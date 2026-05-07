ローンチ5日で新着ランキング2位達成。家庭用光美容ブランド「BEPLEA」がAmazonで快進撃

株式会社BEPLEA

家庭用光美容ブランド「BEPLEA（ビープレア）」を展開する株式会社BEPLEAは、2026年4月28日にAmazon.co.jpにてローンチした家庭用IPL光美容脱毛器「BEPLEA BEP-NBL729」が、発売からわずか5日後の2026年5月3日、Amazon「家庭用脱毛器」カテゴリの新着ランキングで2位を獲得したことをお知らせします。

同時に、月間検索数28,260回を超えるビッグキーワード「脱毛器」のオーガニック検索結果で15位、Amazon売れ筋ランキング（BSR）でも107位に到達しています。レビュー平均★4.6（8件時点・2026年5月6日現在）と高評価をいただいており、ローンチ初週としては異例のスタートとなりました。

■ 新着ランキング2位達成の背景

2026年5月3日、Amazon「家庭用脱毛器」カテゴリの新着ランキングで第2位を獲得いたしました。BEPLEAは中価格帯（\28,700）の商品として、上位で並ぶ低価格帯製品とは異なる「ハイパワー × 冷却性能 × コストパフォーマンス」を訴求軸としています。

発売からわずか5日でこれらの数字に到達したことは、当社にとってもお客様の関心の高さを実感する大きな出来事となりました。

■ なぜ短期で評価を獲得できたのか

BEPLEAは、家庭用光美容市場における3つの差別化を軸に開発されました。

【１. 26J※1のハイパワー出力】

HIGHモードでレベル5を使用した場合に26J※1の出力を実現。ダブル照射構造（フラッシュ管2本搭載）により、1回の照射で広範囲に均一な光を届けます。

【２. サファイア冷却で5秒以内に7.8℃以下※2】

照射ヘッドに搭載したサファイア冷却システムが、起動後わずか5秒以内にヘッド表面温度を7.8℃以下に急速冷却※2（STC認証）。30分以上13.5℃以下を維持し、顔・ワキ・脚など全身を快適にケアできます。

【３. 最速0.35秒※3の連射スピード】

FASTモードでレベル1を使用した場合、最速0.35秒※3間隔での連続照射が可能。照射面積約3.9cm²と組み合わせ、全身ケアにかかる時間を大幅に短縮します。

価格は\28,700と、競合大手ブランドの約半額～2/3水準に設定。「ハイパワー × 快適な使用感 × 続けやすい価格」の3軸でお客様から評価をいただいています。

■ ユーザーからの評価

2026年5月6日時点で、平均評価★4.6を獲得しています。レビューでは特に冷却機能・照射スピード・コストパフォーマンスへの言及が多く寄せられています。

国際認証機関CVCによる前腕部28日間使用試験（被験者32名）では、肌ケア実感96.88%※4を記録しており、自社試験データとお客様レビューの両面から実感が裏付けられる結果となっています。

■ BEPLEAというブランド

「BEPLEA（ビープレア）」という名前には、Beauty（美容）・Technology（テクノロジー）・Place（場所）の3つの要素が込められています。「費用や忙しさで諦めていた女性たちが、自分のペースで肌の悩みを解決できる選択肢を持てるようにする」をミッションに、サロンに通う時間や費用に手が届かなかった方にも、自宅で続けられる選択肢をお届けします。

「自分の時間で、自分のペースで肌と向き合う」というブランドの世界観は、Instagram公式アカウント（@beplea.jp）でも発信しています。

■ 商品スペック

商品名：BEPLEA 家庭用光脱毛器

型番：BEP-NBL729

照射方式：IPL（インテンスパルスライト）

最大出力：26J※1（HIGHモード・レベル5）

冷却機能：サファイア冷却（5秒以内で7.8℃以下※2・STC認証）

照射モード：FAST（最速0.35秒※3）／DUAL／HIGH（26J※1）

自動照射モード：搭載（照射ボタン長押しで起動・全モード対応）

照射回数：約50万回

照射面積：約3.9cm²

出力レベル：5段階

サイズ：約196 × 65 × 45mm

電源：ACアダプター DC24V 2A

付属品：ACアダプター・保護メガネ・カミソリ・取扱説明書・保証書

保証期間：購入日より1年間

対象：男女兼用・全身対応（顔・VIO・髭・脚・腕など）

■ 価格・販売チャネル

通常販売価格：\28,700（税込）

販売チャネル：

・Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNK15VKJ

・楽天市場：2026年7月以降に本格展開予定

・公式サイト：https://beplea.jp

■ 担当者コメント

BEPLEA 代表取締役 浦川 雅央

「ローンチからわずか5日でこの結果をいただけたことは、何より、お客様お一人おひとりがBEPLEAを選び、レビューで声を届けてくださったおかげです。『家庭用脱毛器は効かない』という声に応えるために26Jのパワーと快適な冷却性能を磨いてきましたが、本当に大切なのは、購入してくださった方が自分の時間の中でこの製品を使い続けられるかどうかです。これからも、選んでくださった方の毎日に静かに寄り添うブランドであり続けたいと思います。」

■ 注釈

※1 国際認証機関STC試験結果。HIGHモード レベル5使用時の本製品最大出力値。

※2 国際認証機関STC試験結果。起動後5秒以内にヘッド表面温度7.8℃以下を記録。

※3 国際認証機関STC試験結果。FASTモード レベル1使用時の連射間隔最速値。

※4 国際認証機関CVC調べ。前腕部28日間使用試験・被験者32名の自己評価結果。

※ 効果には個人差があります。

※ ランキング・検索順位の数値は2026年5月3日時点の調査結果に基づきます。

本商品はIPL光美容器であり、医療機器ではありません。医療行為ではないため、効果には個人差があります。