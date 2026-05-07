クリストフル新作ポーセレンコレクション「MALMAISON RIVIERA」

クリストフル ジャパン 株式会社

クリストフルが、フランスから2026年春にお届けする地中海の暮らしの芸術を称える光り輝く頌歌「マルメゾン・リヴィエラ」コレクション。

地中海の太陽と青い海をイメージした「マルメゾン リヴィエラ」

メゾンの数あるコレクションの中でも、最もメゾンを象徴し品格高い「マルメゾン」コレクション、そしてその品格にモダンさを纏わせた「マルメゾン・インペリアル」コレクションに今回新たに仲間入りするのが、「マルメゾン・リヴィエラ」。

地中海に臨む南仏リヴィエラのリゾート。コート・ダジュール、ニース、カンヌ、サン＝トロペ、そしてイタリアへと広がる穏やかな土地と時間の流れのなか、豊かな食卓を囲むひととき。

地中海の太陽、コバルトブルーの海、レモンのようなフレッシュさが始める活気に満ちたモダンでクリエイティブな新作コレクションです。

HISTORY & HERITAGE

マルメゾン」コレクションは、古典主義と現代的な解釈を巧みに融合させ、1世紀以上の歴史を持つ比類なき洗練と誇りを携えたメゾンを象徴するコレクション。

クリストフルの歴史あるコレクションであるマルメゾン。 その名はパリ近郊に佇んでいたナポレオン・ボナパルト皇帝とジョゼフィーヌ皇后の居城、マルメゾン城に由来します。

格式高い「マルメゾン」コレクション

「マルメゾン」コレクションは、ナポレオン時代の芸術様式であるアンピール様式でデザインされた、クラシカルなエレガンスを体現。左右対称のモチーフ、交互に配された水滴とパルメットは、クリストフル独自の職人技を象徴するもの。

クリストフルは、この「マルメゾン」の優美さをポーセレンにも表現し、その象徴的モチーフがポーセレンにも描かれ、繊細さが際立つほんのり控えめなラグジュアリーを想起させます。

ゴールドやプラチナで装飾されたこの象徴的なコレクションは、20 世紀初頭から世界を魅了し続け、最も洗練されたテーブルを美しく彩ってきました。

そして2022年に歴史的「マルメゾン」の新たな解釈として生まれたのが「マルメゾン・インペリアル」です。

アンピール様式の装飾技法を再解釈し、モダンにアレンジ。プレートの中央に象徴的なパルメットが咲き誇り、ロゼットは花をモチーフにしたグラフィカルでリズミカルなフォルムを演出します。ゴールドまたはプラチナ仕上げの本コレクションは、ティー＆コーヒーセット、 サービングディッシュ、テーブルアクセサリーにも彩りを添えます。

「マルメゾン・インペリアル」の作品は、様々なテーブルセッティングに合わせて自由に組み合わせることができ、格調高いテーブルに調和のとれたリズミカルな空間を演出します。

「マルメゾン・インペリアル」の物語は、このたび、

「マルメゾン・ リヴィエラ」へと受け継がれます。

アンダープレート31cm \37,400ディナープレート27cm \22,000パンプレート16cm \15,950

「マルメゾン・リヴィエラ」は、「マルメゾン」コレクションと「マルメゾン・アンペリアル」コレクションの軌跡を継承しています。この新たな章では、クリストフルのポーセレンが、洗練され、時代を超越したデザインを自由奔放で太陽の光を浴びたようなデザインで再解釈し、日常使いを楽しむことにフォーカスしたものとして生み出されました。

クリストフルのポーセレンコレクションの中でも、初めて、色彩が中心的な役割を果たした本コレクション。 深みのあるナチュラルイエローがコレクションを彩り、リラックスしながらもシックでリュクスなライフスタイルを体現しています。

南仏での休日、洗練されつつもリラックスした雰囲気の中での食卓楽しいひとときを分かち合う喜びをテーブルに演出します。

ケーキスタンド32cm \85,800 パイディッシュ32cm \67100

松の香り、心地よい海風、夏のテーブルを揺らすゴールドの光…

「マルメゾン・リヴィエラ」は、魅惑的な地中海の暮らしを想起させ、輝くリヴィエラと、そこを象徴する夢のような旅先に敬意を表します。

賑やかな大きなテーブルを囲むと、笑い声が響き、思い出が紡がれます。

明るい夏の雰囲気が漂い、大切な家族や友人とゆっくりと味わうひとときへと誘います。洗練されたリラックス感と、共に分かち合う爽快なひとときを演出し、テーブルにホリデースピリットをもたらします。

水彩画のような鮮やかな黄色を通して、地中海の太陽を捉えているかのようなデザインは、テーブルを温かく明るく照らします。

パルメット、ロゼット、そして心を揺さぶる光線は、「マルメゾン・リヴィエラ」を象徴するモチーフ。「マルメゾン」の美的コードを反映する一方で、太陽を思わせる独特のオーラが、この新しいポーセレンを際立たせています。

太陽の光に照らされた詩的な物語を紡ぎ出すリヴィエ ラ。約15点の上質なポーセレンで構成。装飾モチーフは、リズムとシンメトリーで互いに呼応し合います。 サービングプラッター、ボウル、マグカップ、ティー カップ、コーヒーカップ、ケーキスタンドなど、コレクションを豊かに彩るアイテムは、朝食から夕食まで、あらゆるシーンにふさわしい充実した品揃え、エレガントで完璧なテーブルセッティングを実現します。

プールサイドでのアフタヌーンティー、夕暮れ時のアペリティフ、夜明け前のひとりのモーニングコーヒーな ど、様々なシーンで夏の喜びのひとときを彩ります。

さらには、ナプキンリング、ナイフレスト、プレース カードホルダー、コースターといったシルバープレートのテーブルジュエリーも加わり、深いイエローのポーセレンとシルバーテーブルジュエリーの輝きが織りなす、光り輝く装飾的な調和が、「マルメゾン・リヴィエラ」の魅力をさらに引き立てます。

読者お問い合わせ先

クリストフル 青山本店

03-3499-5031