのも嬉しいポイント♪

ぼかさず簡単！描くだけHow To Use

◎目を大きく見せたい

◎ぼんやり目元で目ヂカラがほしい

方に特におすすめ！

カラー展開

01 影色ピンク（既存色）

ピンク～ブラウン系のアイシャドウとの相性ピッタリ♪

顔色を明るく見せたい方におすすめ。

02 忍ばせブラウン（新色）

年齢・メイク・シーンを問わず使いやすい！自然に目元を強調したい方におすすめ。

セザンヌについて

ずっと安心、ずっとキレイ。

セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。

セザンヌの生まれたきっかけは、高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。

パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。

※1 雑貨を除く ※2 リムーバーを除く。全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

公式サイト https://www.cezanne.co.jp/(https://www.cezanne.co.jp/)

セザンヌ 公式オンラインサイト https://www.make-up-solution.com/ec/Facet?6_brand=414(https://www.make-up-solution.com/ec/Facet?6_brand=414)

セザンヌ化粧品のグローバルライン 「BONBORY」について

セザンヌ化粧品は現在、日本以外に一部アジアにてお取り扱いがございます。

2026年以降、アメリカ合衆国をはじめとする一部の地域では「BONBORY」というブランド名にて展開いたします。

BONBORY 公式サイトURL https://www.cezanne.co.jp/global/(https://www.cezanne.co.jp/global/)

・China ・Hong Kong ・Indonesia ・South Korea

・Malaysia ・Mongolia ・Singapore ・Thailand

・Taiwan ・Vietnam

・USA

取り扱い予定地域（Upcoming Sales Areas）

・Australia ・Canada ・Philippines

『ずっと安心、ずっとキレイ』

セザンヌが日本で守り続けてきたポリシーを世界に灯したいという願いから、ボンボリーは生まれました。

ブランドの由来は、光を優しく包む日本の伝統的な照明『ぼんぼり』

多様な美しさに寄り添うために、使い心地のよさ、使い続けられる品質にこだわった商品を

ボンボリーが日本から世界へ届けます。

毎日を彩る楽しさを。

ボンボリーはセザンヌが展開するグローバルラインです。

『Always Safe, Always Beautiful』

BONBORY was created from the desire to illuminate the world with this enduring CEZANNE philosophy.

The brand name is inspired by “BONBORI”, the traditional Japanese lantern that softly envelopes light.

To embrace diverse beauty, BONBORY delivers products that are comfortable to use and of long-lasting quality from Japan to the world.

Bringing joy to everyday life.

BONBORY is CEZANNE's global line.

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社セザンヌ化粧品 https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi(https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi)

TEL：0120-55-8515（月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）