ドイツ生まれのぬいぐるみブランド「NICI（ニキ）」　新商品「ハチドリシリーズ」を発売

株式会社アントレックス

株式会社アントレックスは、ドイツのぬいぐるみブランド『NICI（ニキ）』よりハチドリシリーズを2026年5月13日（水）から順次発売します。

ドイツで誕生したぬいぐるみブランド「NICI（ニキ）」は、2026年にブランド誕生40周年を迎えます。40周年を彩る新作として、これまで絶大な人気を博したキャラクター「ハチドリ」が待望のシリーズ化。思わず触りたくなるふわふわの質感はそのままに、日常のあらゆるシーンでハチドリと一緒に過ごせる4つのアイテムをご用意いたしました。チャームポイントの大きな目とオレンジ色のくちばし、そして鮮やかなブルーカラー。愛嬌たっぷりの表情は、思わず頬が緩む愛くるしさ。自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。

■ ハチドリシリーズ

2026年5月13日(水)順次発売

●コインポーチ

価格：2,090円（税込）

サイズ：W7×D9×H17cm

キーリング付きのぬいぐるみポーチ。背中にはお金やリップ、お菓子など、小物を収納できるファスナー付きポケットが。お出かけの相棒にぴったりなサイズ感です。

●ミニポーチ

価格：1,870円（税込）

サイズ：W12×D6×H14cm

丸いフォルムが愛らしい、カラビナ付きポーチ。カラビナ付きなので、バッグに簡単に取り付けられ、大きく開くファスナーで出し入れもスムーズに。ICカードもすっぽり入るサイズで、小物をかわいく収納できます。

●フェイスポーチ

価格：2,000円（税込）

サイズ：W20×D9×H14cm

お座りしている姿がキュートな、巾着ポーチ。立体的なおめめと口ばしは、まるでぬいぐるみ。コスメやカメラ、スマホがすっぽり入るサイズ感でバッグの中でばらつきやすい小物を可愛く整理。

●ヘアバンド

価格：2,200円（税込）

サイズ：W20×D12×H8cm

メイクやおうち時間が楽しくなること間違いなし。ハチドリになりきれるヘアバンド。ぬいぐるみの手触りはそのままに、ふわふわ最高の着け心地でリラックスタイムのお供に。

■NICI（ニキ)とは

こだわりの品質と遊び心に満ちた豊富なキャラクターが特徴の、1986年にドイツで誕生したぬいぐるみブランド。娘たちのために安全でポップなデザインのぬいぐるみを、という夫婦の想いから誕生し、今では世界中で親しまれるブランドに成長しています。2009年に株式会社アントレックスが日本総代理店としてスタートし、ギフトショップを中心に様々なマーケットに展開。アパレルブランドとのコラボなど幅広い層に発信し、最近では中高生を中心にキーリングやフィギュアポーチが注目されています。

公式サイト ：https://www.entrex.co.jp/brand/nici/about

Instagram ：https://www.instagram.com/nici_japan

X ：https://x.com/NICIJAPAN

TikTok ：https://www.tiktok.com/@nici_japan

■クレジット表記

NICI （カナ）ニキ

■読者お問い合わせ先

アントレックス コーポレートサイト：https://www.entrex.co.jp

メールアドレス：webmaster@entrex.co.jp

■報道関係者様からのお問合わせ

NICI 日本総代理店 アントレックス NICI JAPAN事業部 大田真由 : ohtamayu@entrex.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d114861-62-93644ec589a2951095766dca39b2148d.pdf