主体的に環境に働きかけることを通じて、志を実現する人財を求める川崎重工業株式会社が「BaseMe」の導入を開始

株式会社ベースミー

『人類の価値観を解放し、つなげる』をミッションに、「価値観」を軸に自分らしいキャリアを実現するAIキャリアエージェント「BaseMe」を運営する株式会社ベースミー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝見 仁泰）は、川崎重工業株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長執行役員：橋本 康彦）が「BaseMe」の利用を開始したことをお知らせいたします。

・AIキャリアエージェントBaseMeとは

「BaseMe」は、価値観を軸に自分に合った企業と出会える”AIキャリアーエージェント”です。 2024年2月のリリース以来、私たちは50,000名を超える登録ユーザーの求職をサポートし、150社以上の企業とのマッチングを行ってきました。 私たちは、学生の価値観や志向に基づく「価値観マッチング」を通じて、企業と学生の真の相互理解を促進し、自分らしい人生を歩むための機会を提供します。

BaseMeはこちら :https://lp.baseme.app/

・川崎重工業株式会社 利用開始の背景

BaseMeにご登録されている学生の皆さまには、部活動やインターンシップ、学生団体などの活動を通じて、社会や周囲の人のために主体的に行動する経験を積んでこられた方が多くいらっしゃると感じております。

弊社はグループミッションである『世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する"Global Kawasaki"』を実現するため、BaseMeを通じて、主体的に環境に働きかけながら与えられた使命を果たし、自らの志を実現できる人財と出会いたいと考えております。



・代表取締役CEO 勝見 仁泰のコメント

この度、1896年の創業以来、陸・海・空・宇宙という幅広いフィールドで日本のものづくりを牽引されてきた川崎重工業株式会社様に、弊社「BaseMe」を導入いただき大変嬉しく思います。

130年に渡る歴史の中で培われた高度な総合技術力を礎に、「つぎの社会へ、信頼のこたえを」というグループビジョン2030のもと、安全安心リモート社会・近未来モビリティ・エネルギー環境ソリューションといった人類社会の根幹に関わる領域で未来を切り拓こうとされる姿勢に、大変共感しております。

弊社は、価値観を軸に自分に合った企業と出会えるAIキャリアエージェント「BaseMe」を通じて、人々が自分らしい人生を歩める世界を創ることを目指しています。

自らの意思で一歩を踏み出し、社会や周囲の人のために力を尽くしてきた学生と、川崎重工様との出会いを創出することで、「人類の価値観を解放し、つなげる」という弊社ミッションの実現に向けても、大きな一歩になることを確信しております。

■プロフィール

代表取締役 勝見 仁泰（かつみ きみひろ）

1998年、東京都生まれのZ世代。実家が八百屋であり幼少期から商いやものづくりに興味を持つ。自身の就活の原体験から、株式会社ベースミーを学生起業。AIを中心としたテクノロジーと”価値観マッチング”で学生と企業をつなげるAIキャリアエージェント「BaseMe」を運営する。 世界的経済誌「Forbes」が選出する”世界を変える30歳未満30人のアジア人「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」”のConsumer Technology部門で選出。

・川崎重工業株式会社について

会社名 ：川崎重工業株式会社

代表者 ：代表取締役社長執行役員 橋本 康彦

設立 ：1896年10月15日

所在地：

東京本社 東京都港区海岸1丁目14-5

神戸本社 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号（神戸クリスタルタワー）

HP ：https://www.khi.co.jp/

・株式会社ベースミーについて

会社名 ：株式会社ベースミー

代表者 ：代表取締役 勝見 仁泰

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-10-13 7F

企業HP ：https://baseme.co.jp/

採用ご担当者さま向けサイト：https://lp.baseme.app/company (https://lp.baseme.app/company)

就活大学生の皆さま向け：https://baseme.app/